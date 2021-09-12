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漫遊小鎮3.0／文青最愛駁二特區 「高雄鹽埕」古早小吃好滋味

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

鹽埕，高雄港海濱發跡的聚落，隨著駁二藝術特區、輕軌、高雄流行音樂中心等城市亮點的誕生，再次帶來雋永的記憶，過去倚賴貨運的港灣如今吹起文創風，曾經是高雄市的政治經濟中心，將脫胎換骨轉變為文化藝術的重鎮。-----------------高雄市政府觀光局局長／周玲妏

自行車道介紹

愛河自行車道

北起蓮池潭，南至五福橋，長約31.2公里，是條能夠充分感受港都愛河沿岸之美的單車路線。以人文、生態及社區鄰里為主軸，將高雄山水及海港特色融入其中，白天有幽靜的水岸美景，夜裡華燈倒映在河面又有另一種的美。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：高雄市愛河沿岸

【景點推薦】

高雄市電影館

位於愛河畔、河西路段，是一棟帶有透明感的潔淨建築。為南臺灣唯一專責推動電影文化、影像教育深耕及扶植影視產業的專業館舍。提供給參觀者關於經典電影、文物收藏等多元綜合資訊；凡開館日，天天都有電影看唷！

（圖來源／高雄市鹽埕區公所）

地址：高雄市鹽埕區河西路10號

電話：（07）551-1211

【體驗推薦】

駁二藝術特區

位於碼頭旁的倉庫群藝術特區，早年僅是被歷史塵封的陳舊倉庫，如今匯聚了藝術家、文創工作者，在此展現生氣蓬勃的藝術能量。園區內有著各式各樣的藝術展覽、藝術裝置，是高雄深具人氣的文化觀光景點。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

電話：（07）521-4899

【伴手禮推薦】

巴堂蜂蜜蛋糕

成立於民國63年，擁有超高人氣的「巴堂蜂蜜蛋糕」，堪稱為南部最高級伴手禮！店內招牌蜂蜜蛋糕堅持百年傳統製法，烘焙出綿綿密密的口感，加上散發出來的濃醇蜂蜜香氣，不論大人小孩都難以抵擋它的美味誘惑。

（圖來源／高雄市鹽埕區公所）

地址：高雄市鹽埕區大勇路127號

電話：（07）561-3649

交通

開車：行駛國道1號→高雄交流道→中正一路→五福一路至四路→大勇路→鹽埕區。

搭車：

搭乘高鐵於左營站下車→高雄捷運→鹽埕埔站。

搭乘高雄輕軌於真愛碼頭、駁二大義、駁二蓬萊站下車。

【自行車租借資訊】

YouBike駁二藝術特區（必信街）

地址：高雄市鹽埕區大義街1號北側

電話：（07）2626-288、0800-372-618

YouBike新樂截流抽水站

地址：高雄市鹽埕區河西路10號東側（河濱步道）

電話：（07）2626-288、0800-372-618

YouBike輕軌真愛碼頭站

地址：高雄市鹽埕區必忠公園二路口西北側

電話：（07）2626-288、0800-372-618

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197966

蛋糕 觀光 文創

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