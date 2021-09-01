快訊

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

台灣游泳教育沒教的事：該如何防溺？

金門8大伴手禮！不只有巷弄美食，砲彈菜刀、一條根更是必帶特產

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@nianan126；圖/IG@eatingwithyawayo；圖/IG@josephine_cat_wonderland；圖/IG@_echweess_
圖/IG@nianan126；圖/IG@eatingwithyawayo；圖/IG@josephine_cat_wonderland；圖/IG@_echweess_

與中國大陸廈門灣口遙望的金門，於台灣有著重要的戰略地位以及歷史意義，久而久之發展出了特有的文化。而來到這由群島組成的金門縣，除了島上一些著名景點可以打卡拍照外，離開前也別忘了帶走一些只屬於這邊好吃、好用的特色伴手禮吧！

閩式燒餅專賣店

閩式燒餅是在地人一定推薦你吃的巷弄美食，位於沙美鎮上不起眼的傳統市場內，已經熱賣了三十多年了，在都市看不見的老店，這邊還保留著。口味除了傳統鹹、甜燒餅外，還有推出麻辣口味，看個人喜好挑選了。

金門伴手禮閩式燒餅圖/IG@eatingwithyawayo
金門伴手禮閩式燒餅圖/IG@eatingwithyawayo

地址：金門縣金沙鎮博愛街48號

營業時間：07:00–16:00(周四公休)

電話：08 235 2922

合成餅鋪

在小金門內有一間百年的合成餅鋪，在金門當地可說是無人不知無人不曉，店裡的桶餅可以說是小金門的代表美食。店鋪外觀完全不像是在做生意的店家，經過還以為只是一般的住宅呢！裝修過後的樓房也不像是百年老店了，但各式糕餅的味道卻依然不變，吃的是爺爺奶奶們的兒時回憶啊！

金門伴手禮合成餅舖圖/IG@nianan126
金門伴手禮合成餅舖圖/IG@nianan126

地址：金門縣烈嶼鄉西方75號

營業時間： 06:00–20:00

電話：08 236 2595

聖祖食品觀光工廠——貢糖

貢糖起源於明朝，是閩南地區朝聖的貢品，古時列為御膳的一部份，口味多變化，不甜膩。聖祖（原太祖貢糖），在「懷思古之情，創現代之藝」的信念下，成了創新的面貌，也以現代化的經營模式，帶動貢糖業發展，成為金門貢糖第一品牌。

金門伴手禮聖祖貢糖圖片/IG@dongwa1104
金門伴手禮聖祖貢糖圖片/IG@dongwa1104

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段301號

營業時間：09:00–18:00

電話： 08 232 3456

馬家麵線

馬家麵線由創始人馬森殿在廈門起家，民國初年傳入金門，現已祖傳五代已成麵線百年老店。傳統手工製麵技術，是金門製作麵線的翹楚，更是無人出其右。自然曝曬的麵線絕不添加防腐劑，常溫即可存放，口味有高粱、山藥、番茄、蔬菜、南瓜、紫地瓜等，可說是送禮自用兩相宜的伴手禮好選擇啊！

金門伴手禮馬家麵線圖/IG@nancyscastle
金門伴手禮馬家麵線圖/IG@nancyscastle

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段159號

營業時間：08:30–18:00

電話：08 237 2237

王大夫一條根文化館【總店】

一條根是金門原生特有的植物，具有活絡筋血、治療跌打損傷等功能。1855年創立，至今王大夫一條根已有百年歷史，並研發出多種一條根相關產品，在各門市中都能買到，像是痠痛藥布、精油、茶等等。

金門伴手禮王大夫一條根圖/IG@wsy_vanessa
金門伴手禮王大夫一條根圖/IG@wsy_vanessa

金門伴手禮王大夫一條根圖/IG@_echweess_
金門伴手禮王大夫一條根圖/IG@_echweess_

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段219號

營業時間：09:00 – 21:00

電話：08 232 3311

金合利鋼刀 金寧廠

砲彈菜刀是非常有名的金門特有產品，而金合利鋼刀結合傳統與日本工業設計為金合利打造新價值。砲彈製成的鋼刀是店內的主打產品，而除了傳統菜刀外還有其他許多專業刀具，來到金門別忘了替媽媽買一把好用的菜刀吧！

金門伴手禮金合利鋼刀圖/IG@yu0701__93lin
金門伴手禮金合利鋼刀圖/IG@yu0701__93lin

金門伴手禮金合利鋼刀圖/IG@yu0701__93lin
金門伴手禮金合利鋼刀圖/IG@yu0701__93lin

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

營業時間：09:00–18:00

電話：08 232 3999

風獅爺紀念品——石敢當

人們認為石敢當是鎮壓凶地之物，只要在建築物安放了「石敢當」，就能得到平安，而金門的風獅爺——石敢當亦是，甚至發展出了石敢當公仔給遊客們留作紀念。

金門伴手禮石敢當圖/IG@josephine_cat_wonderland
金門伴手禮石敢當圖/IG@josephine_cat_wonderland

國賓食品店——麻花捲

40多年的麻花捲老字號，在當地是小有名氣，若要推薦一種必買的金門零嘴，我想非國賓食品行的麻花捲莫屬了。外觀像是雜貨店，但靠近之後便可嗅到這麻花捲香氣。口感香酥配上甜而不膩的糖霜，讓人忍不住一口接一口的吃，來到金門別忘了帶上幾包回去吧！

金門伴手禮國賓食品店麻花捲圖/IG@fuminsfood
金門伴手禮國賓食品店麻花捲圖/IG@fuminsfood

地址：金門縣金寧鄉83號

營業時間：8:00-19:00(不定期公休)

電話：08 232 9246

延伸閱讀>>【離島景點｜金門】小金門烈嶼怎麼去？交通資訊懶人包

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老店 伴手禮 觀光工廠

延伸閱讀

羽球／奧運金牌得主「麟洋」返金 行程滿檔直呼金門超熱情

羽球／麟洋配回金門大受歡迎 縣府頒李洋235萬元獎金

羽球／偕王齊麟回鄉 李洋：有機會定長住金門幫優秀選手

漁港見人倒排泄物 連靜雯曝拍跳海戲心酸賣命史

相關新聞

金門8大伴手禮！不只有巷弄美食，砲彈菜刀、一條根更是必帶特產

與中國大陸廈門灣口遙望的金門，於台灣有著重要的戰略地位以及歷史意義，久而久之發展出了特有的文化。而來到這由群島組成的金門縣，除了島上一些著名景點可以打卡拍照外，離開前也別忘了帶走一些只屬於這邊好吃、好用的特色伴手禮吧！

通往天國的階梯！墾丁打卡秘境免人擠人　爽拍天空之鏡、盪海景鞦韆

墾丁旅遊新亮點！花蓮「天空階梯」近幾年成為爆紅景點，其實屏東也有一處隱藏版私人打卡處，不僅拍得到通往天國的階梯，海景鞦韆亦是一大亮點，還能拍出絕美天空之鏡，為避開人潮好秘境。 這處秘境位於滿州鄉

巧克力拉麵太猛！高雄「山禾堂」享免費加麵2次，吹田海陸拉麵也超澎湃

udn走跳美食／尼力 高雄知名的拉麵專賣店山禾堂拉麵，讓許多大胃王、學生們都喜歡來用餐。內用可以免費加麵兩次，每次來都能吃到季節限定的創意拉麵餐點、甜點。博多細拉麵搭配每天精心熬煮的豚骨湯頭，厚

全台最大「屏東海生館」5大打卡亮點！巨型海藻唯美壯觀、最新螢光墻如海上星河

「海派」粉絲遊屏東玩法必收！除了2021下半年洗版IG的主角「看海美術館」，全台規模最大的「國立海洋生物博物館」也有打卡新亮點。屏東海生館隨著台灣降至二級警戒已開放入館，不僅有夢幻海底隧道、巨型海藻，

澎湖逆風而行！ 秋冬菊島四天三夜踩點之旅「酒店X民宿X自駕X跳島」一次體驗

跟著 站在這裡 於 2020-10-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 37 個景點，其中包含 澎湖機場、澎湖福朋喜來登酒店、宜客樂海港百匯自助餐廳 The Eatery。 日前朋友受邀到澎湖講演。她去過幾次，但每次都為工作，沒有好好玩過，就問我要不要一起。 澎湖確實是我一直想去的地方，但過去都因為時間搭不上或花火節價格太貴而放棄；心想十月底的澎湖也已經進入淡季，人潮沒那麼多，玩起來也許會舒服些，便答應了這趟「逆風而行」的澎湖之旅。

爆漿蛋中蛋！高雄旗山老街銅板美食　「半熟蛋＋滿滿起司」還能牽絲太邪惡

隨著疫情趨緩，各地夜市、老街美食攤販陸續回歸，而隱身高雄旗山老街的「梨大蛋中蛋」近年一直是IG人氣打卡主人公，爆漿蛋中蛋視覺鮮亮又搶眼，每個45元吃得到。杯身還貼心附有三種吃法，讓大家外帶回家也不怕冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。