「2021屏東聖誕節」點燈太璀璨浪漫！加碼南台灣最美溫泉季　打卡亮點攻略必收

年末、過年不怕沒地方逛！若說北部有新北耶誕城，那南台灣最受矚目2大冬季盛事，莫過於「2021屏東聖誕節」與「2021四重溪超美溫泉季」，今天與大家分享兩大限時景點的最美打卡點，讓大家安排屏東旅遊時美照全收。

2021屏東聖誕節

圖／網友FU Yung Tung授權

「2021屏東聖誕節」即將於11/26在屏東公園登場，往年分別以北國雪景、粉紅童話世界、極光等主題打造夢幻場景，今年未開幕也有民眾攝下試燈的景致，照片曝光後引爆期待感。現場已佈滿各式浪漫燈海，像是寬廣的彩色燈飾隧道就是最美必拍之一，深淺不一的粉、紫、藍、黃燈海還掛上了雪花，節日應景指數翻倍。

圖／網友FU Yung Tung授權

而公園內也有一區雪白燈飾，樹上也掛滿閃亮的燈飾，還有摩天輪造景配不同顏色的燈海亦是一大亮點，隨手拍都是迷人場景，預計展至明年1/2，跨年元旦也能與家人、戀人一起爽逛。

圖／網友FU Yung Tung授權 圖／網友FU Yung Tung授權

屏東「2021屏東聖誕節」地點：屏東公園展期：2021/11/26至2022/01/02

2021四重溪超美溫泉季

圖／IG@beckhamhong66授權

全台最長溫泉季「2021四重溪溫泉季」日前已正式點燈，今年以北國之春為主題，全區已鋪上滿滿彩色LED燈，入夜時亮燈瞬間闖入桃花源，像是粉嫩的「春櫻隧道」美得讓人失神，穿上浴衣更像秒飛日本。

圖／IG@beckhamhong66授權 圖／IG@beckhamhong66授權

而現場的蔚藍河川、雪白森林等造景都是唯美必拍，還有貓頭鷹、松鼠、鶴等動物裝置藝術散佈各區，統統都好拍。後續還規劃了溫泉Cosplay、浴袍路跑等活動，讓民眾玩得更加盡興，作為農曆新年出遊名單也合適。

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屏東「2021四重溪溫泉季」地點：四重溪溫泉公園展期：截至2022/2/15

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