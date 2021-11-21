南台灣超夯慶典！東港迎王平安祭贈茶葉蛋　加碼延長至12／19

取材於真實歷史的公視電視劇《斯卡羅》不只掀起一股熱潮、引發高度討論，作為戲中背景舞台及拍攝場景的屏東恆春半島，也讓更多人對於這些充滿歷史痕跡的地點充滿好奇。當初劇組在尋找合適的拍攝場景花了不少心力，而這些地點都非常具有迷人的景色，讓我們一起走入這些地方探索它的美好吧！

2021-11-20 09:01