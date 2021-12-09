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高雄最猛「碗粿山」疊高高！鳳山中華市場在地人美食　加份肉焿最對味

貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 / 文、圖／貪吃鬼熊熊

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊

跟著鳳山在地朋友推薦，早餐就吃碗粿，慢來一步，賣完就沒有！！高雄捷運鳳山站附近，中華市場內，信義街這家４０年老店阿龍碗粿，前一晚做碗粿，早上蒸碗粿，光是疊高高碗粿山就讓人震撼，熊友說，遇到假日生意更好，還沒中午就被大家內用吃光＋外帶幾碗回家，他個人推薦一份碗粿＋一碗肉焿，就是他一吃很多年的好味道，分享阿龍碗粿給喜歡吃小吃，尋找古早味美食的您喔。

阿龍碗粿地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市鳳山區信義街22號（點我打開谷哥地圖

當天看見攤位上貼著遷移公告，問過現場大姊，她說還沒有正確搬移時間，如果大家往舊地點沒有看見阿龍碗粿的話，可以往信義街40號騎過去(啊~~就在旁邊而已,與華明街交叉路口)。

阿龍碗粿價錢

很專精就是４樣，碗粿３０元、肉焿３０元、麵焿３５元、米粉焿３５元、四神湯２５元。

阿龍碗粿食記

碗粿（３０元）

碗粿口感本身屬於軟爛易入口那種，抿在嘴裡相當容易就化開，略甜的醬油膏與菜脯搭配起來越吃越對味，一小角豬肉塊與１／４鹹蛋黃組合，讓鹹香味道可以在延續，雖然說肉塊不是很多那種，但是這價錢很可以了，碗粿本身就有調味其實任何醬料不加也可以，一旁附贈的新鮮蒜泥與辣椒油，嘿嘿～敢吃的話，加下去很消魂。

肉焿（３０元）

肉焿蠻多肉塊的耶，大大小小７塊左右，以一碗３０元來說很有誠意感；

稠稠的焿看似沒有味道，其實不會耶，喝起來就是南部的甜味，而且肉焿內還能咬到少許蔬菜葉，淋上一點白醋更好喝。

阿龍碗粿

電話：07-7438 228

住址：高雄市鳳山區信義街22號

營業時間：06:00-12:00前(賣完就沒有)

文章來源：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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