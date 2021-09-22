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墾丁迷你海灣「白色小燈塔」、水蛙窟大草原秒出國！拍完照再來份最夯手工披薩

聯合新聞網 / 行遍天下
星砂灣是後壁湖的一處迷你海灣，人潮較少還有迷你白色小燈塔可以拍出異國風情。
星砂灣是後壁湖的一處迷你海灣，人潮較少還有迷你白色小燈塔可以拍出異國風情。

【圖／文：行遍天下】

星砂灣是墾丁的小小驚喜祕境，它是後壁湖的一處迷你海灣，旁邊有兩座同樣迷你的小燈塔，白色塔身相當醒目，沙灘佈滿貝殼和細碎珊瑚礁石，海水清澈，適合臨行到這兒吹吹海風、踩浪戲水，稍微放空一下，讓白色小燈塔成為旅途行囊的美麗註記。

前擁潔白沙灘、後抱綠意森林

隱身海灣與森林間的海灣森林，綠意濃郁、感官天然，園區遍佈植栽，客房的牆面、地板、天花板、各式傢俱，全都用檜木、肖楠或櫸木打造；全區分森林館與海景館，前者3樓看雲經典房邊間的景觀視野最優，坐在陽台休閒椅上，即可眺望白沙海景，涼風輕拂髮梢，非常療癒。

白牆紅瓦的海灣森林精品民宿倚著山巒面相無邊大海，濤聲伴你入夢。（圖／海灣森林提供）
白牆紅瓦的海灣森林精品民宿倚著山巒面相無邊大海，濤聲伴你入夢。（圖／海灣森林提供）

室內裝潢由職人純手工細細雕琢檜木、肖楠、櫸木，用珍貴的原木藝術打造精品空間。（圖／海灣森林提供）
室內裝潢由職人純手工細細雕琢檜木、肖楠、櫸木，用珍貴的原木藝術打造精品空間。（圖／海灣森林提供）

浩瀚草原的偽出國美照

遊罷即往滿州方向而行，在龍磐公園與風吹砂之間有一處鮮為人知的水蛙窟大草原，一望無際的綠色草皮，經由蔚藍晴空的映襯，加上漫長無亙的白色柵欄，美得像幅畫，難怪有人將這裡比做紐西蘭牧場了，誰說旅遊賞景一定得出國！

水蛙窟大草原童趣的小浮球也是拍照的亮點。
水蛙窟大草原童趣的小浮球也是拍照的亮點。

接下來要吃網路人氣破表的RockGarden手工披薩，他們家的披薩沒預約就吃不到，老闆兼主廚是加拿大人，從餅皮到醬汁全都自己來，而且現點現做，好吃祕訣在於餅皮的酥脆及滿滿的餡料，好吃份量又足，說它是墾丁地區最好吃的披薩也不為過。

餅皮醬汁都自己做，而且是現點現做，餅皮口感酥脆及上方滿滿的餡料讓Rock Garden手工披薩紅及網路。
餅皮醬汁都自己做，而且是現點現做，餅皮口感酥脆及上方滿滿的餡料讓Rock Garden手工披薩紅及網路。

在地人絕讚推薦的Rock Garden 手工披薩要預約才能大飽口福！
在地人絕讚推薦的Rock Garden 手工披薩要預約才能大飽口福！

　

景點推薦

海灣森林

地址：屏東縣恆春鎮樹林路1-5號

電話：08-886-6558

網址：bayforesthotel.com

價位：住宿早鳥優惠價3,600元起

　

Rock Garden

地址：屏東縣滿州鄉興海路87號

電話：0931-244991

網址：Rock garden手工披薩

營時：12:00 – 16:30（店休週二、三，要預約、賣完為止）

價位：布約翰披薩400元、巧克力布朗尼冰淇淋170元（每人低消150元）

　

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