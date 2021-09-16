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國軍漢光演習 神秘「海鋒大隊」現蹤台東

漫遊小鎮3.0／「崗山之眼」遠眺高雄港都美景 大啖在地特色佳餚

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

岡山位於高雄中部，擁有豐富的生態及地質景觀，從崗山之眼眺望高雄美景，到阿公店水庫欣賞湖岸風光，參訪航空教育展示館，並品嘗羊肉佳餚，漫遊岡山，體驗獨特空軍文化及大自然的風光明媚，細細品味在地好味道，提供旅人悠活旅遊。

自行車道介紹

阿公店水庫自行車道

位於高雄市燕巢、岡山與田寮區交界的阿公店水庫，擁有全台第一條環湖自行車道，延著阿公店水庫全長約8公里，筆直的壩頂堤車道，更是全台之最。車道內設有環湖十景，一邊欣賞水庫的明媚風光，一邊遊覽沿途各個景點。

（圖來源／欣傳媒資料庫）
（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：高雄市岡山區

景點推薦

崗山之眼

崗山之眼佔地約1.8公頃，園區以全長有88公尺的天空廊道為主角。其造型以音樂為設計概念，主橋以小提琴意象呈現，鋼索則是琴弦，象徵琴瑟和鳴意涵。可鳥瞰阿公店水庫、阿公店森林公園、周邊群山的寬闊美景。

（圖來源／欣傳媒資料庫）
（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：高雄市岡山區大莊路2巷

電話：（07）628-2100

體驗推薦

岡山籃籗會

籃籗(ㄓㄨㄛˊ)會至今已逾200餘年，是具有濃厚鄉土色彩的民俗市集活動，每年固定辦理三次。每逢此時總是盛況空前，不僅岡山地區十多個鄉鎮參與盛會，還有其他縣市民眾專程前來。早年販售竹藝品為主，現今買賣品項則百貨雜陳。

（圖來源／高雄市岡山區公所）
（圖來源／高雄市岡山區公所）

地址：高雄市岡山區河華路

【伴手禮推薦】

岡山明德豆瓣醬（老醬舖）

擁有超過70年的歷史，醞釀著老眷村的風味，1986年岡山鎮誌曾記載創辦人劉明德所製的豆瓣醬，為岡山三寶之一。嚴選來自台灣優質栽培的蔬菜與健康菇類，搭配高品質的「非基改」大豆蛋白，融合陳釀老醬，香辣開味下飯。

地址：高雄市岡山區河堤路二段128號

電話：（07）629-6448

交通

開車：

1、行駛國道1號→岡山交流道→186縣道→岡山區。

2、行駛國道10號→燕巢交流道→台22線→186縣道→岡山區。

搭車：

1、搭乘火車於岡山站下車。

2、搭乘捷運於南岡山站下車。

3、搭乘崗山之眼園區接駁車於沿線各站下車。

【自行車租借資訊】

YouBike岡山車站

地址：高雄市岡山區中山北路2號旁

電話：（07）262-6288、0800-372-618

YouBike醒村（後門）

地址：高雄市岡山區岡榮路8巷／仁壽南路口東側

電話：（07）262-6288、0800-372-618

YouBike河華岡山路口南側

地址：高雄市岡山區岡山路586號旁

電話：（07）262-6288、0800-372-618

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198053

美景 市集 航空

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