299元烤肉吃到飽！高雄韓式餐廳道地店裝秒飛韓國　199元能無限爽嗑部隊鍋

高CP值韓式料理清單準備更新！高雄有家由韓國人開設的韓式餐廳「韓國先生」，每人199元就能部隊鍋吃到飽，而肉控最愛的烤肉只要299就能無限爽吃8款肉品，並附蒸蛋、泡菜等，小資族絕對要衝！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「韓國先生」於高雄共有兩家分店，其中宮韓宴店位於鼓山區，門口就是韓劇古裝的木質格柵裝潢，而室內的和室座位區也與當地不少店面的設計相似，讓人彷彿置身韓國店家大啖美食。除了舒適的環境，吸引大批人朝聖的莫過於其價位，最低199元即可享用「泡菜部隊鍋」，泡菜、培根、韓式冬粉、午餐肉、黃豆芽等15款食材開放續點，2人以上即可選擇此專案。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

而299元韓式烤肉則主打豬肉，經典必吃的原味豬五花、豬梅花各有兩種口味，另有蒜味雞肉、辣味雞腿肉、韓國魚板及德國香腸無限供應，再附生菜、泡菜、紫米飯及蒸蛋。部落客饗食客棧分享，雖然肉品選項不多，但肉質新鮮品質高，原味豬肉沾點麻油椒鹽就十分對味。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

此外，胃口大的饕客也可斟酌食量單點其他招牌韓式料理，炸雞、海鮮煎餅、豆腐鍋等最低50元就能加購，作為聚餐吃得飽又過癮，作為想大吃一頓時的月底救星也合適，高雄人口袋名單必收。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

韓國先生

地址：高雄市鼓山區中華一路316號營業時間：每日11:00至14:30、17:00-21:00

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