高雄超Chill景點！「艾司＋ICE」HOLO PARK映像鹽埕店　在復古街道散步吃冰

高雄大港橋完工後，周邊碼頭成了不少次高雄跨年活動、高雄國慶煙火等大活動舉辦地點，而最受矚目的景點就是帶復古文藝感的HOLO PARK映像鹽埕！寬闊的廣場常不定期舉辦市集，而商店家更是藏了一間厲害的天然水果冰品店——艾司＋ICE HOLO PARK映像鹽埕，以高屏在地小農的產地直送水果製成不添加香精、色素的好吃冰品。很適合找個午後來散散步、吃吃冰。

艾司+ ICE HOLO PARK 映像鹽埕店

幾年前朋友帶路，在艾司+ ICE鳳山總店吃到驚為天人的荔枝雪花冰，那完全不添加、使用天然水果的冰品著實讓我印象深刻。不過，今年想再去的時候，發現艾司+ICE冰品門市今年已經搬到大港橋駁二對面的HOLO PARK囉！找了個午後去吃冰、散散步～

HOLO Park映像鹽埕高雄新景點，說地址在棧柒庫旁有點籠統，對於去駁二那一帶的大家來說，大概就是從駁二端走大港橋到對面陸地的新藝文聚落。

HOLO Park映像鹽埕將50年前的鹽埕區商店街，像是洋樓建築、酒吧、理容廳以及不同商號的店舖。前面廣場更是開闊，不固定會有市集在這裡舉辦。

我覺得秋天選在下午三四點來，陽光穿透樹葉，溫柔照在身上，微風吹來，逛著逛著非常舒服～

而之前吃到驚為天人的艾司＋ICE就開在HOLO Park映像鹽埕商店街裡。

艾司＋ICE 的經營者吳兆基與太太陳瓊嵐之前在海外工作；2013年返台後，因緣際會接觸到製作冰品，覺得製冰十分有趣。而後自創「艾司＋ICE 」品牌，除了希望吃冰是件活潑愉悅的享受，更堅持所有冰品不添加人工調味或色素，只使用鮮奶、奶粉及新鮮水果為原料。

正因為不添加色素香精，製冰主角水果新鮮度與品質更是冰品美味的關鍵。吳兆基夫婦一開始到水果攤購買水果，幾次後希望能夠有數量更多，品質穩定的水果供貨，也決定支持南部小農，直接打聽找高屏果農、台南小農的好品質水果。這樣與在地小農合作，更能確保食材品質，每一次客人買冰，兩夫妻也會熱情分享這次的冰品原料來自哪個產地，為什麼這個季節選這個食材來製作冰品。

冰淇淋 $單球60/雙球100

這天遇到的是瓊嵐姐，好久未見聊了一下，她也與我們分享最近她很喜歡的冰品口味。

台南西柚＋六龜火龍果，這兩口味搭起來走清新小酸味路線。西柚有一種很脫俗的空靈清新酸味，但輕飄飄感會被火龍果檸檬的酸味抓回，味道達到一種平衡，蠻適合搭在一起。

接下來瓊嵐姐也推薦了「酸Ｖ茶香組合」，屏東九如的金桔搭上高雄那瑪夏烏龍。金桔的酸會讓人稍微瞇一下眼睛的酸進心坎裡，尾韻卻有那瑪夏烏龍的內斂茶香，很雅致的冰淇淋口味組合。

這天邊吃著冰，邊與瓊嵐姐聊聊近期生活，她笑說幾年前加入型農大聯盟後收穫很多。「型農大聯盟」是高雄市政府農業局輔導成立的青年農民共同品牌，網羅高雄在地生產者、加工業者與服務業者，目前超過600名成員。透過型農大聯盟，希望讓更多消費者知道如何選購優質農產品、認識高雄農業以及新一代農民的創意。而參加型農聯盟辦的各項課程、參訪，讓他們眼界開闊不少，尤其在行銷上面比起以往更敢嘗試，也很開心認識了更多在這個領域打拼的第二代青年朋友。像是這天她也推薦了在HOLO PARK雞蛋糕攤車，使用牧場蛋的有野餐雞蛋糕，這天也吃到幾個，覺得雞蛋糕的蛋味更濃，口感也更扎實Ｑ彈。

又或是像她熱情推薦隔壁攤位的艾登職人手作包子，堅持純手工，使用好農產地原料的艾登手工包子，使用大甲芋頭和高雄甲仙黑糖做成的包子，就是蠻熱銷的口味。

這天Holo Park 7D浮空劇院下午場次，剛好都遇上團體包場，無緣進去看，卻也稍微進去參觀了一下（有經過許可）。這是全台灣第一個裸眼3D視覺表演，配上搖滾動感椅感覺非常有趣！希望下次可以找到願意與我同行的人（公開徵求）

艾司+ICE HOLO Park映像鹽埕

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6號 高雄港7號碼頭/大港橋旁

營業時間：週一至週五 11:00-20:00、

週六日、假日 10:00-21:00

宅配冰品可使用

附近停車：棧貳庫蓬萊停車場

臉書粉絲團：HOLO Park映像鹽埕 FB

＃宅配冰品可使用農遊券訂購

型農大聯盟官網

https://www.kaofarmers.tw/

型農大聯盟FB

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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