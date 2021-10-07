「網美級」公廁！茂林風管區獨特亮點　原民藝術、童趣風變裝

【旅奇傳媒/編輯部報導】人生有三急，想要上廁所時，如果能在空間美、氣氛好的環境下解放身體需求，身心都更舒暢！為提升服務品質，交通部觀光局茂林國家風景區管理處特別進行遊客中心公廁美化改造，從硬體設施改善，結合在地特色與美學設計，打造「原民美」、「森林系」與「Fun遊卡漫風」三座不同風格的「網美級」公廁，希望提供民眾從小細節也能有美好感受的遊客服務。

▲禮納里遊客中心公廁美化由三地門鄉藝術家拉夫拉斯‧馬帝靈操刀設計。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

位於屏東縣瑪家鄉的禮納里遊客中心，日前甫以遊客中心前由在地排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆創作的廣場藝術創作「圓．原．源」，榮獲美國「2021Muse Design Awards」景觀設計類銀獎，這次美化改造則邀請三地門鄉三地部落的新銳藝術家拉夫拉斯．馬帝靈操刀，從囊括魯凱族、排灣族、英語及中文等跨族群語言的木製指示牌，到綠美化植栽配置及整體空間彩繪設計，都展現原民藝術巧思。

拉夫拉斯‧馬帝靈表示，其設計理念以跨越時間與空間的「黑鳶」做發想，在保留原建築牆面大片混凝土原色的同時，以鮮豔色彩勾勒出黑鳶翱翔的天際線，並使用各類木材拼貼成大樹，當中穿梭著各種「鷹姿百態」與真實的綠色植物，既呼應禮納里部落的賞鷹風潮，也象徵土地上多元族群的繁衍茁壯。

▲禮納里遊客中心公廁展現原民藝術之美與盎然生機。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

在高雄市茂林區的茂林遊客中心，則走「森林系」路線，以茂林最令人著迷的山林美景為元素，巧妙運用綠色植物垂墜於室內空間，搭配精心調整色溫的投射燈光，小空間也能營造清新綠意。民眾對鏡整理梳化時，亦常忍不住拿出手機，以公廁外佈滿整片蕨類植物的外牆為背景自拍美照，公廁瞬間成為「網美牆」，讓使用公廁的遊客擁有美麗好心情，從生態公園的自然環境到遊客中心的公共設施，都能感受到茂林的生意盎然。

▲新威遊客中心以溫馨童趣的卡漫風圖像，將著名景點特色融入廁所門板設計。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

而地處高雄市六龜區的新威遊客中心，則以溫馨童趣的Q版卡漫圖像，將新威景觀大橋、六龜溫泉、紫斑蝶等景點與特色融入廁所門板設計，更有可愛的喔熊組長與紫蝶仙子相陪，為來到新威遊客中心Fun遊茂林的旅客們帶上一抹微笑。

茂林國家風景區擁有豐富的自然地景與原鄉部落文化，至年底前更有自行車旅遊、雙年賞蝶、山城花語等豐富活動，歡迎民眾來場山林之旅，踏青、賞蝶、泡湯。

茂林國家風景區管理處 https://www.maolin-nsa.gov.tw

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