部落森林、峽谷秘境！ 找尋《斯卡羅》6大屏東拍攝場景 探索恆春半島迷人風情

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取材於真實歷史的公視電視劇《斯卡羅》不只掀起一股熱潮、引發高度討論，作為戲中背景舞台及拍攝場景的屏東恆春半島，也讓更多人對於這些充滿歷史痕跡的地點充滿好奇。當初劇組在尋找合適的拍攝場景花了不少心力，而這些地點都非常具有迷人的景色，讓我們一起走入這些地方探索它的美好吧！


斯卡羅屏東拍攝場景一覽

斯卡羅屏東拍攝場景#1

里德社區欖仁溪

▲斯卡羅屏東拍攝場景-欖仁溪沿途清澈溪流與原始林相交織出清幽的景色。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-欖仁溪沿途清澈溪流與原始林相交織出清幽的景色。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在《斯卡羅》裡，卓杞篤勸戒族人與漢人和平共處的瀑布、蝶妹邊走邊呼喊媽媽的溪流，就是在屏東滿州鄉里德社區的「欖仁溪瀑布」。欖仁溪的溪水清涼、生態豐富，瀑布分內外兩層，隱蔽在峽谷峭壁之中，必需溯溪才能進入。步道終點可以看見有如鬼斧神工的峽谷，加上四周蒼鬱原始的林相，形成一種神祕寂靜的氛圍，讓人暫時忘卻生活的煩憂。


▲斯卡羅屏東恆春場景-欖仁溪瀑布隱蔽在峽谷峭壁之中，十分清幽。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東恆春場景-欖仁溪瀑布隱蔽在峽谷峭壁之中，十分清幽。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這裡同時也是國內有名的賞鷹景點。每年9月至10月，國慶鳥大量過境恆春半島，過去居民因生活貧困，村民會上山獵鷹以補充蛋白質。不過近年在屏東縣政府及墾管處輔導下，里德社區轉型為深度生態旅遊，推出賞鷹遊程，並由當地居民擔任解說員，帶領大家認識在地人文及生態。


斯卡羅屏東拍攝場景#2

大尖石山

一直出現在劇照中的大山，就是在劇中，斯卡羅部落在廣闊草原上、面對聖山進行祈福儀式的那一座宏偉的山──墾丁的大尖石山。大尖石山海拔只有318公尺，但因墾丁地形平緩，使得大尖石山格外高聳突兀。無論從哪一個角度觀看，它都呈現出不同的面貌。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-大尖石山是墾丁最惹人注目的地標。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-大尖石山是墾丁最惹人注目的地標。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

由砂岩和頁岩礫石塊構成的大尖山，是地質長期受地質受風化、侵蝕後形成山頂裸露的特殊風貌。登上大尖石山頂，可以將墾丁公園、鵝鑾鼻等地的優美景色盡收眼底，遠處海天一色，讓人心曠神怡。不過目前這裡是管制區，遊客不得隨意進入，僅可在附近遠遠眺望大尖石山的宏偉氣勢。


若想要以更輕鬆的方式親近大尖石山，可以考慮入住華泰瑞苑墾丁賓館，安排個三天兩夜的行程。在飯店餐廳的戶外用餐區，一邊遠眺襯著藍天白雲的大尖石山，一邊看著眼前翠綠的寬闊草原，享受墾丁慢活的魅力！


華泰瑞苑墾丁賓館GLORIA MANOR

地址：屏東縣恆春鎮公園路101號

電話：08-886-3666

官網：https://www.gloriamanor.com/tw/


斯卡羅屏東拍攝場景#3

墾丁國家森林遊樂區

在劇中原住民將美軍擊退的地方，還有蝶妹在走在森林裡，被植物環繞的地方，就是在「墾丁國家森林遊樂區」中取景。走進墾丁國家森林遊樂區，可以看見奇形怪狀的樹根、凹凸粗糙的岩石，宛若阿凡達電影般的奇幻森林世界。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-在墾丁國家森林遊樂區內隨處可見鑲嵌著樹根的高位珊瑚礁岩。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-在墾丁國家森林遊樂區內隨處可見鑲嵌著樹根的高位珊瑚礁岩。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

墾丁國家森林遊樂區原本是石珊瑚蟲、石灰藻類、有孔蟲及貝殼聚生的海洋花園。50萬年前因地球板塊運動，慢慢上升成為陸地的隆起珊瑚礁，成為現在大家看到的特殊森林生態系──高位珊瑚礁林，岩石外觀因受到風吹雨淋的長期侵蝕，形成凹凸不平的奇特形狀。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-墾丁國家森林遊樂區內有著壯麗奇特的鐘乳石奇景。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-墾丁國家森林遊樂區內有著壯麗奇特的鐘乳石奇景。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

園區內除了有豐富的生態，還有另一個特色，就是石灰岩地形，可以在銀龍洞、石筍寶穴等溶洞裡，看見鐘乳石、石筍等地質寶藏。在蔥鬱幽深的山林中，喜愛探險的你不妨一邊享受熱帶季風林豐富的自然美景，一邊尋訪灰面鷲、銀葉板根、棋盤腳等特色生物吧！


斯卡羅屏東拍攝場景#4

阿朗壹古道

還記得在劇中其中有一幕是李仙得要前往山區，在中途遇到了協助帶路的排灣族人阿勞楚嗎？這一幕取景的「琅嶠－卑南道」其實就是大家熟悉的「阿塱壹古道」，從恆春走到台東市，長達120公里，不僅擁有依山傍海的絕美景色，一路上更乘載著先民為了生活、生存的移動足跡。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-阿朗壹古道是一條有著依山傍海絕美景色的步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-阿朗壹古道是一條有著依山傍海絕美景色的步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

屏東阿朗壹古道是一條承載著台灣東部發展歷史足跡的重要道路。清朝時期，斯卡羅族的祖先沿著阿朗壹古道遷徒至恆春半島，統領排灣族十八番社。牡丹社事件後，日本欲往東部發展，也曾開闢屏東阿朗壹健行古道，作為通往台東最便捷安全的便道。後期因有比較安全的古道開通後，逐漸棄置荒廢，但也保留了珍貴豐富的海岸地景與種類豐富的珍稀動植物。


斯卡羅屏東拍攝場景#5

社頂社區

《斯卡羅》中提到的「羅妹號事件」，就是龜仔甪(ㄌㄨˋ)部落的排灣族原住民，因為誤以為登陸的羅妹號船員是侵略者而發起戰爭的悲劇。而龜仔甪，就是位在墾丁森林遊樂區旁的社頂部落。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-社頂部落是一個有著豐富生態與文化資源的社區。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-社頂部落是一個有著豐富生態與文化資源的社區。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

社頂部落現為排灣族與漢族混居的部落，早年以農墾、捕漁、狩獵及採集維生，後來開始發展社區的生態旅遊。鄰近的社頂自然公園有著極為豐富的生態，有著多元的地形樣貌與生態系統，包含難得一見的螢光蕈、黃裳鳳蝶、津田氏大頭竹節蟲等特別的生物。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-走入社頂部落，有機會可以看到列入珍稀保育類的黃裳鳳蝶。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-走入社頂部落，有機會可以看到列入珍稀保育類的黃裳鳳蝶。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

若喜歡踏青、健行、看自然生態的人，那就不能錯過社頂社區推出的深度導覽行程，不再走馬看花，而是從生態與文化的角度，認識不一樣的墾丁！


斯卡羅屏東拍攝場景#6

恆春鎮

《斯卡羅》整部作品的故事背景都發生在恆春，恆春舊名「瑯嶠」或「琅嶠」，直到「羅妹號事件」之後，清朝政府開始重視這個原本視為「化外之地」的瑯嶠，並在1875年設縣，因氣候宜人、四季如春，並將此的改名為「恆春」。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-恆春鎮的古城門已有逾百年歷史，是國家二級古蹟。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-恆春鎮的古城門已有逾百年歷史，是國家二級古蹟。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

恆春建城至今已逾百年歷史，漫步在恆春鎮，可以看到仿巴洛克式的中西合併建築，雖然沒有熱鬧的市街，卻總能感受這裡散發著濃濃的古樸風情。座落在鎮中央的恆春古城，四座城門至今仍保存得相當完整，步行登上城牆，一邊可以遠眺恆春鎮全景，一邊可以感受到恆春古城之美。


▲斯卡羅屏東拍攝場景-近年來恆春鎮上有許多有夢青年在此開了很有質感的文創小店。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲斯卡羅屏東拍攝場景-近年來恆春鎮上有許多有夢青年在此開了很有質感的文創小店。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

而恆春老街更是開了不少特色小店，像是廢棄老房與玻璃屋結合的「樹夏飲事」、新開的日式甜品小店「澤日式甜品」、每天限量手工製作的「白羊道柴燒麻糬」，以及可以現點現做夾腳拖的「Step Up」，都是不能錯過的在地好店喔！


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古道 森林遊樂區 美景

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