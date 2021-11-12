2021「美哉三晉～山西非遺臺灣行」 到佛光山欣賞美麗中華非遺韻味

【旅奇傳媒/編輯部報導】山西，因居太行山之西而得名，著名河流黃河，環繞山西西部和南部，以965公里的波濤澎湃，激蕩出黃土高原壯麗的景觀、精彩的文化，這裡更是中華民族發祥地之一，有文字記載的歷史長達三千年，不僅地上文物為大陸之最，非物質文化遺產也極為豐富；其豐厚的非物質文化遺產資源豐富而且多元，經過前人的智慧累積，傳承、保護、發展至今，形成了獨有的地方韻味。

在民間傳統工藝方面，種類豐富、數量眾多，分佈廣泛。平遙推光漆器、平陽木版畫、絳州澄泥硯、上黨堆錦、黎侯虎等民間傳統工藝，深受各地藏家與民眾的歡迎。而山西南北狹長的地形和山地盆地錯落的地貌，形成山西飲食文化的差異性、多樣性與三晉飲食的獨特飲食文化，僅以麵食而言，歷史就有兩千多年，品種達 280 餘種，被譽為中國大陸的「麵食之鄉」。

為介紹、展現大陸各地區非物質文化遺產的多元與獨特魅力，兩岸合作單位精心策劃了「守望精神家園～兩岸非物質文化遺產月暨美麗中華行系列」展演，系列活動即日起起在佛光山佛陀紀念館登場，並於11月8日隆重開幕。以「美哉三晉」為主題，透過展覽的方式，將山西非物質文化遺產的多元與獨特魅力呈現給大家。

▲山西非遺-黎侯虎。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會╱來源

▲可以欣賞精選百餘幅的非遺經典圖像紀錄。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會╱來源

展覽以三晉文化為主軸，呈現民間文學、傳統音樂、傳統舞蹈、傳統戲劇、曲藝、傳統技藝、體育競技、傳統醫藥文化、民俗等不同非物質文化遺產項目。特別精選百餘幅的非遺經典圖像紀錄，輔以代表性工藝作品、多媒體視聽藝術等，呈現山西地區的民俗、民藝、民風，以及當地民眾在長期生產生活實踐中所創造的非物質文化遺產。整體展覽不僅展現出山西黃土高原與黃河母親河激盪出的壯麗景觀，更讓觀眾感受三晉非遺文化的迷人風采。

▲唐‧山西佛光寺東大殿明間剖面梁架模型。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會╱來源

特別要介紹的是，本次來臺的展品中有許多項目為大陸「國家級非遺項目」，包含：長子響銅樂器、孝義木偶、銅器、剔犀、剪紙、刺繡、布藝等，臺灣罕見；另特別展示大陸最重要的少數現存唐代建築之一──五臺山佛光寺東大殿的模型，以及專為臺灣觀眾全新製作、集結三晉傳統戲劇、民間音樂、曲藝等經典演出影片；除此之外，主辦單位計畫推出體驗工作坊，期待透過兩岸專家教學與交流，以及動手體驗的方式，讓更多人體會山西非遺文化的精彩，值得大家前來一探究竟、來一場酣暢淋漓的山西文旅之行。

▲啟動儀式；照片左起：社團法人中華翰維文化推廣協會陳春霖秘書長、高雄山西同鄉會林壽山理事長、海峽兩岸旅遊交流協會臺北辦事處任佳燕主任、文化臺灣基金會洪孟啟榮譽董事長、佛光山佛陀紀念館館長如常法師、中華兩岸旅行協會許晉睿理事長。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會╱來源

◎參觀資訊

日期：2021.11.06（六）-2021.11.21（日）

地點：佛光山佛陀紀念館（本館第四展廳）

電話：07-656-3033轉4002、4003

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