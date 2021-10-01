20元脆皮雞翅、50元香雞排！高雄銅板美食「鐵皮屋炸雞」經典必吃

星砂灣是墾丁的小小驚喜祕境，它是後壁湖的一處迷你海灣，旁邊有兩座同樣迷你的小燈塔，白色塔身相當醒目，沙灘佈滿貝殼和細碎珊瑚礁石，海水清澈，適合臨行到這兒吹吹海風、踩浪戲水，稍微放空一下，讓白色小燈塔成為旅途行囊的美麗註記。

2021-09-22 10:04