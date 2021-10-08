臺南「將軍吼音樂節」來了 10／23、24華麗卡司配焰火秀

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市政府觀光旅遊局主辦、臺南市將軍區公所合辦的「2021臺南將軍吼音樂節」，今年將邁入第10年，因疫情影響，活動延至10月23、24日舉辦，今年特別邀請天王、天后、天團等級的夢幻卡司登台演唱，包括玖壹壹、魏如萱、鼓鼓 呂思緯、吳卓源、陳勢安、閻奕格等超強巨星將在臺南將軍漁港熱情開唱。

10月24日更會搭配6分多鐘的精彩煙火秀謝幕，用溫暖的療癒歌聲及璀璨煙火秀，鼓勵辛苦的防疫人員，以及感謝每一位認真配合防疫讓台灣疫情得以趨緩的廣大民眾。

▲2021將軍吼音樂節海報，卡司堅強。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市長黃偉哲表示，臺南是防疫模範生，為了防控疫情，今年的活動將依中央流行疫情指揮中心規定之容留人數規範計算後，進行封場管制。為利防疫管制，觀旅局將僅就舞台前廣場框圍並圍上黑布做單一出入口管制，每場次將開放3,500個名額讓民眾預約入場。活動2天想入場觀賞演唱會的民眾均需透過線上免費預約系統取得入場資格，而報名系統線上開放日期請持續關注將軍吼音樂節粉專的訊息發布，二天精彩活動也都將透過網路、電視進行全程的直播，大家可以線上跟著臺南將軍吼音樂節嗨嗨嗨。

▲表演卡司_玖壹壹。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲表演卡司_鼓鼓呂思緯。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲表演卡司_魏如萱。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

此外，臺南購物節發票累計登錄金額已破10億元，有三房的房子1戶、進口汽車等大獎，還有上百個聲寶小家電獎品等你來抽！而住宿臺南還會送你好康券，直接享食、宿、遊、購、行超過600種以上的優惠，最高可節省旅費3,000元，歡迎大家領取振興五倍券後一起來臺南吃喝玩樂抽大獎。

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，除了現場音樂表演外，今年活動也與旅行社、馬沙溝觀光休閒協會等旅行業者合作，推出限量的將軍吼專屬的套裝遊程、機+酒自由行、交通接駁、在地小旅行等，凡是參與遊程的民眾，可獲限量提供的活動專屬搖滾區保留席！KLOOK除了交通接駁外，參加其所推出的台南各套裝遊程民眾也有機會可抽得音樂節入場門票。

「臺南夏日音樂節」www.facebook.com/tainanmusic

「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/

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