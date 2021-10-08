網美新地標！ 綠島海底「尖翅燕魚母子郵筒」正式啟用

綠島柴口潛水區，迎來新朋友尖翅燕魚母子郵筒。 圖：臺東縣政府交觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣綠島特色觀光產業，繼豆丁海馬海底郵筒之後，臺東縣政府協助綠島鄉公所在柴口潛水區設置尖翅燕魚母子郵筒，正式啟用，再度成為吸睛亮點。

▲尖翅燕魚母子郵筒正式啟用，再度成為吸睛亮點。 圖：臺東縣政府交觀處／提供

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東近年推動慢經濟，以真、善、美帶動地方發展，綠島的環境天然無污染吸引各地旅客，豆丁海馬海底郵筒3年來販售超過4萬張海底明信片，創造1億以上的觀光產值，期盼藉由海底郵筒持續發展特色觀光，也推動大家共同愛護海洋資源環境。

▲海底郵筒使用的海底明信片由綠島學校師生共同創作，展現學童的海洋之愛。 圖：臺東縣政府交觀處／提供

綠島擁有世界級的海底景觀，獲選為全球10大潛水勝地，臺東縣府與中華郵政合作，2018年5月設置綠島第一座豆丁海馬海底郵筒，深度為水下11.5米，是世界最深的海底郵筒，採用不破壞環境的316不鏽鋼製作，遊客可以在綠島購買海底專用防水明信片投遞。

海底郵筒所使用的海底明信片是由綠島學校師生共同創作，充分展現綠島學童的海洋之愛，是極具地方特色的紀念品；明信片販售所得的25％則回饋學校作為環境教育經費，培育綠島學童維護海洋環境的意識。 縣府109年將綠島海底郵筒移交予綠島鄉公所，營運至今販售逾4萬張明信片，販售所得超過260萬，增加觀光產值超過1億（以島上潛水費用公定價2,500元計算），其中有4成明信片寄到海外，可見綠島是名符其實的國際潛水勝地，綠島擁有天然沒有汙染的環境，海底郵筒讓臺東不再是被動地讓世界看見，更是用世界有名的海底生態吸引國際潛水客來朝聖，不僅成功提升觀光產業經濟規模，也兼顧海洋環境教育。

▲尖翅燕魚子郵筒，設置在柴口潛水步道上，海水退潮時不用潛水也能在陸上投遞。 圖：臺東縣政府交觀處／提供

臺東縣政府交觀處表示，此次尖翅燕魚母郵筒設置在柴口潛水區水下6.4米的海域，尖翅燕魚子郵筒則設置在柴口潛水步道上，在海水退潮時，不用潛水也能在陸上投遞，潛水區涼亭旁也設有尖翅燕魚母郵筒的裝置藝術，讓旅客不再受到海象限制，不管是戲水或潛水都能體驗投遞海底明信片的樂趣。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野