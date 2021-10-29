「麻醬肉鬆麵」神組合好驚艷！高雄香神小吃館　內惟50年老店搬至果貿社區

果貿社區美食又一間，從高雄內惟搬遷過來的50年老店-香神小吃館。最特別的就是獨特的麻醬肉鬆乾麵啦！自家配方麻醬麵配上大把肉鬆，香氣迷人且越吃越涮嘴！喜歡吃水餃，也可來盤招牌韭黃水餃；店內麵食類與小菜、滷味都價格平實，每到用餐時間人潮不少，住左營或果貿一帶可以試試啦！

高雄果貿社區美食：香神小吃館

香神小吃館原是在高雄內惟一帶已經營業50年的山東小吃部，今年8月搬到高雄左營果貿社區，前陣子看毛毛姐推薦了「麻醬肉鬆麵」，覺得非常有趣，找了一天跟爸媽一起去吃。

香神小吃館室內座位數不算多，座位之間不會太擁擠就是，蠻多客人來這都是外帶。

滷味還有獨立一個區塊出來切。

果貿社區 香神小吃館菜單

香神小吃館價格非常平實，提供的選項也多樣，麵類居多，看網路上不少人推薦麻醬肉鬆麵。

超特別高雄麻醬麵：香神小吃館

▼麻醬肉鬆乾麵（大碗） $50

本來以為肉鬆就是加一個意思意思，結果加超多！！比在民宿吃稀飯早餐給得肉鬆還多，這樣大碗麵賣50元很可以！

香神小吃館的麻醬麵麻醬很香，不過醬比較乾，上桌後不要停太久才拌。而麻醬搭肉鬆的組合……意外好吃欸！是蠻加分而不只是做創意的口味，不知道當初是怎麼想到麻醬搭肉鬆的。

▼韭黃水餃 $5/顆（最少10顆）

以五元手工水餃來說餡料蠻飽滿的，個頭也不小，我覺得水餃皮不錯，反而是水餃餡料比較中規中矩。

▼滷味 $65

滷味表現相較之下沒那麼亮眼，就一般小吃店的滷味。

香神小吃館

地址：高雄市左營區中華一路3號之3

電話：07 588 9100

營業時間：10:30-14:00 16:00-19:30 （週四公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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