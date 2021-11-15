歷屆最長！高雄「旗津黑沙玩藝節」延長至11／30　海景第一排好評不斷

打造超過6米高的「太空騎鯨」巨型主雕，遊客爭相合影。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情緩解，全台各縣市活動接連登場，聚焦熱情南台灣，2021旗津黑沙玩藝節自10／30開幕迄今即吸引超過9萬民眾參觀，12星座沙雕、歷年最大6米高主雕及坐擁海景第一排黑沙雕沙發座椅深獲民眾好評，日前也邀請金曲歌王許富凱及在地樂團跟大家同歡，民眾敲碗盼活動延長，高雄市府觀光局決定應大家要求將主題沙雕延展至11／30，是歷屆最長的一次展演時間，邀請民眾來旗津尋找自己的星座沙雕，享用海鮮美食、夕陽美景與萬里星空，感受高雄獨特的海島風情。

▲遊客打開星際之門，踏上太空冒險之旅，與12星座一起探索「星沙傳奇」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲來2021旗津黑沙玩藝節，追尋自己的星座沙雕拍照打卡（圖為魔羯座沙雕作品）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲金曲歌王-許富凱與台下民眾互動，現場氣氛十分熱烈。 圖：高雄市政府觀光局／提供

11／6旗津黑沙玩藝節進行「海洋音樂演唱會」，邀請高雄在地樂團-霧紅、新生代台語樂團-海岸乾杯，演奏出年輕人的心聲；擁有「百萬王子」稱號的金曲歌王-許富凱壓軸登場，演唱膾炙人口的「放風吹」、「雨傘情」等歌曲，與台下民眾互動，大家一起合唱、合照，氣氛熱烈。

高雄市旗后商圈發展協會副理事長魏賢璋表示，旗津海產店平日的生意比以前多2成，週六、日都是客滿，理事長陳昱宏也說：「因為疫情的關係，大家都悶很久了，藉由這次黑沙玩藝節，希望大家多來旗津走走，來看個沙雕、吃個海鮮！」

▲今年特地打造旗津黑沙做成的沙發座椅，讓民眾享受「海景第一排」旗津限定體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局表示，今年的沙雕特別以12星座為主題，除了講述12星座的背景故事，更結合高雄在地特色，如結合振興五倍券及高雄特產的天秤座、展現特色文化「戲獅甲」的獅子座，鼓勵民眾來高雄觀光、振興經濟，發現高雄在地之美。

而為了感念辛苦的第一線防疫人員，特別設計抵禦病毒的天蠍座、結合謹慎小心個性以及醫護人員形象的處女座，還有雙子座的高雄熊特地設置互動拍照點，以俏皮的模樣提醒民眾要保持防疫社交距離。

▲2021旗津黑沙玩藝節有南洋茅草傘、夏威夷海灘涼亭，讓民眾享受海灘度假氛圍。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除了12星座主題沙雕外，最引人注目的莫過於高達6米、寬達9米，歷年最大主雕－太空旗津（騎鯨）大冒險，要帶著所有遊客隨著鯨魚一起飛向星際。

此外，高雄市政府觀光局也與高雄大遠百攜手，在大遠百廣場打造高雄熊在月世界和熱氣球飛高高的沙雕，邀請民眾到百貨逛逛、與沙雕合影，還可以憑本人跟大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量小贈品。

「旗津黑沙玩藝節」https://khh.travel

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