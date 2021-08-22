全台最大「屏東海生館」5大打卡亮點！巨型海藻唯美壯觀、最新螢光墻如海上星河

「海派」粉絲遊屏東玩法必收！除了2021下半年洗版IG的主角「看海美術館」，全台規模最大的「國立海洋生物博物館」也有打卡新亮點。屏東海生館隨著台灣降至二級警戒已開放入館，不僅有夢幻海底隧道、巨型海藻，最新登場的螢光插畫牆更是必拍，今天就跟著5大場景精選暢遊海底世界吧！

圖／屏東國立海洋生物博物館臉書專頁

屏東海生館日前打造全新「璀璨之海」主題活動，其中位於海藻森林三樓走道的螢光壁畫「螢河燦燦」長達20公尺，漂浮著大翅鯨、水母、珊瑚礁魚類等熟悉的海洋生物，螢光視覺就像是海底版星河，拍起來絢麗好看。而一樓現場也首度展示珊瑚礁幼魚，活動期間參與小遊戲，集滿6點還能獲得3個海洋本色口罩。

圖／屏東國立海洋生物博物館臉書專頁

被譽為水下王國的屏東海生館開幕以來深受大小朋友喜愛，除了最受矚目的大洋池，館內的巨大海藻場景近年也成為情侶、年輕人的熱門拍攝地，站在透明水族館前加上燈光加持的10公尺海藻，隨手構圖都是電影大片，浪漫指數飆升。而作為亞洲第一大的海底隧道，抬頭就像遊走海底國度，唯美不已。

圖／IG@beckhamhong66授權

喜愛動物的民眾自然不能忘卻作為靈魂主人公的動物們，企鵝觀賞區隔著墻面的近距離接觸也讓人療癒感爆棚，還有水族館內的海豹、魟鱼、白鯨等人氣海洋明星都是抒壓效果極佳的存在，作為親子輕旅行也超合適。

圖／IG@beckhamhong66授權 圖／IG@beckhamhong66授權

值得一提的是，隨著二級防疫延長至9/6，館內防疫措施也同步進行，入館以線上預約制優先，同時開放現場購票，但採總量管制。若有團體參觀則預約制限定、每團不得超過50人。提醒大家夜宿海生館活動仍暫停開放，入館需要全程配戴口罩、維持安全社交距離，館內餐飲開放有條件內用，但禁止帶外食入館、不可試吃、不得邊走邊吃。

屏東國立海洋生物博物館

地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號璀璨之海主題活動日期：即日起至10/11開放時間：每日09:00至17:30（16:30停止售票及入館）門票：全票450元、優待票250元、博愛票225元

圖／IG@beckhamhong66授權

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