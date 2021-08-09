全台唯一「看海美術館」免費入場！400公斤春江獸現身屏東海口、玻璃建築美瘋

恆春半島最新地標令人嘖嘖稱奇！屏東海口港空間日前變身全台唯一玻璃帷幕的「看海美術館」，隨著疫情警戒降級解封，首展「春江獸月夜-阿咧特展」也正式開放民眾免費參觀。而戶外高達14公尺、重逾400公斤的巨型「春江獸」本尊絕對是此次最搶眼的作品，環抱建築屋頂的怪獸不打卡太可惜啦！

圖／屏東縣政府官網、圖／意識畫廊提供

坐擁墾丁等知名風景區的恆春半島，一直為國內外遊客的旅遊聖地，如今屏東海洋生物館附近新增一處療癒系景點，獨一無二的「看海美術館」前身為閒置的海口候船室，在整修改造下，結合依山傍水的地景，瞬間化身能夠盡收山海美景的藝術新天地。建築以藍、白二色為主色調，玻璃設計亦採光極佳，屋頂上的「看海廊道」更是最大特色必訪。

圖／屏東縣政府官網

「看海美術館」首檔暑期展覽與台灣當代藝術大師「阿咧」合作，推出「春江獸月夜」，館內一二樓共展出18件水墨畫、20件含怪獸立體雕塑的代表作，生動作品不僅結合了海口港特色，就連農特產鳳梨、洋蔥也成了藝術家筆下的主角。

圖／屏東縣政府官網

而此次最獨特的莫過於「春江獸」大氣球玩偶，日前因應雨季短暫撤下，官方宣佈8/10將正式回歸。彷彿從海中上岸的春江獸雙手環抱美術館，橫跨看海美術館屋頂，讓民眾到頂樓的看海廊道時，除了能吹海風看風景，還能近距離拍攝怪獸萌臉，增添趣味性。

圖／意識畫廊提供 圖／意識畫廊提供

特展配合防疫採全預約入館、單一動線參觀，每日開放四場次，每場次限時2小時、限量容留50人，等於每日只有200個入館名額，即日開放預約，展出至9/5，粉絲記得手刀預訂囉！

看海美術館「春江獸月夜-阿咧特展」

地點：屏東縣車城鄉海口路1-12號展期：即日起至9/5 10:00-17:30依預約時段進場開放時段：10:00、12:00、14:00、16:00預約資訊：「春江獸月夜」預約參觀表格

圖／屏東縣政府官網

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