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歡慶20周年！「澎湖國際海上花火節」明年4月25日登場

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2022澎湖花火節，將於4月25日登場。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供
2022澎湖花火節，將於4月25日登場。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年是澎湖國際海上花火節20週年，澎湖縣政府特別提前規劃，並將活動日期訂在2022年4月25日至6月30日，每周一、四晚上在馬公市觀音亭休閒園區辦理，而頗受好評的離島場次則比照往例訂於七美、望安及吉貝，時間將與地方協調後公告，全數共計23場次花火活動，預期將帶給遊客震撼精彩的煙火饗宴，也讓遊客體驗深度在地文化，領略澎湖縣群島獨特的魅力，也期望促進遊客留宿離島，創造更大經濟效益。

▲澎湖國際海上花火節將迎來20週年，預期將迎來盛大的煙火饗宴。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供
▲澎湖國際海上花火節將迎來20週年，預期將迎來盛大的煙火饗宴。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

▲2022澎湖花火節預計規劃23場次花火活動。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供
▲2022澎湖花火節預計規劃23場次花火活動。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

澎湖縣政府旅遊處表示，2022澎湖國際海上花火節除了延續往年廣受歡迎的無人機科技燈光秀搭配煙火演出外，澎湖縣政府將整合更多資源擴大舉辦之力道，並提升無人機數量和煙火的精彩度，現場也將結合現代科技創造更多驚喜創意，請大家拭目以待。

澎湖花火節是目前國內最長壽的官方觀光活動之一，歷年活動致力於凸顯澎湖海洋、文化、觀光元素，打造國際特色，近年更加入無人機和知名品牌合作，屢創新意，吸引大批遊客造訪，繼2019年活動期間創造42萬觀光人次，2020年更締造52萬觀光人次的佳績，2021年雖因疫情提早結束，但許多遊客仍對花火節引頸企盼，縣府也針對明年花火20週年積極籌備，並期盼疫情穩定明年花火節順利舉辦。

澎湖國際海上花火節粉絲專頁 https://www.facebook.com/phfireworks/

澎湖Travel http://penghutravel.com/

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