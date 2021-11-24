快訊

獨／高覆蓋率？分子分母藏魔鬼 台大醫：沒人這樣算的

秒飛歐洲度假！屏東「Inn巷文創旅店」墾丁夢幻島體驗　繽紛小屋異國氛圍好美

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳旅遊／Mika

這一趟屏東墾丁之旅，來到了恆春鎮四溝里一區新建設的住宅社區內，裡面共有14棟三樓透天房，每棟房子外觀顏色也不同，走進社區繽紛色彩就像來到歐洲一樣，住在裡面很有偽異國 夢幻之旅的感覺。

位於巷弄間的繽紛 夢幻島社區，有專屬第1、2停車場喔。

雖然巷弄狹窄，但住戶不用擔心停車問題。

很難想像恆春郊區還有這種繽紛多彩的社區。

社區裡面更是驚喜，完全以為來到國外了。

還有一個戶外游泳池很適合網美來這裡拍照。

不能出國，來這裡也能享受短暫的美好。

這社區應該都是用來經營民宿的吧？看很多遊客、網美，住戶沒看到幾個。

墾丁INN巷文創旅店

我們今晚住在社區入口這一家INN巷文創旅店，外觀基底色是馬卡龍天藍色與白色搭配暖木設計，還有綠意盎然的植物陪襯，很吸睛的一棟。

暖木搭建的涼亭。

民宿爸爸喜歡木頭藝術，所以民宿裡頭都是運用木頭來裝飾。

精緻雙人房-附陽台，當然房間也是運用大量木頭裝飾，我跟朋友一直說這真是長輩最愛的風格，外觀很異國，裡面很台灣這樣。

就連桌椅也都是木頭做的，其實這價格反而不便宜呢，都是收藏來著。

備品該有的都有，還有招待芒果冰呢。

老闆怕大家沒發現，一再提醒芒果冰在冰箱冷凍庫喔。

自家出產的芒果冰，很好吃。

浴室有浴缸也有淋浴設備。

洗手盆很好看。

晚上夜景更迷人喔。

走在社區那種浪漫不言而喻。雖然雨一直下，但不影響這個社區的浪漫與夢幻。

民宿自己也有一個小泳池。

早上可以來這裡享用早餐喔。

早餐真的有夠豐盛！而且弄得有夠網美，可以放在泳池享用。

但因為沒帶到泳裝，所以裝裝樣子就整盆端回餐廳吃了！結論就是，網美不是人人都能當的好嗎。

想感受那種歐風的繽紛嗎？來這裡可以偽異國一下，真的有那種很夢幻很浪漫的感覺，這裡好適合約會。Inn巷文創旅店因為有滿滿的木頭藝術品與裝飾，也適合長輩一起住喔。

Inn巷文創旅店-墾丁夢幻島 度假別墅

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄20號

電話：0915-151715

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

文創 民宿 網美 芒果冰 早餐 屏東旅遊

相關新聞

秒飛歐洲度假！屏東「Inn巷文創旅店」墾丁夢幻島體驗　繽紛小屋異國氛圍好美

udn走跳旅遊／Mika 這一趟屏東墾丁之旅，來到了恆春鎮四溝里一區新建設的住宅社區內，裡面共有14棟三樓透天房，每棟房子外觀顏色也不同，走進社區繽紛色彩就像來到歐洲一樣，住在裡面很有偽異國

高雄麻油雞入冬進補必吃！「食家個人土雞鍋」一次爽嗑3種麻油雞吃法

udn走跳美食／美食好芃友 每到冬令進補，第一個想到的當然就是：吃麻油雞囉（吶喊）！沒錯，北高雄瑞豐夜市附近的人氣小吃-食家個人土雞鍋，今年冬天不但又有香噴噴的麻油雞，還一次推出三種麻油雞的吃法

屏東市韻味十足！ 老眷村文創驚喜活化　再到80年歷史旅社喝杯冰滴咖啡

屏東的墾丁、小琉球名聲太響亮，讓屏東市彷彿被旅人遺忘了一般，其實屏東市韻味十足，光是走訪以昔日軍人將領眷舍所規劃的勝利星村，便讓人值回票價。老房子、老樹、裝置藝術、彩繪，加上各式風情小店、咖啡館，讓這裡和風蕩漾、風情十足。而屏東車站前以80年老旅舍改建的老房子咖啡館，也讓人有種一腳踏進日本昭和年代的感覺，新舊共融中感受屏東悠閒時光。

部落森林、峽谷秘境！ 找尋《斯卡羅》6大屏東拍攝場景 探索恆春半島迷人風情

取材於真實歷史的公視電視劇《斯卡羅》不只掀起一股熱潮、引發高度討論，作為戲中背景舞台及拍攝場景的屏東恆春半島，也讓更多人對於這些充滿歷史痕跡的地點充滿好奇。當初劇組在尋找合適的拍攝場景花了不少心力，而這些地點都非常具有迷人的景色，讓我們一起走入這些地方探索它的美好吧！

屏東枋寮最美地標！「水綠方創意鍋物」質感個人鍋188起吃得到

udn走跳美食／美食好芃友 講到屏東枋寮，大部份人印象就是枋寮小吃，但大家知道嗎？枋寮有一間超～美的隱藏版火鍋-水綠方創意鍋物，除了嚴選湯頭、食材的個人鍋表現出色，設計感的建築外觀超吸睛！到

「2021屏東聖誕節」點燈太璀璨浪漫！加碼南台灣最美溫泉季　打卡亮點攻略必收

年末、過年不怕沒地方逛！若說北部有新北耶誕城，那南台灣最受矚目2大冬季盛事，莫過於「2021屏東聖誕節」與「2021四重溪超美溫泉季」，今天與大家分享兩大限時景點的最美打卡點，讓大家安排屏東旅遊時美照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。