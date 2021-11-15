快訊

男女神CP閃婚了 菅田將暉宣布娶回小松菜奈

坦言蚵仔麵線20元講錯話 朱澤民：全國平均52元

歷屆最長！高雄「旗津黑沙玩藝節」延長至11／30　海景第一排好評不斷

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒
圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

打造超過6米高的「太空騎鯨」巨型主雕，遊客爭相合影。　圖：高雄市政府觀光局／提供
打造超過6米高的「太空騎鯨」巨型主雕，遊客爭相合影。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情緩解，全台各縣市活動接連登場，聚焦熱情南台灣，2021旗津黑沙玩藝節自10／30開幕迄今即吸引超過9萬民眾參觀，12星座沙雕、歷年最大6米高主雕及坐擁海景第一排黑沙雕沙發座椅深獲民眾好評，日前也邀請金曲歌王許富凱及在地樂團跟大家同歡，民眾敲碗盼活動延長，高雄市府觀光局決定應大家要求將主題沙雕延展至11／30，是歷屆最長的一次展演時間，邀請民眾來旗津尋找自己的星座沙雕，享用海鮮美食、夕陽美景與萬里星空，感受高雄獨特的海島風情。

▲遊客打開星際之門，踏上太空冒險之旅，與12星座一起探索「星沙傳奇」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲遊客打開星際之門，踏上太空冒險之旅，與12星座一起探索「星沙傳奇」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲來2021旗津黑沙玩藝節，追尋自己的星座沙雕拍照打卡（圖為魔羯座沙雕作品）。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲來2021旗津黑沙玩藝節，追尋自己的星座沙雕拍照打卡（圖為魔羯座沙雕作品）。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲金曲歌王-許富凱與台下民眾互動，現場氣氛十分熱烈。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲金曲歌王-許富凱與台下民眾互動，現場氣氛十分熱烈。　圖：高雄市政府觀光局／提供

11／6旗津黑沙玩藝節進行「海洋音樂演唱會」，邀請高雄在地樂團-霧紅、新生代台語樂團-海岸乾杯，演奏出年輕人的心聲；擁有「百萬王子」稱號的金曲歌王-許富凱壓軸登場，演唱膾炙人口的「放風吹」、「雨傘情」等歌曲，與台下民眾互動，大家一起合唱、合照，氣氛熱烈。

高雄市旗后商圈發展協會副理事長魏賢璋表示，旗津海產店平日的生意比以前多2成，週六、日都是客滿，理事長陳昱宏也說：「因為疫情的關係，大家都悶很久了，藉由這次黑沙玩藝節，希望大家多來旗津走走，來看個沙雕、吃個海鮮！」

▲今年特地打造旗津黑沙做成的沙發座椅，讓民眾享受「海景第一排」旗津限定體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲今年特地打造旗津黑沙做成的沙發座椅，讓民眾享受「海景第一排」旗津限定體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局表示，今年的沙雕特別以12星座為主題，除了講述12星座的背景故事，更結合高雄在地特色，如結合振興五倍券及高雄特產的天秤座、展現特色文化「戲獅甲」的獅子座，鼓勵民眾來高雄觀光、振興經濟，發現高雄在地之美。

而為了感念辛苦的第一線防疫人員，特別設計抵禦病毒的天蠍座、結合謹慎小心個性以及醫護人員形象的處女座，還有雙子座的高雄熊特地設置互動拍照點，以俏皮的模樣提醒民眾要保持防疫社交距離。

▲2021旗津黑沙玩藝節有南洋茅草傘、夏威夷海灘涼亭，讓民眾享受海灘度假氛圍。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲2021旗津黑沙玩藝節有南洋茅草傘、夏威夷海灘涼亭，讓民眾享受海灘度假氛圍。　圖：高雄市政府觀光局／提供

除了12星座主題沙雕外，最引人注目的莫過於高達6米、寬達9米，歷年最大主雕－太空旗津（騎鯨）大冒險，要帶著所有遊客隨著鯨魚一起飛向星際。

此外，高雄市政府觀光局也與高雄大遠百攜手，在大遠百廣場打造高雄熊在月世界和熱氣球飛高高的沙雕，邀請民眾到百貨逛逛、與沙雕合影，還可以憑本人跟大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量小贈品。

「旗津黑沙玩藝節」https://khh.travel

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙雕 旗津 觀光

延伸閱讀

高雄旗津黑沙節周六演唱會 台語歌王許富凱將壓軸高歌

許富凱破蛋倒數1個月 搶先預告將邀來「姐姐級嘉賓」

看不出47歲了！ 施易男逆齡神顏值網驚：吃了防腐劑

許富凱吐內心遺憾 這道菜改變了人生觀

相關新聞

歷屆最長！高雄「旗津黑沙玩藝節」延長至11／30　海景第一排好評不斷

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情緩解，全台各縣市活動接連登場，聚焦熱情南台灣，2021旗津黑沙玩藝節自10／30開幕迄今即吸引超過9萬民眾參觀，12星座沙雕、歷年最大6米高主雕及坐擁海景第一排黑沙雕沙

萌翻了！高雄「小熊維尼主題店」4大打卡點＋超Q獨家周邊　吐司玻璃屋太欠拍

一起歷險趣！百畝森林立體繪本拍照區、吐司玻璃屋等四大打卡點等粉絲拍爆 快閃獨家新品開賣！50cm吐司抱枕、週週推祝福小卡必收藏 3款超Q濾鏡必拍

麵食50元吃得到！高雄「天府醬鴨」傳承45年　南京冰糖醬鴨必追

udn走跳美食／尼力 高雄老字號天府醬鴨，舒適用餐環境、麵食餐點平價消費 尼力已經追隨十幾年的天府醬鴨，從市場創立的經典功夫料理，目前已經傳承二代的李家南京冰糖醬鴨，可於店鋪內舒適用餐、外

世界級海底溫泉！綠島＋小琉球「離島拍照秘境」報你知

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-07-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 朝日溫泉、睡美人岩、藍洞。 去年申請了幾個月無薪假，安排了一連串離島行程，小麥膚色快2年也白不回來😂，曬太陽吹海風腳踩著細沙，望著無邊無盡遼闊的大海，大自然神奇療癒力量，曬黑我願意✊🙆🏿‍♀️

3小時就賣完！高雄「天津湯包」邊吃邊喝湯汁，台式下午茶美食好新鮮

udn走跳美食／尼力 一天只賣3小時，6顆40元、12顆80元的爆湯汁天津湯包，在地老字號超過30年的經典必吃美食，很純樸滋味、純手工現場包、新鮮風味。 皮薄內餡多，咬下裡面都有湯汁～

299元烤肉吃到飽！高雄韓式餐廳道地店裝秒飛韓國　199元能無限爽嗑部隊鍋

高CP值韓式料理清單準備更新！高雄有家由韓國人開設的韓式餐廳「韓國先生」，每人199元就能部隊鍋吃到飽，而肉控最愛的烤肉只要299就能無限爽吃8款肉品，並附蒸蛋、泡菜等，小資族絕對要衝！ 「韓國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。