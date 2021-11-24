秒飛歐洲度假！屏東「Inn巷文創旅店」墾丁夢幻島體驗　繽紛小屋異國氛圍好美

這一趟屏東墾丁之旅，來到了恆春鎮四溝里一區新建設的住宅社區內，裡面共有14棟三樓透天房，每棟房子外觀顏色也不同，走進社區繽紛色彩就像來到歐洲一樣，住在裡面很有偽異國 夢幻之旅的感覺。

位於巷弄間的繽紛 夢幻島社區，有專屬第1、2停車場喔。

雖然巷弄狹窄，但住戶不用擔心停車問題。

很難想像恆春郊區還有這種繽紛多彩的社區。

社區裡面更是驚喜，完全以為來到國外了。

還有一個戶外游泳池很適合網美來這裡拍照。

不能出國，來這裡也能享受短暫的美好。

這社區應該都是用來經營民宿的吧？看很多遊客、網美，住戶沒看到幾個。

墾丁INN巷文創旅店

我們今晚住在社區入口這一家INN巷文創旅店，外觀基底色是馬卡龍天藍色與白色搭配暖木設計，還有綠意盎然的植物陪襯，很吸睛的一棟。

暖木搭建的涼亭。

民宿爸爸喜歡木頭藝術，所以民宿裡頭都是運用木頭來裝飾。

精緻雙人房-附陽台，當然房間也是運用大量木頭裝飾，我跟朋友一直說這真是長輩最愛的風格，外觀很異國，裡面很台灣這樣。

就連桌椅也都是木頭做的，其實這價格反而不便宜呢，都是收藏來著。

備品該有的都有，還有招待芒果冰呢。

老闆怕大家沒發現，一再提醒芒果冰在冰箱冷凍庫喔。

自家出產的芒果冰，很好吃。

浴室有浴缸也有淋浴設備。

洗手盆很好看。

晚上夜景更迷人喔。

走在社區那種浪漫不言而喻。雖然雨一直下，但不影響這個社區的浪漫與夢幻。

民宿自己也有一個小泳池。

早上可以來這裡享用早餐喔。

早餐真的有夠豐盛！而且弄得有夠網美，可以放在泳池享用。

但因為沒帶到泳裝，所以裝裝樣子就整盆端回餐廳吃了！結論就是，網美不是人人都能當的好嗎。

想感受那種歐風的繽紛嗎？來這裡可以偽異國一下，真的有那種很夢幻很浪漫的感覺，這裡好適合約會。Inn巷文創旅店因為有滿滿的木頭藝術品與裝飾，也適合長輩一起住喔。

Inn巷文創旅店-墾丁夢幻島 度假別墅

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄20號

電話：0915-151715

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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