落羽松秘境、無邊際夜景！高雄超Chill農場 零距離追飛機ｘ星空帳篷超夢幻
你是否也有曾經這麼想像過？在舒適愜意的草地上，啜飲一杯香濃咖啡，在藍天白雲的襯托下，「零距離」的抬頭望著飛機起落，時光的流逝彷彿被暫緩，因為這一切的享受是如此難得。告訴你，不用再想像，這個地方真實存在！
原身淨園機場咖啡的高雄淨園農場，在創辦人的堅持與努力下，打造了一個可以享受悠閒舒適的百年莊園。在南洋風味的天地裡，除了「零距離」追飛機，更讓遊客「零距離」與各種可愛動物相處。從園區地圖也可以看出，這裡活動超多，不僅適合三五好友，也超級適合親子出遊哦。
除了愜意品嘗咖啡，淨園農場推出新玩法，超夢幻的星空營地，搭上獨特香辣美味的泰式料理，鋪上繽紛野餐墊，坐在草地野餐，喝咖啡吃鬆餅看飛機起降，置身浪漫的戶外帳篷底下欣賞夜色浪漫的美麗星空，讓你一秒飛到南洋度假囉！
園區內不僅有超美星空營地，落雨松綠地草坪也是一大特色，當落雨松轉黃時，北歐風情搭上南國蔚藍天空，再佐以輕鬆的南洋風情，如夢境般的美景，浪漫程度直逼電影場景！
#淨園農場6個必去原因報你知
#1｜與飛機最近的距離
這裡擁有離小港機場最近的超棒視野，還有景觀咖啡廳，讓你可以一邊愜意的美食，一邊欣賞飛機起降。不論是大人還是孩子們，肯定都會因為這樣的近距離觀賞而感到興奮期待，帶著家中大小來這度過美好的午後時光是再適合不過了！
#2｜唯美星空草原帳篷
純白色的夢幻帳篷佐藍天綠地，不知道要殺掉多少手機及相機中的記憶體了。白天時分來這吹風賞景，夜晚時分便可以抬頭仰望滿天星空。人多的時候十分熱鬧，人少的時候也可以享受滿滿的清幽之感。
#3｜重溫快樂兒時回憶
大型長頸鹿溜滑梯、細軟的白沙坑、舒服的懶人沙發區，讓孩子盡情遊樂、放電的同時，家長也能在一旁「充電」。
#4｜浪漫絕美星空夜景
在草地上享受無邊際星空夜景，快帶起夜拍功能好的相機或手機，在營火輝映下留下美好回憶。
#5｜最Chill舞台表演
淨園農場讓你不只可以野餐度假，為了讓度假品質再升級，更邀請樂團前來，讓你能躺在懶人沙發上享受最Chill的度假氛圍。
#6｜落羽松雙湖秘境
彷彿置身幽靜森林裡，在落羽松的圍繞下享受高雄市區城市秘境。
高雄淨園農場
營業時間｜09：30-21：00
連絡電話｜07-7932223
地址｜高雄市小港區明聖街135巷10弄12號
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