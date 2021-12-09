海中木棧道賞夕！高雄「彌陀海岸光廊」親子放電聖地 免費玩水&沙灘溜滑梯
udn走跳旅遊／jason
海岸光廊是高雄彌陀親子共遊且是個絕美夕陽的最佳觀賞地點。海中的木棧道，更是提供可以悠閒散步拍美照，設置兒童區有沙灘溜滑梯、盪鞦韆甚至可以玩水，可以一次滿足小朋友娛樂和大朋友拍美照打卡的好地方啊。
彌陀海岸光廊
前些日子在網路上看到新景點的照片，台灣美景就隱藏在每個縣市鄉鎮，海上木棧道夕陽就隱藏在高雄彌陀，不只是看夕陽這麼簡單，現場還有兒童遊戲區，可以在沙灘上溜滑梯，甚至可以踏著海水玩水，很適合親子旅遊的景點喔！
說實在，對於高雄彌陀我很陌生。彌陀是個靠海線的鄉鎮，有漁港也有比較出名的泥火山地形，所以附近也有漯底山自然公園可以去旅遊，假日的海岸光廊人潮比我想像的還要多啊！一看才知道原來有結合兒童遊戲區，每個小孩都帶著自己的玩具、玩沙的工具來玩。
木棧道就沿著沙灘沿岸搭建而成，長度並不長，但是美景絕對不會輸其他地方，我們在木棧道等了些許時間，才勉強拍出無人的光景。
如果情侶來，在木棧道上散步，或坐在木棧道旁看著夕陽，真的有點浪漫。
木棧道旁邊看到有許多小孩在沙灘上玩著沙堆和海水，玩得不亦樂乎，真的很適合帶小朋友來放電。
沙灘上的溜滑梯，滑下去不是水泥地也不是PU跑道，而是鬆軟的沙灘，真的很有趣。
正步行想要回程，經過一個小港口，停著幾艘漁船，黃紅色的夕陽正要掉落海平面，頓時海面上的顏色超美，所以又馬上補上幾張美照。
高雄彌陀海岸光廊，黃昏時刻比我想像的還有美，雖然只有小小一段，但還是引來一堆遊客，重點是旁邊的遊戲區，也夠小朋友玩一陣子了，推薦給大家。
彌陀海岸光廊
地址：高雄市彌陀區南寮路96號
電話：07-6191216
文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life
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