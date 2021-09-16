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住進少年PI的奇幻旅程場景！墾丁住宿「270度海景、心型海灣」好療癒

聯合新聞網 / 行遍天下
關山日落映在心型海灣是在莊園住宿才能守候最佳時間見到的驚喜美景。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）
關山日落映在心型海灣是在莊園住宿才能守候最佳時間見到的驚喜美景。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）

【圖／文：行遍天下】

來到墾丁一定要選擇一間視野遼闊的海景悠閒住宿療癒身心，把握傍晚的時光眺望美麗的心型海灣夕陽，或是就近前往知名的白沙灣，這裡的海灣綿長、海水清澈、沙灘白皙，電影《少年PI的奇幻旅程》就在這裡取景。水波清澈碧藍，這裡的貝殼沙含量極高，踩著柔細的沙灘踏浪，徜徉於南國的浪漫風情之中，接著回到今晚下榻的嵐翎白砂渡假莊園，享受一場極上的住宿體驗。

　

住宿獨享270度超廣海景視野　還有見證愛情的古老碉堡

嵐翎白砂渡假莊園座落於高丘之上、前臨墾丁大尖山，後倚白沙灣海景，7棟紅瓦白牆的建築群散落其間，四周草木扶疏，景致優美，猶如世外桃源的獨立莊園，由於此處過去曾為鷹巢，也就是老鷹棲息的地方，因此房舍屋頂以斜頂設計，意喻老鷹振翅高飛。為了讓入宿旅人領略山林的溫潤，莊園內大量運用台灣珍貴木材，除了傢俱、壁飾，就連床架也是檜木所打造，一進房內就可聞到淡淡的木頭香；豪華家庭房更獨享270度超廣視野，慵懶坐臥在露台上的籐製沙發椅，視線無礙的眺望前方晴空碧海，以白牆當背景，怎麼拍都漂亮。

七棟紅瓦白牆的建築是設計團隊與來自新加坡，2度獲得德國紅點設計獎的CindyI-HsuanWang攜手合作，結合藝術與在地文化所建構出的理想度假之所。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）
七棟紅瓦白牆的建築是設計團隊與來自新加坡，2度獲得德國紅點設計獎的CindyI-HsuanWang攜手合作，結合藝術與在地文化所建構出的理想度假之所。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）

不只是住宿區媲美國際五星飯店等級的堅持，莊園主人對於融入整個南國自然與人文環境的認真更體現在每一個角落與細節。不可錯過主打新台菜海鮮料理的森食堂，以屏東季節在地食材入菜，並隨春夏秋冬更換，必點的佳餚除了有招牌的黑豆腐鍋外，還有魚米之鄉、炙燒和風鮪魚、青龍椒麻雞等美味珍饌，令人食指大動。次日充電滿滿後，除了悠閒在園區散步，面對大海的戶外大草坪還有一座保留完整的古老碉堡，則被做為見證愛情的證婚台，是浪漫唯美婚禮的首選；或在搖曳椰子樹、海景鞦韆等處留下隨便拍都動人的網美照羨煞親友。

每一間客房及公共空間都由木藝師精心根據不同的格局使用老工匠打磨的溫潤木頭妝點出獨特氣氛。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）
每一間客房及公共空間都由木藝師精心根據不同的格局使用老工匠打磨的溫潤木頭妝點出獨特氣氛。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）

每一間客房及公共空間都由木藝師精心根據不同的格局使用老工匠打磨的溫潤木頭妝點出獨特氣氛。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）
每一間客房及公共空間都由木藝師精心根據不同的格局使用老工匠打磨的溫潤木頭妝點出獨特氣氛。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）

森食堂料理以當地具特色及漁夫現撈漁獲食材為主，圖片上為魚米之鄉、炙燒和風鮪魚、青龍椒麻雞等色香味俱全的菜色。
森食堂料理以當地具特色及漁夫現撈漁獲食材為主，圖片上為魚米之鄉、炙燒和風鮪魚、青龍椒麻雞等色香味俱全的菜色。

愛情碉堡能夠居高臨下一覽整面無死角的浪漫海景。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）
愛情碉堡能夠居高臨下一覽整面無死角的浪漫海景。（圖／嵐翎白砂渡假莊園提供）

　

住宿推薦

嵐翎白砂渡假莊園

地址：屏東縣恆春鎮下泉路5-68號

電話：08-886-6169

網址：www.skyebayclub.com

價位：一泊一食優惠價4,700元起，贈海生館門票;森食堂秋冬新菜:魚米之鄉460元

　

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