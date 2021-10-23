史詩級台劇拍攝祕境！穿梭「斯卡羅」上山下海遊古城　展開自然人文巡禮

【圖／文：行遍天下】

公視史詩劇情影集《斯卡羅》正夯，帶動旅人好奇百年前的恆春半島究竟是什麼樣貌？跟著當地達人來趟歷史景點之旅，上山下海、遊覽古城，用不同的角度來體驗南國之美。





穿梭《斯卡羅》歷史景點

《斯卡羅》由曹瑞原執導，改編自陳耀昌小說《傀儡花》，故事取材自1867年真實發生的「羅妹號（Rover）」（亦稱羅發號）歷史事件。我曾多次造訪恆春半島採訪，看《斯卡羅》時好像在尋寶：「啊那個瀑布我去過！」、「風祭師是佳德谷香草園的主人！」、「原來劇中柴城就是現在的車城哦！」但光看戲還不過癮，這回特別跟著專帶恆春半島深度旅遊的島風行旅聽故事，從斯卡羅人的遷徙講起，走訪啞口海岸，遠眺斯卡羅人翻山越嶺的「瑯嶠卑南古道」，就是俗稱的阿朗壹古道。登上社頂凌霄亭，俯瞰墾丁海岸線，跟著斯卡羅人曾經的生活遺跡，一探大山大海祕境，了解人文歷史的同時，也拍拍海景美照。

▲日治時期於斯卡羅豬朥束社（今滿州里德）設置恆春國語傳習所，是台灣第一所原住民小學。

▲船遺跡

▲八寶公主廟祭拜的是西方女子。





欖仁溪祕境賞國慶鳥

《斯卡羅》影集中部落溪流森林、瀑布的場景令我印象深刻，來到恆春，忍不住再次探訪滿州里德清澈的欖仁溪，兩旁林蔭密布，想像自己彷彿置身劇中場景。十月造訪里德，還有機會可以看到有「國慶鳥」之稱的保育類猛禽灰面鵟鷹陸續過境，聽當地從老鷹獵人轉型的解說員，分享社區故事與生態。

▲里德欖仁溪、瀑布是影集《斯卡羅》拍攝景點之一。

▲里德欖仁溪、瀑布是影集《斯卡羅》拍攝景點之一。





景點推薦

島風行旅

地址：屏東縣恆春鎮中山路39號

電話：08-888-1400

網址：www.windtravel.me

FB：恆春半島慢慢遊

費用：斯卡羅歷史場景半日遊每人900元，包含導覽解說、點心茶飲，但需自備交通工具。





電話：0985-800-823

FB：里德生態旅遊





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