高雄市場的排隊美食！「香四海旗魚黑輪」鮮味十足，7支100元在地人都愛

在地人最推的下午茶點心，唰嘴炸物小品，就愛這家鮮味十足，好吃老字號的 香四海旗魚黑輪。早期是路邊攤，到現在於高雄前金市場內，持續飄香的好味道。超過20年的經典味道，炸物樣式越來越多。老媽很喜歡買回家給我們吃的香四海旗魚黑輪，現在長大換我們買。

香四海旗魚黑輪、高雄前金市場

直接從路人咖啡旁進入，第一攤就是香四海旗魚黑輪。

跟家人都會打電話提前來預訂，現場才不會等太久，新鮮現炸、熱呼呼燙口。

公有前金市場的美食推薦，下午茶————週日只賣四小時，賣完就提前收～～～

位於前金市場內，下午才販售的旗魚黑輪

旗魚黑輪 一支15元、7支100元

現場都可以看到老闆的製作畫面，純手工製作、現炸，好吃的旗魚黑輪食材用料也很新鮮，媽媽常常都會來排隊買給我們吃~現在回娘家有空，我們就會先打電話預約、再到現場領取。

現場很多人購買，都是懂吃的老饕才知道，年輕二代老闆挺客氣的，請大家耐心等候唷～

炸物美食超過十多種，都是經典口味。旗魚黑輪就有五款可挑，邪惡必吃加起司口味~手工卷也是獨門特色美食，想減肥就不要看唷！

店家也有提供宅配冷凍包，有需要的可以預訂唷！外帶、外送專線：0933184224

居然買了690元，因為很多人分食。下午茶點心，讓家人吃爆的香四海旗魚黑輪。買很多的消費者，建議可以現場點一下單子、有時真的會遺漏。

帶回家還是熱呼呼的旗魚黑輪、炸物，店家都是純手工製作的旗魚黑輪、非常大條唷!不規則帶有厚度，每一口咬下都是旗魚的海洋甜味。

顏色還蠻黑的，每一口都很燙口、小心食用。

起司口味咬下會爆漿，年輕人最愛的口味，老媽比較喜歡傳統旗魚黑輪包蛋。

起司香濃夠味，搭配旗魚黑輪挺好吃的。

大人小孩都搶食，新鮮風味很鮮甜飽滿。

炸物都處理得不錯，可以一起加點。

地瓜也算OK～！薯條是點給孩子吃的，算普通。

魷魚肉帶有鮮甜彈牙口感。

牛蒡天婦羅，這款也很好吃，牛蒡香氣很香甜。

排骨酥不錯吃，好咀嚼、傳統炸粉增加顆粒口感。

釀製味道很香，推薦給愛啃食的饕客。

鹹酥雞也好吃，也算是經典必吃美食。

高雄前金必吃美食、旗魚黑輪。

獨特的牛肉卷、蝦卷也不錯吃，薄脆口感，都可以吃到一整尾蝦子唷~建議先打電話預約，老闆只有一個人、需要耐心等候。

好像滿300元就會免費贈送一瓶烏梅汁，店家自家熬煮製作的，挺好喝又解渴。

可以買冷凍宅配包，家裡使用氣炸鍋也可以快速熱呼呼出爐唷！

高雄前金經典老字號必吃小吃 香四海旗魚黑輪 創立於1997年，飄香超過20年的傳統炸物美食

香四海旗魚黑輪、高雄前金市場

位置：高雄市前金區大同二路28巷5-2號 (路人咖啡巷子進入)

營業時間：週一~週六 12:00~19:00、週日 14:00~18:00

服務專線：0933 184 224、0978527617

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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