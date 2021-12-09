快訊

大同又鬧內鬨？傳本月董總都要辭 產業人士曝端倪

海中木棧道賞夕！高雄「彌陀海岸光廊」親子放電聖地　免費玩水&沙灘溜滑梯

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

海岸光廊是高雄彌陀親子共遊且是個絕美夕陽的最佳觀賞地點。海中的木棧道，更是提供可以悠閒散步拍美照，設置兒童區有沙灘溜滑梯、盪鞦韆甚至可以玩水，可以一次滿足小朋友娛樂和大朋友拍美照打卡的好地方啊。

彌陀海岸光廊

前些日子在網路上看到新景點的照片，台灣美景就隱藏在每個縣市鄉鎮，海上木棧道夕陽就隱藏在高雄彌陀，不只是看夕陽這麼簡單，現場還有兒童遊戲區，可以在沙灘上溜滑梯，甚至可以踏著海水玩水，很適合親子旅遊的景點喔！

說實在，對於高雄彌陀我很陌生。彌陀是個靠海線的鄉鎮，有漁港也有比較出名的泥火山地形，所以附近也有漯底山自然公園可以去旅遊，假日的海岸光廊人潮比我想像的還要多啊！一看才知道原來有結合兒童遊戲區，每個小孩都帶著自己的玩具、玩沙的工具來玩。

木棧道就沿著沙灘沿岸搭建而成，長度並不長，但是美景絕對不會輸其他地方，我們在木棧道等了些許時間，才勉強拍出無人的光景。

如果情侶來，在木棧道上散步，或坐在木棧道旁看著夕陽，真的有點浪漫。

木棧道旁邊看到有許多小孩在沙灘上玩著沙堆和海水，玩得不亦樂乎，真的很適合帶小朋友來放電。

沙灘上的溜滑梯，滑下去不是水泥地也不是PU跑道，而是鬆軟的沙灘，真的很有趣。

正步行想要回程，經過一個小港口，停著幾艘漁船，黃紅色的夕陽正要掉落海平面，頓時海面上的顏色超美，所以又馬上補上幾張美照。

高雄彌陀海岸光廊，黃昏時刻比我想像的還有美，雖然只有小小一段，但還是引來一堆遊客，重點是旁邊的遊戲區，也夠小朋友玩一陣子了，推薦給大家。

彌陀海岸光廊

地址：高雄市彌陀區南寮路96號

電話：07-6191216

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美景 公園 親子旅遊 高雄旅遊

相關新聞

海中木棧道賞夕！高雄「彌陀海岸光廊」親子放電聖地　免費玩水&沙灘溜滑梯

udn走跳旅遊／jason 海岸光廊是高雄彌陀親子共遊且是個絕美夕陽的最佳觀賞地點。海中的木棧道，更是提供可以悠閒散步拍美照，設置兒童區有沙灘溜滑梯、盪鞦韆甚至可以玩水，可以一次滿足小朋友娛

高雄最猛「碗粿山」疊高高！鳳山中華市場在地人美食　加份肉焿最對味

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 跟著鳳山在地朋友推薦，早餐就吃碗粿，慢來一步，賣完就沒有！！高雄捷運鳳山站附近，中華市場內，信義街這家４０年老店阿龍碗粿，前一晚做碗粿，早上蒸碗粿，光是疊高高碗粿

高雄超Chill景點！「艾司＋ICE」HOLO PARK映像鹽埕店　在復古街道散步吃冰

udn走跳美食／美食好芃友 高雄大港橋完工後，周邊碼頭成了不少次高雄跨年活動、高雄國慶煙火等大活動舉辦地點，而最受矚目的景點就是帶復古文藝感的HOLO PARK映像鹽埕！寬闊的廣場常不定期舉

屏東枋寮美食！在地人不願公布的隱藏版牛雜湯，鹹豬肉亦是人氣必點

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這天跟友人到屏東玩，但這次不是玩墾丁這種常見的旅遊，而是來到枋寮。枋寮美食印象中感覺點名不出幾間，這間也是我們跟在地的路人詢問才知道這間存在

鹽埕近70年老店美食！「老蔡虱目魚粥」虱目魚肚麵線好鮮甜，鹹粥還能免費續湯

udn走跳美食／美食好芃友 鹽埕美食老店又一間！這間藏在瀨南街上的老蔡虱目魚粥，在老鹽埕已經營業近70年。來到這，內行人都會點上一碗魚、肉、蚵仔料滿滿的綜合粥，再來上一份單點切塊油條配著粥吃。虱

落羽松秘境、無邊際夜景！高雄超Chill農場　零距離追飛機ｘ星空帳篷超夢幻

你是否也有曾經這麼想像過？在舒適愜意的草地上，啜飲一杯香濃咖啡，在藍天白雲的襯托下，「零距離」的抬頭望著飛機起落，時光的流逝彷彿被暫緩，因為這一切的享受是如此難得。告訴你，不用再想像，這個地方真實存在！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。