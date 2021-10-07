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墾丁最南端迷你甜點店！隱藏版「LUMI咖啡廳」道地荷蘭小鬆餅好療癒

安妮與沙小郭的旅行札記 / 文、圖／林安妮

udn走跳美食／安妮與沙小郭的旅行札記

前往龍磐草原的路上隱藏著一間秘密荷蘭甜點─LUMI咖啡廳。老闆娘是道地的荷蘭人，說著一口流利的中文，是間能感受到溫暖氣息的咖啡廳。LUMI咖啡廳是這趟墾丁之旅最棒的收穫，強力推薦給大家。第一次吃到荷蘭小鬆餅，也是之後回墾丁，會想一再回訪的小店。

Lumi咖啡廳在google map上的地標名字仍是舊名「Sunrise Us Coffee」。這趟旅行的旅伴是同樣在恆春打工換宿的Lulu，前幾天已經提前來了Lumi咖啡廳。因為太喜歡了，所以決定隔天再回訪，走著秘密捷徑「埔頂路」，這條路也是民宿老闆娘分享的兜風小徑。

風景真的無敵爆炸好，整片的埔頂草原，還能遠眺到大海。遠遠看來有一群牛在吃草，時光悠悠的很愜意。埔頂路是條不經過鵝鑾鼻，直接橫切的小路，這裡也隱藏很多漂亮好拍的民宿。

抵達時其實天空正淅瀝瀝的下雨，趕緊到店裡躲雨。LUMI咖啡廳就位於馬路旁，是很容易讓人錯過的小店。

低調的招牌完全看不出這裡是一間甜點店，但可愛的外觀非常的吸睛。完全就是非常適合拍照的網美店面，只可惜天氣太陰了，沒有藍天白雲。

LUMI咖啡廳空間很小，僅有兩張的桌子，另一邊就是老闆娘的工作區。

若是怕沒有位置，可以先打電話預約，或詢問現場是否有位置。LUMI咖啡廳粉絲團

沒有太華麗的裝潢，LIMI咖啡廳帶有些居家感。是間支持環保不塑理念與公平交易的咖啡廳~也因此LOGO用的是主人喜愛的海龜來設計。

平常在店裡主要是老闆娘顧店，展現他的好手藝。她和老公都是熱愛衝浪的浪人，所以早上衝浪下午開店，是他們在墾丁的日常。

在廚房房進房出的老闆娘，是道地的荷蘭人，因為在台灣念書也非常喜歡台灣。喜歡台灣的食物、風景還有人~而且老闆娘中文非常流利喔，溝通無礙。安妮和Lulu不斷跟老闆娘大聊生活和墾丁日常，一聊起旅行。老闆娘也興奮地開啟手機的地圖，標記了許多星星是台灣想去的景點。

外頭飄著雨我們很愜意地在LUMI暢快聊天，聊台灣的文化、荷蘭的風景，是場很棒的交流。因為是平日來，簡直像包場，空氣中瀰漫著香甜的鬆餅香。

LUMI咖啡廳一大特色的是菜單就是石頭。這真是安妮看過最特別的菜單了！石頭的另一面就是英文版本。

今天你想吃什麼呢？

碰巧的老闆娘跟我們分享她做好剛出爐的布朗尼甜點~~看起來就好好吃~餓了！

荷蘭小鬆餅有分為甜的和鹹的，第一次點了甜口味。傳統口味撒上了糖粉與奶油~整盤的荷蘭小鬆餅看起來可愛療癒。用叉子叉起一小顆的入口香甜好吃，奶香十足，像是小蛋糕，但跟台灣的雞蛋糕口感又相當不同。隨著熱度奶油也逐漸融化，整個很Q軟帶有蛋香。

搭配一杯茶正合適，點的是恆春在地有名的港口茶，是台灣唯一的海邊茶園喔！建議大家來到這裡可以試試港口茶，每次到恆春必喝。

也來了一份布朗尼甜點，點的是香蕉脆片口味。布朗尼各有不同的做法，LUMI的布朗尼外皮烤的香脆。內裡的巧克力像熔岩將一般的濃郁。

採用公平交易的茶包，有伯爵茶和綠茶。很喜歡茶包上的文字：「FOR PEOPLE NOT FOR PROFIT .」在選擇上就能促使大眾去關注一些議題，是一間小店的力量。也是身為部落客的安妮，記錄下來希望大家用心觀察的小細節。

有機手作歐式檸檬派，檸檬派相對小巧可愛。吃了許多偏甜的甜點，也有經典的檸檬派，帶些微酸的滋味也很迷人。

在LUMI整整待了一小時之多了，除了跟老闆娘天南地北的聊天。也與旅伴Lulu擁有美好的下午茶時光，在飄著雨的午後。台灣最南端的墾丁，可愛的白色小屋裡享用荷蘭小鬆餅，是這段旅行浪漫的回憶了。

老闆娘說因為越來越有名，營業時間再也不能任性想開就開，所以有公休時間都會在粉專公告。近期也開發了好多新的甜點，像是經典的荷蘭焦糖煎餅，還有新口味榛果可可醬NUTELLA。都讓安妮真想再回訪了！

LUMI咖啡廳

地點：屏東縣恆春鎮坑內路39號

電話：0905-196-590

營業時間：11：00-17：00（詳細營業時間請查詢粉專，不定期公休）

LUMI咖啡廳粉絲專頁

文章來源：安妮與沙小郭的旅行札記 FB：安妮與沙小郭的旅行札記

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