小長城、番仔樓、沙美摩洛哥！ 遊金門類出國 充滿神祕異國風情

▲「日遊瓊林」遊程讓自由行的旅客，有充足的時間可以深度感受金門的文化內涵。 圖：金門縣政府／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】金門縣第一時間掌握市場脈動，顛覆過往傳統戰地、閩式建築為主的旅遊風格，推出「遊金門類出國」的氛圍，讓好久沒出國的旅客，有搭飛機出國度假的機會，像是超吸睛的「沙美摩洛哥」、「金門版聖米歇爾山」建功嶼、「萬里長城」金門峰上巡檢司等景點，都讓旅客彷彿置身國外一般。其中沙美摩洛哥是位於沙美老街的頹屋，走進沙黃色的頹屋建築彷彿置身在中東沙漠國度摩洛哥，充滿神祕異國風情，每個角度拍、怎麼拍都超有fu，是年輕人必訪熱門打卡點。

積極培訓導覽解說人員 推出多樣觀光小旅行

金門屬於戰地歷史、廟宇文物豐富的地區，金門縣也積極培訓導覽解說人員，並推出相關解說遊程。有別於團體旅遊，讓自由行的旅客有充足的時間可以深度感受金門的文化內涵。楊鎮浯表示，金門縣政府在2000年起培訓甄選觀光特約解說員，目前已逾1百餘位，主要負責接待外賓及景點解說工作，為地區觀光接待之第一線人員。另本府目前推出解說遊程包含夜遊後浦小鎮（每日19：30在總兵署現場報名）、日遊瓊林（每週六、日16：00～18：00）、沙美老街遊程（每週六、日10：00～12：00）等，其中夜遊後浦小鎮更榮獲交通部觀光局遴選30個經典小鎮殊榮，未來本府將持續開發更多觀光遊程，提供遊客更多元選擇。

「遊金門類出國」必訪景點推薦！

◆陳景蘭洋樓

坐落在金湖鎮成功村，是旅居新加坡僑商陳景蘭於公元1921年興建的洋樓宅第，是金門規模最大的一棟洋樓，也是金門華僑回鄉興建「番仔樓」代表作。淨白色的外觀、精緻的雕花與對稱拱門，西洋建築的工法，讓陳景蘭洋樓多了洋味，現在是遊客必訪的景點。

▲充滿洋味的「番仔樓」。 圖：金門縣政府／提供

◆峰上巡檢司城

是明朝時江夏侯周德興在金門所建的五個巡檢司城之一，綿延的磚石建築造型，有「小長城」之稱，在小長城上向外看，就是一片湛藍的海闊天空，令人神往。

▲磚石造的城門。 圖：金門縣政府／提供

◆浯江溪口建功嶼

位於金城南門，面積僅約500平方公尺，兩岸軍事對峙時是金門本島與烈嶼之間的衛哨，退潮時才能走過去，除了可以看見潮間帶豐富的生物外，還能沿著海床上的石板道登上建功嶼，被稱為金門版的摩西分海，也像是身在法國的聖米歇爾山一樣，另石板道兩側的「牡蠣人」裝置藝術，都是遊客鏡頭下熱門的景色。

▲潮汐間享受踏浪渡海樂趣。 圖：金門縣政府／提供

◆南石滬公園

水池倒映花崗岩壁，人為開採痕跡，讓岩壁獨具美感，靜謐絕美，有如迷你版的張家界。園區內別無分號的大喇叭「喊泉」，又是一絕。水面上互動式噴泉隨著喊叫聲量大小會噴出不同高度，吸引遊客造訪，透過大喇叭扯開嗓門，盡情呼喊，看著噴泉水柱高高低低，既紓壓又療癒。

▲紓壓「喊泉」越叫越高。 圖：金門縣政府／提供

金門老兵召集令活動照常舉辦 完成任務獲好禮

金門縣府宣佈今年照常舉辦「金門老兵召集令」，活動自10╱15起至12╱15，有「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎？」及「注意！老兵罩伙來」、「軍事據點行程推薦」及「老兵特約商店專屬優惠活動」等5項系列活動。 金門縣府觀光處長丁健剛表示，「金門老兵召集令」活動已經在老兵各社群中引起熱烈討論，活動一的「完成任務獲好禮」為老兵準備的專屬紀念酒，特別推出專屬活動的「酒標」，讓老兵們更有歸屬感、備感受到尊重。活動二「那時候的他，你好嗎?」更引發很多老兵話題，這個他，也許是老村長、也許是洗衣婦、也許是鄉間小店的女兒，老兵們躍躍欲試。活動三「老兵罩伙來」，是以去年很受老兵歡迎的邀請卡為發想，今年在邀請卡上特別加入明信片的功能，讓收到邀卡的老兵可以寄送給親友，揪親友一起回金，分享這一份備受專屬金門老兵的光榮感。

▲金門老兵召集令活動，吸引很多老兵攜家帶眷返金，分享備受專屬金門老兵的光榮感。 圖：金門縣政府／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野