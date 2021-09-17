百年古蹟內喝咖啡！高雄「新濱·駅前」超好拍　老銀行變身復古咖啡廳

百年古蹟——舊三和銀行～搖身一變變成咖啡廳

你有在百年古蹟內喝過咖啡嗎？？一起來去高雄新濱·駅前～感受結合了懷舊與現代的優雅氛圍！

一入店～就能感受到百年的歷史氛圍。入口處的馬賽克磚寫著大大的1921，透露著整棟建築的古老歲月。

新濱·駅前的前身是擁有百年歷史的三和銀行，一開幕後，就吸引大批人潮前往。坐在古蹟裡面喝咖啡～格外的讓人覺得新奇有趣，分成1-2樓的用餐區，我最喜歡1樓靠窗的區域，可以一邊喝咖啡，一邊享受著陽光的洗禮。中間區域因為到訪當天是客滿的狀況，拍照很容易影響到其他客人，所以就沒有拍照囉！

1樓也有戶外用餐區唷，有遮陽傘與綠樹~讓人感覺好愜意呀

2樓用餐區分成室內與戶外，下午時間坐在室內有冷氣～比較不會太熱。如果是到傍晚或是晚上，就可以直接坐戶外囉。

疫情期間，也稍稍調整了菜單，不變的是最受歡迎的冰滴還在唷。

在新濱·駅前，我覺得最特別的就是這款特製的冰滴壺，聽說是新濱·駅前的鎮店之寶呢！

冰拿鐵

這款我很愛，每次經過都會忍不住進去買一杯外帶，超順口的，不加糖也很讚！

鮮蝦龍蝦沙拉潛艇堡

沒記錯的話，這應該是蜂蜜芥末雞肉沙拉。可惜因為疫情關係～改菜單後就不見蹤影囉，不然跟潛艇堡比起來，我更愛這道菜色呢！

還記得之前去時，人潮比較多，會略顯吵雜了一點。最近聽去的朋友分享，人潮少了一點～感覺整體而言更加舒服與悠靜了呢！如果還沒去過，滿推薦大家可以趁著人潮少時到訪唷！

新濱·駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號

訂位電話：(07)531-5770

營業時間：11:00~18:00

文章來源：Miss V FB：Miss V

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