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臭豆腐、肉燥飯、汕頭火鍋！ 精選TOP10「屏東夜市美食」，溫體牛幾分熟都好吃

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

位於台灣本島最南端的屏東，不僅地處熱帶，當地居民也十分熱情。在這不僅冬天可以避寒，夏天還可以到墾丁海邊戲水，除此之外，屏東當地人推薦的美食更是令他鄉的朋友嘗過都難以忘懷，每當有機會來到國境之南便會想再享受那些屬於屏東的好味道。

屏東夜市雞肉飯

十分常見的夜市小吃，但偏偏這種銅板美食要能留住消費者的胃卻是大有學問。這間無名雞肉飯用的雞肉部分含雞皮及雞絲，再淋上特製醬汁，並附上一片蘿蔔乾，除了雞肉飯，米血、下水湯也都是必點的，平價又能填飽肚子的雞肉飯你怎能不愛呢！

圖/IG@ jay_kik420226
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地址：屏東縣屏東市民權路22號

營業時間：08:00–23:30

電話： 0929 318 656

屏東夜市魼魠魚焿

夜市中真的不乏這種平易近人的餐點，但要能讓人願意為了它排隊可就不容易了，在這間屏東夜市的魼魠魚焿幾乎每晚都大排長龍，而大夥也幾乎都是外帶他們的魼魠魚塊再配上焿或肉燥飯。魼魠魚塊外頭裹著酥炸的外衣，內裡是很大塊、完整的魚肉，而肉燥飯是較肥的肉搭配上肉鬆，這樣的搭配樸實而讓人流連。

圖/IG@orangetalksome
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地址：屏東縣屏東市復興路9號

營業時間： 09:30–23:00

電話：08 733 3963

屏東夜市王朝香菇肉羹

正宗的吃法就是炒飯加香菇肉羹，粒粒分明是炒飯的基本要素，而明明是很簡單的家常炒飯，卻吸引了大批客人經常造訪。另外店裡還有炒麵、米粉等等，說也奇怪，在這個夜市中明明許多攤位都有一樣的餐點，做法也都差不多，但那些細微的不同竟也使他們有了不一樣的支持者，一直到了現在還是可以看到滿滿的人排隊，就為了等上那一碗三四十塊就能買得到卻也再平常不過的味道。

圖/IG@ kokolab_kkl
圖/IG@ kokolab_kkl

圖/IG@ kokolab_kkl
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地址：屏東縣屏東市民族路29號

營業時間：10:30–19:30

電話：08 766 2068

新園汕頭火鍋

絕對是來到屏東必走一趟的餐廳啊！基本的火鍋料都有，松阪豬、魚漿等等應有盡有，而重頭戲則是那油花分布均勻且厚實的溫體霜就牛，滑嫩的口感，嘗過絕對讓愛吃牛肉的朋友們念念不忘，再搭上店裡調配的沙茶醬，簡直絕配！

圖/IG@ aruko_123
圖/IG@ aruko_123

地址：屏東縣屏東市興市巷13號

營業時間：11:30–15:00, 17:00–01:00

電話：08 732 3547

阿狗黑白切(阿狗切仔擔)

黑白切是台灣四處可見的一種攤販小吃，黑白一詞取自台語意指隨意，指顧客可以給店家人數、預算，讓老闆去搭配內臟、肉的綜合拼盤。阿狗的用料十分豐富，再淋上各種切料不同的沾醬，吃起來超滿足，不過黑白切都沒有標示價格，需要詢問老闆唷！

圖/IG@ nana_foodie_tw
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地址：屏東縣屏東市民族路57號

營業時間：09:00–23:00

電話：08 732 2992

歸來肉圓

創立於民國六十六年的老字號，在屏東當地可是有口皆碑。南部肉圓可是用蒸的，別有一番風味！而店內還有獨創的牛蒡肉圓限量供應，若晚來可就吃不到了！

圖/IG@ weiwei1913
圖/IG@ weiwei1913

地址：屏東縣屏東市歸仁路162號

營業時間：06:00–13:30

電話： 08 721 5852

愛家臭豆腐

有免費的味增湯可以取用，而店內的招牌麻辣滷臭豆腐內含軟豆腐及滷豆腐，吸滿湯汁，一口咬下濃濃的臭香味撲鼻而來！脆皮臭豆腐的部分也是炸的恰到好處，酥脆卻又不會太硬，搭配蒜蓉、香菜及辣椒，爽口而鹹中帶甜。

圖/IG@ syuan_foodie
圖/IG@ syuan_foodie

圖/IG@ syuan_foodie
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地址：屏東縣屏東市瑞光路一段450號

營業時間：15:00–22:00

電話： 08 722 8333

一碗豆腐

店裡只賣兩種豆腐——傳統的臭豆腐及人稱「白玉豆腐」的日式炸豆腐，攤位有種文青風，比較特別的地方是白玉豆腐使用的泡菜非一般常見高麗菜製的，而是蘿蔔。畢竟是攤位所以座位不多，大部分的人都是外帶唷！

圖/IG@ alex_a.ni
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地址：屏東縣屏東市濟南街2-6號

營業時間：14:30–22:00(星期三公休)

電話：0916 199 318

詹記屏東肉燥飯.幸福湯

店如其名，招牌就是肉燥飯搭配幸福湯，而幸福湯其實就是虱目魚湯啦！魚骨高湯加了滿滿的魚肉、魚皮、魚丸及蛤蠣，而且佛心來著的老闆加湯加肉燥都免費，難怪幸福！

圖/IG@ wuloveseat
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地址：屏東縣屏東市博愛路26號

營業時間：10:00–14:00, 17:00–20:00(周一公休)

電話： 08 732 2190

九州豚骨拉麵

以拉麵來說十分平價，份量也足夠，湯頭濃郁，麵條Q彈，受到當地居民及學生喜愛，每每開店就是客滿，若到當地旅遊不想花費太多在吃的方面，又想吃到好吃的拉麵，這間店絕對是你的不二選擇。

圖/IG@ leejess_foodiary
圖/IG@ leejess_foodiary

地址：屏東縣屏東市民生路2-58號號

營業時間：周一-週五11:00–14:30, 16:30–20:30，周末11:00–20:30

電話：08 721 3888

延伸閱讀>>告白零失誤！精選8個夢幻屏東夜景，絕美秘境景點大公開

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雞肉飯 拉麵 炒飯

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