泡湯好時節！ 搭配國旅券五倍券 六龜寶來享美人湯抽大獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入秋季，秋高氣爽時節，最適合來泡湯！交通部觀光局茂林國家風景區管理處（以下簡稱茂管處）表示，民眾享受泡湯樂趣，可至「寶來溫泉區」，體驗清新的山野情境。

▲六龜寶來溫泉區泉質屬於屬弱鹼性碳酸氫鈉泉。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

同時茂管處預計於今年10月至明年3月在六龜區辦理「山城花語溫泉季系列活動」，有賞花、健走、農事觀光體驗…等特色活動，還有泡溫泉抽大獎及轄內消費好禮送等好康活動，更可搭配國旅券及五倍券消費使用，歡迎大家「來山城、聽花語，健行、賞花、泡湯趣」。

入秋時分，正是泡湯好時節，誠邀舊雨偕新知，來一趟山城輕旅行，享泡寶來、不老的「美人湯」，犒賞一下辛勞的身心，洗滌一番塵繁的心靈吧。

▲六龜寶來溫泉區。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲六龜寶來溫泉區。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

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