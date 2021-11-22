高雄麻油雞入冬進補必吃！「食家個人土雞鍋」一次爽嗑3種麻油雞吃法

每到冬令進補，第一個想到的當然就是：吃麻油雞囉（吶喊）！沒錯，北高雄瑞豐夜市附近的人氣小吃-食家個人土雞鍋，今年冬天不但又有香噴噴的麻油雞，還一次推出三種麻油雞的吃法！喜歡麻油雞古早味吃法必點麻油雞湯、喜歡飽足感可以選麻油雞麵線，喜歡來點清爽，麻油蛤蜊湯給你超鮮甜，三種冬令進補麻油雞湯願望一次滿足～

人氣華榮路小吃：食家個人土雞鍋

講到北高雄小吃林立的華榮路美食，我口袋名單最喜歡的三家就是：林記豆漿、上好餡餅、食家個人土雞鍋。而最近接近立冬，也來愛店食家個人土雞鍋探探有什麼適合冬天暖身的好喝土雞湯口味～

食家個人土雞鍋菜單（2021秋冬）

食家個人土雞鍋每一陣子都會改版菜單，推出新的土雞湯口味，這是今年最新菜單。比較不一樣的是現在食家個人土雞鍋，鍋內可選土雞肉或是肉雞腿，價格都一樣，有人愛土雞的扎實，有人愛肉雞的軟嫩腿肉，就看個人，但土雞湯底都是用土雞另外熬的喔！

高雄麻油雞推薦：食家個人土雞鍋

以往食家個人土雞鍋冬天也有麻油雞鍋，但今年冬天是一次推出三種不同的麻油雞！而且還有搭配振興券做預購活動喔～11/5以前預購麻油雞湯滿5鍋，可享9折優惠，再加碼送一碗湯麵線。搭配振興券更划算，消費滿500元送100元高雄券（可現折）最低達68折！

▼麻油雞 $120

這是大家最熟知的古早味麻油雞，以麻油、老薑片去煮，也是三碗麻油雞裡麻油味最濃郁的一碗！裡頭有雞肉、蛋包和青菜。

以土雞去熬的麻油雞湯湯頭很鮮欸！而食家個人土雞鍋的麻油用得不錯，薑的比例也給得恰到好處，湯有麻油香但不會刺喉嚨（有些薑放太多喝完喉嚨會刺）不過，食家個人土雞鍋麻油雞不是純米酒版的，如果你吃習慣吃純米酒版的麻油雞，這裡的可能也不適合你，食家個人土雞鍋蠻多家庭客群，麻油雞是做小朋友也能安心吃的湯頭。

這次的麻油雞我們選肉雞腿，比起以往吃到的土雞，肉更多（畢竟是雞腿），我蠻喜歡這種軟嫩口感，但我媽說吃雞肉她還是喜歡比較彈牙扎實的土雞，雞肉口感喜好就真的蠻看人的。

▼麻油蛤蜊雞 $150

想來點蛤蜊鮮味，麻油雞有升級吃法，那就是加入蛤蜊煮成麻油蛤蜊雞！

加入超多蛤蜊的麻油雞湯更清新鮮甜，湯有很明顯的蛤蜊鮮味，老闆娘說這麻油蛤蜊雞湯超受女生歡迎，尤其上班族女生、家庭主婦們傍晚或是下班後都蠻多人外帶這口味。

▼麻油雞湯＋麵線 $120+30

這是我最喜歡的一碗，總覺得麻油雞湯沒有麵線就不完整啊，哈哈哈～

食家個人土雞鍋的麻油雞麵線，麵線可不只是少少加一點，量超多，吃完又喝完整碗湯可以來到八九分飽～而且呢，這麵線久泡在熱湯也不會太爛！吃到最後一口都超滿足～

麻油雞湯還有另一個靈魂，就是蛋～沒錯！食家個人土雞鍋麻油雞有加蛋！我這碗麻油雞麵線的蛋正好是煮七分熟，戳破蛋黃還會流出的超棒熟度～

▼蒜味麵線 $45

有人不那麼麵線泡在湯裡吃，食家個人土雞鍋的經典蒜香麵線到今年都還是有在菜單上～比起泡在熱湯的麵線，我爸說乾拌麵線更Ｑ彈。

喔對，因為覺得食家土雞鍋麻油雞超香，剛好看到老闆娘從旁邊拿新的整罐麻油，也問她用哪裡的麻油（她說可以拍）。她笑說試過不少間黑麻油，最後在崁頂找到好吃又超純的百年麻油舖，雖然價格比市售麻油貴上不少，但用百年純麻油熬出的麻油雞湯香氣就是不同。

食家個人土雞鍋 評價

一轉眼吃食家個人土雞鍋也吃五年了，至今還是北高雄我最愛的高雄土雞湯！夏天喜歡來點開胃的梅子雞、苦瓜雞，而每年立冬或天氣冷也喜歡來這裡吃。

暖暖身體的燒酒雞、麻油雞，今年推出的食家個人土雞鍋麻油雞我覺得比以往的更香更好吃，不知道是不是在湯頭上做了一些調整和改良，總之～天氣漸涼，推薦喜歡冬季吃麻油雞暖身子的各位，一定要到食家個人土雞鍋來上一碗麻油雞啦！

食家個人土雞鍋

地址：高雄市鼓山區華榮路240-1號

電話：07 559 7115

營業時間：10:30 – 13:30 、16:30 – 21:00（週一公休）

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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