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在地人想私藏的平價台味！高雄老牌豬血湯　切仔料多樣份量大

美食好芃友 / 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

最近才知道高雄三民區建國三路上，有一間寫著「老牌豬血湯」的高雄小吃店，超低調但是有很多好吃的切仔料、麵食以及豬血湯！切仔料多樣且食材新鮮，還有好喝的自家熬煮湯頭，加上價格平實，早上九點開始賣常常中午過後就提早賣完，喜歡吃古早味切仔料的大家千萬不能錯過～

老字號三民區小吃：老牌豬血湯

前陣子我妹很愛吃豬血湯，三天兩頭我的任務就是幫她找高雄豬血湯。後來在IG上看到不少網友推薦，三民區建國三路上的老牌豬血湯，蠻多人說價格實惠又好吃，找了一個平日中午殺過去買～

在高雄左營、鼓山幾間小店買過豬血湯，但說要像老牌豬血湯這樣，把切仔料都擺出來而且一盤盤擺得那麼整齊的，放眼望去高雄應該只有這間。

老牌豬血湯的切仔料非常多樣，若你就是從小吃切仔料長大，看到這切仔料擺出來的陣仗絕對歡呼～但這些料也都每日固定份量，提早賣完就賣完，想吃特定哪種，建議早點來才是上策。

想來點會飽的主食，也有米粉、油麵、板條、米苔目和芋頭粿可選擇。

我覺得比較特別的是，老牌豬血湯是無菜單高雄小吃，都市傳說是結帳前都不知道到底這吃多少，但基本上是高雄人公認的平價啦！我們這天買好像一百多元不到兩百。

高雄豬血湯推薦：老牌豬血湯

那時我們去的時候還沒開放內用，點的餐點全部外帶回家吃。

▼大腸豬血湯

以大腸豬血湯來說兩種料都加很多，吃料絕對可以吃得非常爽快！但大腸的味道稍微重一點點，怕大腸味的人建議這湯不要加大腸～

▼芋粿

粿的口感非常不錯！芋頭切成小塊，給得不算少，每一口都有芋頭味！一份沒很多，但吃了很讓人意猶未盡～

▼骨仔肉

肉新鮮且嫩口，這份有附醬油，但其實單吃更能吃到骨肉的香氣。

▼乾拌米苔目

以幾間吃過的高雄陽春麵、切仔料，老牌豬血湯的乾拌米苔目相當不錯！米苔目Ｑ彈度剛剛好，醬汁不會太鹹，帶豬油香氣讓人越吃越涮嘴。

以這價位來說，老牌豬血湯算是表現很不錯的平價高雄小吃代表！雖然無菜單每次點餐都不知道點多少，但食材新鮮乾淨，味道也頗有水準，難怪一賣就是好幾十年，是在地人一吃再吃的熟悉味道。推薦給愛吃台味切仔料的大家啦！

老牌豬血湯

地址：高雄市三民區建國三路272號

電話：07-2619017

營業時間：9:00-17:00 (週一公休)

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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小吃 無菜單 古早味 IG 高雄美食

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