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1011手搖「咒術迴戰」快閃店進駐高雄、台中！買咒術師特調，再吃宿儺手指餅乾

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

「咒術迴戰」粉絲可以出動了！曾以史努比聯名虜獲大票粉絲的1011 SIPTEA，此次轉戰人氣動漫，攜手《咒術迴戰》推出獨家快閃店，並祭出一系列角色周邊，若購買「咒術師特調飲料套餐」還可吃到漫畫同款造型的「宿儺手指餅乾」，鐵粉必收。

圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供
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1011 SIPTEA x 《咒術迴戰》聯名店首波插旗高雄巨蛋，即日起至10/17可於8樓找到滿滿的角色蹤影，隨處都能打卡。而系列周邊商品中，吸睛的「咒術師特調飲料」以烤花方式將咒術師烙印於透明玻璃瓶上，每個角色都有各自的口味，像是虎杖悠仁為橘色「芒果百香綠茶」、伏黑惠為「青蘋果樂園」、釘崎野薔薇是「草莓微檸冰茶」、貓熊則是「可爾必思水語」等，搶眼外觀喝完還能收藏起來。

圖／1011 SIPTEA提供
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值得一提的是，粉絲必懂的特級咒物「宿儺手指餅乾」也有兩種方式可以吃得到，只要購買任一款「咒術師特調飲料」，即會附贈，售價350元。若購買隨行杯或保溫杯，也會限量放入，讓抽中的人好運翻倍，每日限量販售。

圖／1011 SIPTEA提供
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圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供
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此外，品牌也推出盲盒玻璃杯，每盒將有主角「Q版造型玻璃杯」，加碼隱藏版東京校的人物集合，一共8款，也可直接入手整組。另有《咒術迴戰》茶包餅乾罐組合，每個鐵罐裝有1011 SIPTEA 「王牌紅茶包」及「手工牛奶曲奇」，打造經典下午茶。

圖／1011 SIPTEA提供
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周邊商品亦有以人氣角色為設計的手機支架、杯墊、環保袋及海灘毛巾，凡消費就送手機擦拭貼，滿1500有資料夾、2000有散裝閃卡、滿額5000則有整組套卡，讓大家買到剁手手。活動期間到不了高雄也沒關係，線上官網亦同步開賣，凡購買整組玻璃杯，還能獨享2個文件夾加碼禮，而10/18至11/1則會移師台中勤美誠品，讓台中人就近衝。

咒術迴戰x 1011 SIPTEA聯名快閃店

（首波）即日起至10/17：高雄巨蛋8F
（接力）10/18至11/1：台中勤美誠品1F

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