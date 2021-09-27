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漫遊小鎮3.0／海天一色「屏東琉球」療癒美景 流連珊瑚海島風光

欣傳媒 / 欣傳媒
（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）
（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）

【達人帶路】

小琉球四季出遊皆宜，環島公路串連著知名景點，踏著自行車徜徉其間，伴隨海風吹來的閒適，映入眼簾的是碧海藍天與獨特珊瑚礁群；穿梭在巷弄裡，處處可見純樸的人文風情，小琉球的美，等著您來一一探尋。-----------------屏東縣琉球鄉鄉長／陳國在

【景點推薦】

1、花瓶石

鄰近小琉球的出入港口，是十分著名的觀光景點。其形成原因是原本的海岸珊瑚礁岩被地殼隆起作用所抬升，頸部部分長期受到海水侵蝕，因此形成上粗下細，類似花瓶的特殊造型，可以說是見證地殼變動的珍貴大自然景觀。

地址：屏東縣琉球鄉北端海岸邊

2望海亭海蝕溝

望海亭位於美人洞景點的靠海側，由於海蝕作用，海蝕平台、海蝕崖、海蝕溝等海蝕地形相當發達，猶如大自然的地理教室。此外，駐足其中仔細看看或許就能看見綠蠵龜優游其中。

（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）
（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）

地址：屏東縣琉球鄉西方珊瑚礁海岸

3、厚石魚澳

因四面被礁岩所包圍，形成天然的戲水區域，雪白色貝殼沙灘，搭配清澈透亮的海洋，景緻十分夢幻，也是初學者練習浮潛的絕佳地點。除了水上活動之外，得天獨厚的「厚石魚澳」，也是夜觀星空、欣賞日出的好去處。

（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）
（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）

地址：屏東縣琉球鄉東南沿海

體驗推薦

山豬溝生態步道

為斷崖形成的一處山溝，迂迴綿延4百公尺，此地保留完整的原始植相，同時也是高位珊瑚礁石灰岩植群的代表地區。漫步其中，體驗大自然的擁抱，讓心情開闊明朗，沿途可見珊瑚礁和貝殼化石、熱帶植物與蕨類等豐富景觀。

（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）
（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）

地址：屏東縣琉球鄉環島公路60號

【伴手禮推薦】

（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）
（圖提供／屏東縣琉球鄉公所）

麻花捲可說是歷久不衰的小琉球名產，各家口味不同，口味更是推陳出新。將一條條手工捲繞成麻花形狀的麵團油炸定型，再以專業烤箱烘焙，最後撒上各式鹹香甜調味，爽脆口感超唰嘴！

交通

開車：

自行租機車或包計程車→琉球鄉。

搭車：

搭乘台灣好行「大鵬灣琉球線」。

搭船：

東港碼頭→搭乘交通船→琉球鄉。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198325

小琉球 環島 公路

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