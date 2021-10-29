「麻醬肉鬆麵」神組合好驚艷！高雄香神小吃館 內惟50年老店搬至果貿社區
udn走跳美食／美食好芃友
果貿社區美食又一間，從高雄內惟搬遷過來的50年老店-香神小吃館。最特別的就是獨特的麻醬肉鬆乾麵啦！自家配方麻醬麵配上大把肉鬆，香氣迷人且越吃越涮嘴！喜歡吃水餃，也可來盤招牌韭黃水餃；店內麵食類與小菜、滷味都價格平實，每到用餐時間人潮不少，住左營或果貿一帶可以試試啦！
高雄果貿社區美食：香神小吃館
香神小吃館原是在高雄內惟一帶已經營業50年的山東小吃部，今年8月搬到高雄左營果貿社區，前陣子看毛毛姐推薦了「麻醬肉鬆麵」，覺得非常有趣，找了一天跟爸媽一起去吃。
香神小吃館室內座位數不算多，座位之間不會太擁擠就是，蠻多客人來這都是外帶。
滷味還有獨立一個區塊出來切。
果貿社區 香神小吃館菜單
香神小吃館價格非常平實，提供的選項也多樣，麵類居多，看網路上不少人推薦麻醬肉鬆麵。
超特別高雄麻醬麵：香神小吃館
▼麻醬肉鬆乾麵（大碗） $50
本來以為肉鬆就是加一個意思意思，結果加超多！！比在民宿吃稀飯早餐給得肉鬆還多，這樣大碗麵賣50元很可以！
香神小吃館的麻醬麵麻醬很香，不過醬比較乾，上桌後不要停太久才拌。而麻醬搭肉鬆的組合……意外好吃欸！是蠻加分而不只是做創意的口味，不知道當初是怎麼想到麻醬搭肉鬆的。
▼韭黃水餃 $5/顆（最少10顆）
以五元手工水餃來說餡料蠻飽滿的，個頭也不小，我覺得水餃皮不錯，反而是水餃餡料比較中規中矩。
▼滷味 $65
滷味表現相較之下沒那麼亮眼，就一般小吃店的滷味。
香神小吃館
地址：高雄市左營區中華一路3號之3
電話：07 588 9100
營業時間：10:30-14:00 16:00-19:30 （週四公休）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言