屏東枋寮最美地標！「水綠方創意鍋物」質感個人鍋188起吃得到

講到屏東枋寮，大部份人印象就是枋寮小吃，但大家知道嗎？枋寮有一間超～美的隱藏版火鍋-水綠方創意鍋物，除了嚴選湯頭、食材的個人鍋表現出色，設計感的建築外觀超吸睛！到晚上還會打上燈光，氣氛滿點，絕對是前往墾丁或是台東路上很可以停下來，很值得一吃的枋寮美食啦！

超美枋寮地標餐廳：水綠方創意鍋物

之前跟家人或是朋友到墾丁、台東旅遊，經過枋寮那摩多次，每次停下來幾乎都是吃吃小吃，但這次來意外從google map找到，多了一間評價還不錯的枋寮美食餐廳欸～從墾丁回程時有特別繞去試試！

不過因為回程時間有點尷尬，下午四點半我們就抵達這一帶了，但還沒到晚餐時間，我們先繞去附近的卡沐里義式冰淇淋吃冰～

卡沐里義式冰淇淋是在枋寮一帶評價還不錯的冰淇淋店，之前在ig上看到不少年輕族群打卡，對這很特別的貨櫃屋冰淇淋店有印象，但親身來到這，覺得整間冰淇淋店腹地比想像中還大呢！

卡沐里義式冰淇淋每天約有9-10種冰淇淋，而冰淇淋也都以健康的義式Gelato為主，減少鮮奶油給大家身體帶來的負擔。

點了店員推薦的「花青素」冰淇淋（粉色）與「唐寧伯爵」（奶茶色）；兩個都不錯，但要說特別，「花青素」外面沒看過啊呢！這個花青素冰淇淋使用特有品種，無毒栽培狼尾草的萃取液，加上有機玫瑰及獨特配方，製作出酸甜又清爽的味道！我跟老媽都超愛～

在冰淇淋店悠閒聊天、吃吃冰，一轉眼也差不多到用餐時間了。慢慢散步到水綠方創意鍋物前，說真的，很難想像這附近小路藏了一間這麼氣派的鍋物店啊！

建築外觀的現代感延伸至室內，深色調配上氣氛燈光，在這用餐可以說是非常舒適吶～

屏東枋寮 水綠方創意鍋物菜單

水綠方創意鍋物主打個人鍋物，有五種鍋底可選擇，搭配不同肉類主食，最划算的商業午餐188元就吃得到喔！

鍋底其實就夠豐富了，但如果覺得哪些料吃不過癮，也可以單點唷！

枋寮美食推薦：水綠方創意鍋物

▼當日特調：冬瓜檸檬（招待）

這是店長招待的冬瓜檸檬，檸檬的酸味跟冬瓜茶的甜搭得剛剛好～

點餐時還不覺得，結果兩個鍋上桌時，陣仗有點大呢！老媽直嚷著超豐盛。

醬料也有兩款，特調沙茶醬（右）與大漠風味醬（左），超級推薦。帶辣味的大漠風味醬，帶孜然香氣超棒～

▼588小奢華套餐 （5oz混搭肉盤＋中盤海鮮＋菜盤＋甜點）

經營者自己就是醫學相關背景，對於養生與健康也非常講究。將加工類火鍋料比例降到最低，反而將套餐的海鮮量提升。

▼昆布柴魚鍋

老媽喜歡清淡鍋底，店長推薦了店內非常受歡迎的昆布柴魚鍋。看似平淡，但湯底非常耐喝，煮過海鮮、涮過肉片也不會越煮越鹹。

▼5oz混搭肉盤

五盎司的肉可以混搭不同肉品，我們選了套餐的豬和牛。牛是五花牛，豬肉則是梅花豬。

美國五花牛還不錯，尤其拿來涮清淡的昆布柴魚鍋湯頭很襯牛肉的甜。

▼中海鮮拼盤

雖然是「中」，內容已經出乎想像了～白蝦、龍虎斑、中卷、鮑魚、鯛魚，一整個超級豐富！

正因為昆布柴魚鍋不會清爽不死鹹，煮海鮮過後湯頭變得更鮮，這鍋昆布柴魚煮的得到老媽超好評！

▼688高C/P值特餐（6oz混搭肉盤＋大盤海鮮＋菜盤＋甜點）

喜歡海鮮再澎湃一點的，可以升級688高C/P值特餐，肉變成6盎司，海鮮盤也長大成大海鮮盤！

▼乳香起司鍋

這也是水綠方創意鍋物的熱門鍋底，店員說尤其推薦拿來煮烏龍麵！

這份套餐的肉多升級到六盎司，也是選擇牛和豬混搭。

豬肉是台灣梅花豬，口感非常不錯～

▼大海鮮盤

我覺得這根本已經不能叫海鮮盤，還是海鮮船了，哈哈哈哈～除了剛剛的白蝦、龍虎斑、中卷、鯛魚之外，還多了小盅花枝漿、蚵仔以及凡立貝。

凡立貝去好殼，只要放下去煮就好，而且記得不用煮太久喔！

花枝漿下鍋可以用小湯匙刮（我們這一盅分成六小塊）

龍虎斑的魚料也用得不錯，也是下鍋煮到熟就可以撈起。魚片在湯底滾煮太久會散開～千萬要注意啊啊！

大量海鮮料煮過的起司牛奶鍋超好吃，最後來煮一鍋海鮮牛奶烏龍麵！湯頭好鮮，吃得超級滿足～

最後！到水綠方創意鍋物用餐最開心的，就是套餐最後的甜點啦！沒錯～是附近冰店卡沐里的冰淇淋甜點喔！

▼冰淇淋聖代

▼阿芙佳朵 $加價80

阿芙佳朵超推！這天選的漂浮香草口味配上Espresso超、級、完、美！拜託一桌至少要有一個人加價點這個～

用完餐從水綠方創意鍋物 走出，發現建築水池外已點燈，非常有禪意～整個建築矗立在靜謐夜晚的小路旁，連老媽都說這是南部少見的壯觀地標呢！

水綠方創意鍋物不管是鍋物湯底、食材，到建築外觀設計、室內氣氛營造，各個細節都可以看出經營者的用心，後來有幸跟老闆娘聊到天，她說這建築從開始畫圖到設計、工程，歷經好幾年的時間呢！還蠻推薦大家往後前往墾丁或是台東路上，經過枋寮，不一定只能找枋寮小吃，可以到這麼美的水綠方創意鍋物好好享用一餐啦！

水綠方創意鍋物

地址：屏東縣枋寮鄉人和村民族路60號

電話：08 871 0686

營業時間：週一～週日 11:00 – 14:00 17:00 – 21:00

臉書粉絲團：水綠方創意鍋物FB

卡沐里義式冰淇淋

地址：屏東縣枋寮鄉人和村中華路230號

電話：+8868716367

營業時間：週三～週日 14:00-17:00

宅配官網：https://www.camuli230.com.tw/

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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