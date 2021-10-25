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屏東「2021四重溪溫泉季」搶先曝光！日式燈會級燈海免費拍，穿浴衣拍粉櫻步道

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／四重溪洺泉溫泉旅館 臉書專頁
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屏東旅遊可以安排起來了！作為南部人燈會亮點的「四重溪溫泉季」每年11月至隔年3月都吸引不少人遊賞，今年選在11/13正式登場。目前正如火如荼試燈中，有在地人幸運搶拍燈海，浪漫指數爆表，搭配泡湯行程、穿浴衣體驗，勢必讓大家在日式公園美拍到手機沒電。

圖／四重溪洺泉溫泉旅館 臉書專頁
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屏東四重溪溫泉公園主打日系風情，入口就有木頭質地的鳥居，周邊亦可間日風庭園與屋宅，神社參道旁還設有免費足湯區。如今「2021四重溪溫泉季」即將於11/13晚間6點亮燈，全區已鋪上滿滿彩色LED燈，夜晚可看見猶如蔚藍河川、雪白森林等造景，今年還有貓頭鷹、松鼠、鶴等動物裝置藝術散佈各區，粉色的點點星光也十分浪漫，尤其春櫻隧道更是有望成為打卡熱點，漫步粉嫩花樹燈海太唯美。

圖／四重溪洺泉溫泉旅館 臉書專頁
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圖／四重溪洺泉溫泉旅館 臉書專頁
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近期官方正不定期試燈，若造訪也可能搶先欣賞這片燈會級燈海，正式點燈一路展至隔年2/18，代表聖誕節、跨年及農曆新年都能拍個過癮，平日出發更能感受悠閒的氛圍，全家大小、情侶出遊或是一人暢遊都合適。值得一提的是，周邊除了開放租借浴衣，入住附近的四重溪洺泉溫泉旅館，平日每房再贈ㄧ位免費浴衣和服體驗，頭飾、配件、手提袋、木屐全包辦，讓民眾偽出國拍美照。

圖／四重溪洺泉溫泉旅館 臉書專頁
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屏東「2021四重溪溫泉季」

地點：四重溪溫泉公園
展期：11/13 18:00起至2022/2/18

圖／四重溪洺泉溫泉旅館 臉書專頁
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