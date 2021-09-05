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烏鬼洞、望海亭！ 絕美療癒小島「小琉球」 5大秘境必去必收藏

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2020-08-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 烏鬼洞、望海亭、旭日亭。 絕美小琉球秘境是一個遠離城市喧囂的首選地方，疫情好轉後我們相約一起去吧

烏鬼洞 | 1 小時

如果你想要遠離都市喧嘩煩擾，那麼你一定要來小琉球，一起在這個療癒小島，享受藍天白雲與潔淨細白沙灘的美好趁現在‼️趕快把景點收藏起來～～～Claire這裡一一為您介紹，烏鬼洞位於小琉球嶼的西南方，以遍佈的石灰岩洞穴聞名，從外頭走進去會有一種蜿蜒的迷宮感，這個「烏鬼洞」的名稱來源是，烏鬼就是被荷蘭人帶來臺灣當奴隸的人，因為皮膚黑，就叫做黑鬼，後來鄭成功趕走荷蘭人後，少數的奴隸就被遺棄並居住在這個山洞中，據說他們常常趁黑夜的時候潛行海中，用以器具把停留在海岸旁的的船挖洞，再搬運船上的食物及珍貴物品，之後被發現後，就把柴草堆到洞外引火燃燒，奴隸們就死於洞中🪦。覺得這邊是值得一訪的，但需要門票才得以進入，就是一起順遊美人洞風景區囉，繞到另一邊就是別有洞天的景色哦！

望海亭 | 1 小時

接著這裡是步上美人洞風景區的二樓「觀海亭」，這裡真的是讓我為之讚嘆！從這裡可以遙望台灣本島的：高雄柴山地區（這次因為天氣好、能見度佳，所以可以看得超清楚的），接著你可以往下望去～～～👁那個海‼️那個海是怎麼回事❓怎麼回事❓也太藍了吧，還可以非常清楚地看到條狀的珊瑚裙礁，而且海水藍的還有漸層，很像小時候會做的那種果凍水晶藝術品。

旭日亭 | 1 小時

接著「旭日亭」，是在在小琉球的東側，東升西落，所以特別適合日出時間來觀賞，早一點來的時候人 潮不多，你有機會成為獨享美景的VIP呢‼️當時去的時候因為大約是4:30，所以看起來景色比較灰，正因為夏天清晨又靠海，所以滿有涼意的🌬，和朋友坐在這裡一起往海洋看去，非常寬廣舒心，據說這裡之前是垃圾掩埋場，後來經過改造後就變成美麗的觀海點。

蛤板灣 | 3 小時

蛤板灣也是我超愛的地方！在這裡的海灘是屬於白色細沙，還可以撿到白珊瑚，但是是禁止帶回家的喔‼️否則會有觸法的疑慮，另外這裡其實看不太到什麼垃圾，海水是超級乾淨透明的，夏天選擇在這裡看夕陽、玩水，準沒錯‼️還剛好遇到去拍婚紗照的伴侶，夕陽橘光灑落在白紗上，一同映照在海面上閃閃發光，真的是超級無敵浪漫的啊～～～覺得一點都不輸國外唷～超級推薦！

漁埕尾潮間帶 | 1 小時

潮間帶是來到小琉球必去的行程，這個活動一定要等退潮的時候才可以進行，要不然都會看不到了🥲在這裡你可以非常的親近所有海生動物，導覽員俐落的抓了一隻陽遂足在我手上，完全不管我還不害怕，更沒有給我心理建設的時間，還有摸到海參那奇妙的觸感，冰冰涼涼的，偶爾還會噴水，要記得隨時要把它放到水裡保濕，不然他會掛掉…還有抓到海膽，一開始怕會很刺，但其實還好，它的刺會緩慢地在你手中移動，超酷！

延伸閱讀：🏝小琉球｜必去五大秘境收藏起來

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小琉球 秘境 美景

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