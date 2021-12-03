農村社區的無限可能！ 「職人帶路 社區走讀」 發現枋寮龍之美、六龜老社區新生活

屏東枋寮新龍社區，擁有海茄冬紅樹林生態為最南端之區域，近山靠海夕陽優美，該處養殖水源豐富，並且是全世界第一個開發出龍膽石斑魚苗技術之處，走訪一趟社區，感受以食魚教育為核心理念的漁村觀光遊程；高雄六龜檨仔腳文化共享空間在八八風災後歷經產業重建與重生，走讀社區內的浦來溪頭社棧道，深入了解在地產業與人文風情。區位不同的2個社區，同樣呈現農村再生多面向成果，創造農村社區更多且無限的可能。

枋寮鄉新龍社區；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 枋寮鄉新龍社區；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

屏東縣枋寮新龍社區曾孕育全球第一尾龍膽石斑人工魚苗，目前有50戶從事養殖漁業，以養殖龍膽石斑為主，為解決人口流失困境，新龍社區投入地方創生，朝養殖六級化旅遊發展，並成立「 愛地創意行銷 」團隊，吸引更多年輕人返鄉，除持續進行龍膽石斑一級生產外，另強化利用龍膽石斑魚鱗萃取膠原蛋白開發「 龍之美 」保養品，執行長林春生介紹最南端紅樹林海茄冬生態公園，認識生態的多樣性，來到龍膽石斑養殖場，體驗餵食龍膽石斑魚的樂趣，品嘗在地特色的石斑魚麵線套餐，並安排體驗午仔魚一夜乾DIY，自製的一夜乾還能打包帶回家。

午仔魚一夜乾DIY，跟著老師的步驟，將午仔魚三清處理、鹽水醃漬、吊起風乾，輕鬆完成自製一夜乾；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 午仔魚一夜乾DIY，跟著老師的步驟，將午仔魚三清處理、鹽水醃漬、吊起風乾，輕鬆完成自製一夜乾；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 午仔魚一夜乾DIY，跟著老師的步驟，將午仔魚三清處理、鹽水醃漬、吊起風乾，輕鬆完成自製一夜乾；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

三魚直賣所，集結小農、養殖戶、農業再生社區等在地產品；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 三魚直賣所，集結小農、養殖戶、農業再生社區等在地產品；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 三魚直賣所，集結小農、養殖戶、農業再生社區等在地產品；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

高雄市寶來人文協會經營的社區據點-檨仔腳文化共享空間代表寶來在八八風災後社區產業重建的標竿據點，以檨仔腳文化共享空間為平台，文化工藝特色和產品、工坊空間景觀美學導入聚落經濟產業行銷機制，協助在地農特產推廣行銷及整合區域內環境生態及步道的套裝體驗行程，秉持著取自地方用至地方、利益共享的精神。走在浦來溪棧道上跟著導覽老師認識自然工法與環境教育，利用自然素材種子與陶珠，發揮創意，手做屬於自己的生活藝術品，午餐安排的是非常有特色的大灶餐，將當地食材用傳統的大灶烹煮，保留食物的自然鮮甜，吃得是健康、滿滿的古早味。

檨仔腳文化共享空間；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 檨仔腳文化共享空間；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

浦來溪頭社戰道，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 浦來溪頭社戰道，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 浦來溪頭社戰道，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 浦來溪頭社戰道，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局 浦來溪頭社戰道，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

行政院農業委員會配合振興五倍券，推出農遊券，鼓勵民眾至農遊券合作之場域消費，以促進農村在地商機復甦，農委會還推出只要單筆滿1000元(不含農遊券使用額度)，並於111年1月30日前至農遊券APP完成登錄發票或紙本五倍券，即可參加第二階段農遊券抽獎活動，預計在111年2月9日加碼抽出58萬張，另外可再同步參加農委會滿千週週抽好禮活動，有超過5,000份的農村大禮等著您。

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