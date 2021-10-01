20元脆皮雞翅、50元香雞排！高雄銅板美食「鐵皮屋炸雞」經典必吃
udn走跳美食／尼力
感謝網友通報，才知道原本巷仔口黑輪已經歇業、轉戰到其他位置。目前二代持續開業經營，原本的關東煮、黑輪已經沒有販售，主要專攻在炸物美食，炸雞排、雞翅、熱狗、薯條等等炸物美食。
少了關東煮、飯，也沒有黑輪片，多了其他炸物美食，一樣要追起來，限定下午茶炸物美食，唰嘴好吃唷！
鐵皮屋炸雞，超過十多種的炸物美食、下午三點開賣，必吃的高雄炸物。
帶有傳統炸物風味，香噴噴燙口的滋味，價格很親民實在，服務依舊的熱情。
鐵皮屋炸雞好吃推薦 脆皮雞腿、雞翅、甘梅薯條
原本在巷仔口黑輪的炸物就賣得很不錯，附近上班族的下午茶小點、美食，目前轉戰的位置離市區好遠啊~~~~還是很值得衝一波來吃。
任選兩支有比較便宜唷~~~好吃脆皮炸雞。
銅板炸雞美食，吃~~~
鐵皮屋炸雞 菜單與價格
有些現炸處理，請耐心等候~服務依舊非常好
香噴噴的脆皮雞翅、香雞排、薯條。
外帶回家也非常好吃，雖然已經悶了大概半小時，油炸處理很好，不擔心過於油膩、焦鹽鹹香夠味。
雞排屬於傳統口味，帶有顆粒酥脆口感、肉質香甜好吃。
脆皮雞翅屬於薄皮的，咬下保有卡滋酥脆口感、香噴噴。
鐵皮屋炸雞
位置：高雄市前鎮區瑞興街120號(公正路與瑞興街交接口)
營業時間：15:00~18:00(週日、週一公休)
文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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