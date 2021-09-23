漫遊小鎮3.0／豐饒農漁小鎮　「屏東枋寮」老街古厝探奇趣

【達人帶路】

位於屏東平原南端，典型「山海間村落」，有懷古幽思的文化資產古蹟，如觀海樓、東龍宮、保安宮，滿滿的漁獲以魩仔魚聞名，魩仔餅成為枋寮鄉的特有伴手禮，還有獨具特色的愛文芒果、蓮霧，讓人齒頰留香、回味再三，快來一趟慢活之旅。

【景點推薦】

1、枋寮漁港

距離火車站僅僅15分鐘的路程，鄰近設有直營漁獲超市，為漁民們直接兜售多樣化、新鮮且價格實在的漁獲品，是海鮮控不容錯過的必訪景點。此外，每當夕陽西下，餘暉映照著海浪波光、釣客剪影，別具一番漁港風情。

地址：屏東縣枋寮鄉保生路與海邊路

2、北勢寮保安宮

主祀保生大帝，建廟於乾隆50年（西元1785年），至今已有200多年的歷史，深具時代意涵。其建築藝術價值極高，亦為當地重要信仰中心，故已登錄為「台灣宗教文化資產」。獨有的「送白鶴儀式」是每年一度的大型盛事活動。

地址：屏東縣枋寮鄉保安路215號

電話：（08）878-2419

3、東龍宮

最大特色在於其擁有濃厚的東洋色彩主祀神明─日本將軍田中鋼常，及其部屬良山等4人，是全台少見供奉日本人為神明的廟宇。關於建廟、拜日本軍人的過程，更是相當傳奇，建議可親訪此地，聆聽現任宮主娓娓道來。

地址：屏東縣枋寮鄉僑德路199號

電話：（08）878-6520

【體驗推薦】

採果樂

屏東枋寮因時常有海風吹襲，帶來豐富微量元素，且氣候炎熱日照充足，每年的5～6月所盛產的愛文芒果，都有著夕陽般的紅暈色，果皮帶有果粉，果肉細緻纖維順口鮮甜，喜愛品嘗芒果的朋友，此時最適合和人相約採果趣喔！

【伴手禮推薦】

魩仔餅

每當漁船靠岸，新鮮魩仔魚豐收上岸，經過一番處理烘焙，即變成可口美味魩仔餅，也成為枋寮鄉的特色伴手禮。魩仔魚含有豐富的鈣質，營養好吃、老少咸宜。 新鮮小魚干的香味迷人、越嚼越香，喝茶時一同品嘗，回味無窮。

地址：屏東縣枋寮鄉中山路206號

電話：（08）878-7519

【交通】

開車：

行駛國道1號→國道3號→南州交流道→台1線→枋寮鄉。

搭車：

搭乘火車於新左營站下車→復興區間車（往枋寮）→枋寮站。

搭乘台灣好行「墾丁快線」。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198268