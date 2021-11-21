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南台灣超夯慶典！東港迎王平安祭贈茶葉蛋　加碼延長至12／19

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迎王平安祭典是東港、小琉球地區每三年一次的年度重要祭典。　圖：shutterstock／來源
迎王平安祭典是東港、小琉球地區每三年一次的年度重要祭典。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】三年一度的迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區年度重要祭典，2021年慶典從10月底一直進行到12月9日，為南台灣帶來熱烈、凝聚氣息！屏東在地觀光業者於東港迎王平安祭典期間，在大鵬灣遊客中心免費提供茶葉蛋，分享給參與迎王的遊客，迴響熱烈，交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）與在地觀光業者合作，加碼送限量茶葉蛋再延至12月19日，以持續南州鄉、琉球鄉迎王熱度。

▲屏東在地觀光業者於東港迎王平安祭典假日期間加碼贈送茶葉蛋。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲屏東在地觀光業者於東港迎王平安祭典假日期間加碼贈送茶葉蛋。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

為讓遊客感受屏東迎王的在地熱情，鵬管處持續延長活動熱度，配合東港迎王在大鵬灣遊客中心展示臨摹的王船模型及免費提供茶葉蛋。即日起至12月19日每週六及日上午10時30分至16時30分，每日限量100顆茶葉蛋，只要於活動期間內至大鵬灣遊客中心現場加入粉絲團案讚及分享任一則貼文，即可獲得限量大總理茶葉蛋1顆。

▲迎王慶典期間大鵬灣遊客中心歡迎遊客來吃茶葉蛋、看王船模型。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲迎王慶典期間大鵬灣遊客中心歡迎遊客來吃茶葉蛋、看王船模型。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

鵬管處表示，除了參加迎王活動，建議可善加用管理處11月起辦理之BIKE TOUR35騎車趣、LAVA鐵人三項活動、青洲灣派對等活動規劃深度旅遊，各項訊息民眾可搜尋「勇闖大鵬灣幸福小琉球」粉絲專頁或大鵬灣官網查詢。

2021辛丑正科屏東三大迎王平安祭典 活動日期

‧ 東港迎王　日期：國曆10月24日 請水 至 10月31日 送王

‧ 南州迎王　日期：國曆11月17日 請水 至 11月22日 送王

‧ 琉球迎王　日期：國曆12月03日 請水 至 12月09日 送王

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