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來高雄愜意踩踏！ 暢遊文化古城 體驗高雄鳳山「綠園道單車之旅」

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▲鳳山綠園道單車遊，體驗城市綠意與文化。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲鳳山綠園道單車遊，體驗城市綠意與文化。　圖：高雄市政府觀光局／提供

2021高雄苓雅國際街頭藝術節，有大型牆面壁畫藝術饗宴。　圖：高雄市政府觀光局／提供
2021高雄苓雅國際街頭藝術節，有大型牆面壁畫藝術饗宴。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】騎單車遊高雄是目前最時尚的低碳旅行！高雄市政府觀光局推出「鳳山綠園道單車遊」，路線從2022台灣燈會雙主場之一的衛武營都會公園出發，象徵迎接國家級盛事的到來，輕鬆賞玩鳳山藝文古城，景點之一還包含全台最大彩繪村拍攝打卡熱點美照、品嚐在地傳統美食，歡迎全台民眾一起來高雄愜意踩踏。

觀光局表示，鳳山為歷史古城，隨處可見文化古蹟，最適合用單車輕旅行的方式走訪，每年只要推出單車活動，總是吸引民眾踴躍報名，是人氣最旺的路線。而2022年台灣燈會在高雄，鳳山的衛武營都會公園是雙主場之一，「鳳山綠園道單車遊」特地安排從衛武營出發，象徵準備迎接台灣燈會的到來。

此外，鳳山單車遊程也利用綠園道串接在衛武營迷迷村的「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」，可在網紅打卡熱點天空藝術拍美照，也能來場大型牆面壁畫的藝術饗宴，沿途還會經過鳳凌廣場的跨蝦米藝術節，讓單車活動不只是踩踏景點間的串連，更進一步與地方藝文活動結合，讓遊程更豐富多元。 車遊，體驗城市綠意與文化藝術。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲深受親子家庭喜愛的網紅「法國安娜 Anna」一家人也體驗鳳山單車遊。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲深受親子家庭喜愛的網紅「法國安娜 Anna」一家人也體驗鳳山單車遊。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲鳳山新城古蹟巡禮-東便門。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲鳳山新城古蹟巡禮-東便門。　圖：高雄市政府觀光局／提供

為宣傳高雄單車遊程，高雄市政府觀光局特別邀請深受親子家庭喜愛的網紅「法國安娜Anna」一家人體驗鳳山單車遊程路線，來到歷史悠久的鳳山古城美食當然不能少，像是在地統美食「赤山粿」，人氣網美名店「碧南庄肉圓」做為單車之旅補給品與伴手禮；此外，「林園漁人濕路單車遊」路線則可暢遊林園懷古、獨特漁村景緻，終點欣賞濕地公園日落美景。

活動相關資訊請上「高雄旅遊網」或搜尋「高雄乘風而騎-十面埋伏」臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/khbikekhbike

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