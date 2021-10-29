嚕貓、聊天、吃美食！ 高雄港邊「易易茶室」老宅咖啡廳，內有可愛店貓坐鎮

易易茶室～高雄港邊的老宅咖啡廳，有可愛的店貓Debby～輕鬆坐的日式塌塌米。一走進易易茶室，輕鬆舒服的環境～真的是讓我每周都想到訪呀！

路過易易茶室大約有800遍之多，每次都是匆忙的開車經過。每次說要來~每次都忘記~真的是離家裡越近，好像就越容易忘記呀！易易茶室是屬於需要拖鞋的咖啡廳，鞋子直接擺放在門口就可以囉。

易易茶室分成1-3樓

1樓：輕食空間~提供咖啡飲品及熱食

2樓：展覽空間~提供場地租借，讓藝文人士可以在此發表個展、舉辦講座及各式體驗課程

3樓：練團空間~提供場地及設備，讓有音樂夢想的人可以在這練習

沒有走入都不知道～原來裡面是這樣一個輕鬆自在的環境，矮桌配上舒服的坐墊～可以很放鬆很自在。

店貓Debby很愛顧在大門前，聽說每次只要開門～就很愛跑出去。

易易茶室的菜單～有熱食喔。不管是飯食、冷麵～到輕食炸物pizz～這邊通通有，選擇種類滿多的呢，要直接在這邊午晚餐也很OK。

下午來～也可以來杯咖啡、茶飲，想吃甜點也有鬆餅及棉花糖烤土司。決定好餐點～直接到櫃台結帳就可以囉！易易茶室有提供line pay的付款方式喔，加LINE好友~也會有不定期的優惠喔。

等餐點的時間～可以盡情的玩貓啦！不得不說～Debby真的好可愛，只可惜他不愛給人抱。聽說只要被抱～脾氣就會很大呢。看到鄰桌的小朋友，還特地帶貓食來餵他呢。

店內的另一隻貓咪～但是比較害羞，都一直躲在裡面睡覺。

蜜香紅茶&拿鐵

奶味偏重的拿鐵～喝之前記得要先攪拌一下喔。如果有要點甜點吃，我覺得搭配無糖茶飲會更棒。

辣味雞胸香料pizza

現點現烤～所以需要耐心等候。易易茶室的pizza是屬於薄脆型的，滿對我們胃的，不會有過厚的餅皮，在下午時段吃滿剛好的。

看看貓大爺～是不是日子過的很舒適，走到哪都有人搶著拍照與摸摸～連男生都拿起相機狂拍呢。

棉花糖烤土司

這是我們當天去用餐時加line好友送的喔，甜食人或小孩會比較喜歡~對我們而言，太甜了，但～加line直接送，當天就可以直接兌換～很棒呀！

最喜歡這樣悠閒的午後時光~簡單一份餐點、一杯飲品~愜意又自在。

易易茶室～除了有可愛的店貓外，環境與餐點也都很棒喔，而且國慶日就要到了，易易茶室也有推出國慶限定套餐喔。用餐後，可以到樓上欣賞煙火呢，搶不到煙火入場資格沒關係～來易易茶室就對了！

易易茶室～就位於高雄地標國硯旁，不管是騎車、開車～周邊都滿好停車的唷。

下午時間～用餐後在到旁邊去走走看夕陽！

易易茶室

地址：高雄市苓雅區海邊路55號

訂位電話：(07)2410828

營業時間：11:00~20:00

*建議要用餐，都要先訂位喔！

＊國慶日營業時間可能會有所不同，記得要先電話詢問比較保險喔

文章來源：Miss V

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」