高雄旗津「星空隧道」能賞極光！在海洋世界仰望十二星座絢爛星空
旗津星空隧道原為一條軍事戰備隧道，後來整建成星光隧道，內壁飾以十二星座的夜光彩繪。近期又增添了以海洋為主題的圖樣，搭配特殊的光影，從隧道洞口望去，有如穿越時空般的虛幻。也可以想像自己是海底世界的人魚，感受著抬頭仰望整片星空的意境。
走在隧道中，戴著耳機聽著五月天的<星空>，在海邊的秘密隧道裡，我們仰望星空，幻化的色彩讓你看起來特別動人。不論是白天照應的光彩或是晚上彷如極光的渲染色彩，都很適合來感受不一樣的氛圍。
走完隧道後，也可到附近的旗津砲台，感受戰爭的歲月痕跡，思考歷史給我們的反思，更別忘了好好欣賞那片美麗的海與夕陽西下的迷人景致。
若還想拍照留念的話，可以到彩虹教堂留下你美麗的身影，不論是否一個人，都要記得快樂地笑著生活。
高雄旗津星空隧道
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地址: 高雄市旗津區廟前路1巷
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