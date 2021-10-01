左營第一家刀削麵！超過50年的眷村味麵食館，牛肉拌麵、滷菜開胃好吃
udn走跳美食／尼力
左營必吃的老字號 第一家刀削麵，超過50年的眷村味麵食館，每次路過人潮都很多，手工刀削麵Q彈好吃，還有經典的手工水餃、牛肉麵、各式滷味小菜，左營美食推薦。左營大路、眷村美食吃不完，老字號必吃美食追起來！
左營大路的第一間刀削麵，推薦給熱愛麵食的饕客。
有1.2樓用餐區，平常日中午用餐就客滿。
經典必點牛肉麵、酸辣麵、水餃、滷味小菜。
外帶的就直接領取小菜，結帳。
防疫期間都有使用好隔板、透明墊，讓消費者可以安心用餐。
眷村味的刀削麵，中午用餐人潮也很多。
醬料、酸菜自取
牛肉拌麵、榨醬麵、滷菜
大推牛肉拌麵，帶有川味的微微辣度很開胃。
刀削麵帶厚度，口感很Q彈唰嘴，攪拌均勻整個香氣都湧上來，不擔心重口味、帶有微微辣度勾引味蕾開胃。
麵條相當好吃彈牙，牛肉軟嫩好咀嚼帶厚度唷！！！大推必點～
榨醬麵味道比較淡雅，適合清爽口味的饕客點。
會覺得太不夠味，會想加辣椒、黑醋提味。
牛肉拌麵會搭配紅燒湯一碗，湯頭香醇夠味。
榨醬麵也是使用刀削麵，搭配一碗清湯。
手工水餃不大顆，味道很十足、不用沾醬就有味道。對我來說稱不上好吃，就很爽口，不太有特色。
滷菜必點，有配套好的ABCD套餐，亦可單點。我們點了B餐:豆皮、海帶、豬皮、豬頭皮，滷汁風味挺夠味的，整個香氣很入味~豬皮、豬頭皮好好吃。
第一家刀削麵、左營必吃老店、50年眷村味
位置：高雄市左營區左營大路611-1號
營業時間：10:45~14:00、16:45~20:00(週一公休)
電話：07 582 3683
文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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