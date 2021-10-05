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全台最長石灰岩洞！「墾丁森林遊樂區」還有隱藏版《魔戒》樹人古榕道

聯合新聞網 / 行遍天下
離墾丁大街只要10分鐘，全台第2座國家森林遊樂區有高位珊瑚礁林以及季風雨林。
離墾丁大街只要10分鐘，全台第2座國家森林遊樂區有高位珊瑚礁林以及季風雨林。

【圖／文：行遍天下】

墾丁國家森林遊樂區原是石珊瑚蟲、石灰藻類、有孔蟲及貝殼聚集的海洋花園，因地球板塊運動隆起，形成特殊的高位珊瑚礁林，加上園區發達的石灰岩地形，造就出溶洞、石筍、鐘乳石等地質寶藏，豐富的自然生態資源，和難以言喻的奇特現象，令人驚呼連連。

熱愛生態的志工老師帶路　走進墾丁森林遊樂區秘境古榕道

這次帶路的是已有24年資歷的導覽解說志工羅彥霖老師，曾在高職任教卻因熱愛生態投入志工行列，從他言談間都透著對墾丁在地的熱愛，進入園區前就拉著我到停車場旁的望海花廊，在花廊下，我看到墾丁最美的海岸線，墾丁大街、大尖山、貓鼻頭都在腳下，就連墾丁的地標青蛙石也現身了！

從停車場旁的望海花廊能清楚看見墾丁著名地標青蛙石。
從停車場旁的望海花廊能清楚看見墾丁著名地標青蛙石。

進入園區，首先沿著森林浴步道，享受芬多精，途中遇見茄冬巨木，這棵至少300歲的茄冬樹，自種子落地發芽以來，就懷抱礁岩，深根土壤，而中空的樹幹，可能遭受雷擊、也可能是病蟲害，但依然茁壯茂盛，雖不如阿里山神木高大，但也教人嘖嘖稱奇了。遊客中心廁所左後方約5公尺處，有個不明顯指標可進入古榕道，這條僻靜的通幽小徑四周盡是氣根懸垂、支柱根漫延的白榕，有些從礁岩中竄出、有些延展成一片森林，就像電影《魔戒》裡會走路的樹人。

不在導覽地圖的隱藏版景點古榕道，小徑兩旁遍佈白榕，盤根錯節，氣根、支柱根，千枝百柱，景致不輸港口白榕園。
不在導覽地圖的隱藏版景點古榕道，小徑兩旁遍佈白榕，盤根錯節，氣根、支柱根，千枝百柱，景致不輸港口白榕園。

台灣現有銀葉樹中量體最大的板根，主要有8個板根從樹幹向外延伸，最長達10公尺，最高達180公分。
台灣現有銀葉樹中量體最大的板根，主要有8個板根從樹幹向外延伸，最長達10公尺，最高達180公分。

除了植物，石灰岩地質景觀也是墾丁森林遊樂區另一亮點，仙洞、銀龍洞、石筍寶穴等天然石穴裡千奇百怪的鐘乳石奇景，無不令人拍案叫絕。但驚喜還不僅於此，登上號稱「墾丁101」的觀海樓，360度環景視野，台灣海峽、巴士海峽、太平洋盡收眼底，台灣兩隻腳ㄚ子——鵝鑾鼻與貓鼻頭一覽無遺，這才是貨真價實的無敵海景啊！（註：觀海樓整修中，預計年底或明年初完工）

全長127公尺，仙洞為全台最長石灰岩洞，千百年來累積成鬼斧神工的鐘乳石奇特景觀，包括仙洞主人南極仙翁。
全長127公尺，仙洞為全台最長石灰岩洞，千百年來累積成鬼斧神工的鐘乳石奇特景觀，包括仙洞主人南極仙翁。

墾丁森林遊樂區中央制高點觀海樓，頂樓360度環景視野，可眺望台灣海峽、巴士海峽和太平洋海景。（整修中，預計年底或明年初完工）
墾丁森林遊樂區中央制高點觀海樓，頂樓360度環景視野，可眺望台灣海峽、巴士海峽和太平洋海景。（整修中，預計年底或明年初完工）

　

景點推薦

墾丁國家森林遊樂區

地址：屏東縣恆春鎮墾丁里201號

電話：08-886-1211

網址：@ktforestarea

營時：08:00–17:00

價位：門票平日100元、假日150元；大型車停車80元、小型車50元、機車20元

備註：園區全程配戴口罩，戶外在不影響他人情況可脫下口罩飲水，遊客中心餐廳設有隔板，提供餐飲服務，園區目前有人數總量管制，詳見台灣山林悠遊網

　

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