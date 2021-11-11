3小時就賣完！高雄「天津湯包」邊吃邊喝湯汁，台式下午茶美食好新鮮

一天只賣3小時，6顆40元、12顆80元的爆湯汁天津湯包，在地老字號超過30年的經典必吃美食，很純樸滋味、純手工現場包、新鮮風味。

皮薄內餡多，咬下裡面都有湯汁～要邊吃邊喝湯汁，因為是純手工包，每次可能吃到的外皮口感會有點不均勻，偶爾會咀嚼到比較硬的頂部口感。

獨門醬料更是一絕，很多在地人推薦一定要沾醬，我本身都吃原味居多，下次要來嘗鮮沾醬，獨門特製、獨特風味。早上於前鎮區崗山中街販售，都是上班族購買居多，7-11瑞高門市和全家便利商店段，喜歡吃湯包的可以早上買。

天津湯包

位置：高雄市苓雅區武慶三路78號 （武慶三路與武仁街口）

營業時間：15：00~18:00

下午時段車子才停好沒多久，在地人就開始排隊等待新鮮風味的天津湯包。

每一顆都是現橄皮、現包，挺大顆的！

6顆40元、12顆80元，下午時段大概賣3小時就收了，有時兩點就出沒開始賣～

熱呼呼、一層一層堆疊的蒸籠，新鮮風味、大顆飽滿，虜獲在地人味蕾的必吃美食。

很多在地人從30元吃目前的40元，依舊是超人氣美食。

很喜歡這種純樸實在的小吃美食，溫暖滋味、必追。

銅板下午茶美食 天津湯包，小心燙口唷！

皮很薄，高雄平價鼎泰豐小籠湯包，好吃不傷荷包、一份6顆只要40元。

裡面的餡料跟湯汁都要爆出來了。

每一顆都很夠味，整個鮮肉內餡香甜都在嘴爆出來。

口感相當軟眠，頂部帶一點扎實Q度口感。

嘴裡的鮮甜、蔥花香，湯汁不膩口～油脂香氣剛剛好，整個很滋潤湯包。一份6顆，吃完非常有飽足感。真的巨大顆ㄟ～一點都不小氣，內餡很新鮮好吃，整個湯汁很香甜，必吃必追美食！

天津湯包

位置：高雄市苓雅區武慶三路78號 （武慶三路與武仁街口）

營業時間：15：00~18:00

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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