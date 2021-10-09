跟著 Claire 於 2021-09-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 麻豆碗粿蘭、蓮池潭、旗津海水浴場。 利用出差時，體驗一下高雄旗津風景區鄰海的悠閒氣息。

麻豆碗粿蘭 | 1 小時

這次要和大家介紹的這間超人氣古早味小吃，厲害了～是在路途中專程下麻豆交流道去吃的，而且這家很方便，從一早六點就營業到晚上八點，而且店家還有專門的停車場提供給饕客方便停車（還有廁所），而且麻豆是柚子的盛產地，剛逢中秋節就可以順帶個幾箱柚子回去送禮。 一到店內就有好多人享用早餐，我其實來了很多次，每次都是點招牌花生豬腳湯+碗粿，大家可以看看菜單上的價格CP值非常棒，在台北一碗豬腳湯可能也要80-90吧～碗粿也才30元。 看到這豬腳湯滿滿的花生及大塊的肉，最喜歡把肉沾桌上的蒜蓉醬油膏，還有碗粿裡有蛋、有肉、香菇滿滿的傳統古早味道，實在滿足

蓮池潭 | 2 小時

接著來到先了旗津鄰近的左營區「蓮池潭風景區」，相信大家並不陌生，可以說是高雄的經典地標，可是具有「高雄孔廟」之稱，最著名的就是廟前的龍虎塔，滿顯眼的，有註明參觀方向必須是龍口進、虎口出，才能達到趨吉避凶的作用呢‼️再來就是春秋閣及五里亭，建議大家都去走走看看，感受一下傳統色彩及宗教的聖觀，其實蓮池潭風景區還滿大的，有自行車道可以繞湖，也是別有一番風味，以及湖上竟然還有水上的設施，只是現在疫情關係幾乎是沒有看到遊客在玩了，而且湖畔旁的荷花已經一片枯老，感覺有些落寞有些可惜

旗津海水浴場 | 1 小時

開車到了旗津海水浴場，這裡滿大的，相鄰海岸公園，也是海岸公園北邊的起點，其實這裡附近有許多打卡景點，例如彩虹教堂、星空隧道、風車公園、旗後砲台等等...這次就選擇騎附近設置的UBIKE腳踏車，直接沿著自行車道繞一圈吧，園區內其實規劃得還不錯，可以看到許多面海的裝置藝術可以拍照，但因為今天天氣狀況不太好，所以拍起來沒有很好看，但印象中我很久之前來的時候，到了傍晚的時刻，夕陽超美，搭配湛藍染上白色浪花的海愛，真的挺浪漫的，因為風大，也有許多家庭來這裡玩風箏呢

旗津彩虹教堂 | 1 小時

彩虹教堂吸引了超多網美、情侶來此打卡拍照，是熱門的IG景點，而且非常多婚紗攝影都會來這裡拍照呢，只是...咦...好像快要下起雨來了🥲一整個崩潰，有看到網路上分享的照片非常拍起來的彩虹建築與湛藍的天空背景搭起來非常漂亮，還有一旁的大海螺建築也是必去的景點，雖然這次真的很可惜是陰天，但其實也有優點，就是天氣不會太熱，如果是好天氣的話是推薦傍晚時刻來，不僅可以捕捉夕陽，騎腳踏車也更舒服

老江紅茶 | 1 小時

回到高雄市區，來到新興區的24小時營業的高雄老字號「老江紅茶」，也是我每次來高雄都會吃的店，因為是24小時，所以真的是早餐、下午茶及宵夜通吃，創始的時間可是1953呢，相信是許多人的美味回憶，就是喜歡那紅茶牛奶的香氣及糖份，以及剛起鍋煎的脆脆的蛋餅皮、搭配南部特有的醬油膏～燒肉蛋土司也是必點，和店員說蛋半熟～一咬下熱騰騰的吐司馬上湧出金黃色蛋液沾附在吐司及燒肉片上，增添了香氣及濕潤的口感，一整個陷入戀愛的感覺。

延伸閱讀：高雄旗津風景區一日遊｜蓮池潭、海水浴場、彩虹教堂大踩點☀️

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