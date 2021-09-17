漫遊小鎮3.0／乘風騎遊「高雄鳳山」歷史古城 嘗遍道地傳統小吃

【達人帶路】

眷村、砲台與軍校，成為軍事重地與傳統政治中心的鳳山已有二百餘年的歷史，擁有眾多的古蹟、廟宇，周邊還有打鐵街、龍山寺、黃埔新村及在地美食，等著旅人一尋當年的眷村味，讓鳳山在現代化的風貌中仍透著濃濃的文化底蘊。

【自行車道介紹】

曹公圳自行車道

騎乘單車漫遊鳳山市，沿著曹公圳環城線細細遊覽，會發掘鳳山新城的古典氣質之美。除了有綠意盎然的水岸風景，也有著經過時間洗鍊的砲台古蹟，三座砲台古蹟各具工藝特色，從中可以了解古人在軍事防禦上的智慧。

（圖提供／高雄市鳳山區公所）

地址：高雄市鳳山護城河沿線

【景點推薦】

鳳儀書院

創建於嘉慶19年（西元1814年），至今已有200年以上的歷史，是台灣現存規模最大且最完整的書院。2014年重新整修開放，保留建築空間的歷史紋理之外，還特別著重夜間照明。院區展示主題豐富活潑新穎，深受遊客們的歡迎。

地址：高雄市鳳山區鳳明街62號

電話：（07）740-5362

【體驗推薦】

衛武營文化藝術中心

作為台灣規模最大的文化建設，也是南台灣國家級表演藝術場館。獨具特色的建築，是由荷蘭名師法蘭馨・侯班以衛武營的老榕樹群為靈感進行設計。空間規劃有：歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳等，為藝術匯集的大平台。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

電話：（07）262-6666

【伴手禮推薦】

吳記餅店

創立自1937年的老店，遵循古法手藝的精隨，將味道和心意融入糕點當中。店內三大傳香招牌品項為：綠豆椪、鴛鴦餅、蝦米肉餅，經由口耳相傳而成為在地名產。豐厚扎實的餡料、酥黃具層次的餅皮，是讓人再三回味的滋味。

（圖提供／高雄市鳳山區公所）

【交通】

開車：

行駛國道1號→建國一路→台1茂線→高62鄉道→曹公路→鳳山區。

搭車：

－搭乘火車於鳳山站下車。

－搭乘高雄捷運於鳳山西站（高雄市議會）、鳳山、大東、鳳山國中站下車。

【自行車租借資訊】

YouBike中山公園

地址：高雄市鳳山區誠義路／國泰路一段東南側

電話：（07）262-6288、0800-372-618

YouBike高雄監理所（武營）

地址：高雄市鳳山區武林路／武營路口西北側

電話：（07）262-6288、0800-372-618

YouBike鳳儀書院

地址：高雄市鳳山區中正路129巷1弄2之1號西側

電話：（07）262-6288、0800-372-618

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198183