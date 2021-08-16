澎湖逆風而行！ 秋冬菊島四天三夜踩點之旅「酒店X民宿X自駕X跳島」一次體驗

跟著 站在這裡 於 2020-10-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 37 個景點，其中包含 澎湖機場、澎湖福朋喜來登酒店、宜客樂海港百匯自助餐廳 The Eatery。 日前朋友受邀到澎湖講演。她去過幾次，但每次都為工作，沒有好好玩過，就問我要不要一起。 澎湖確實是我一直想去的地方，但過去都因為時間搭不上或花火節價格太貴而放棄；心想十月底的澎湖也已經進入淡季，人潮沒那麼多，玩起來也許會舒服些，便答應了這趟「逆風而行」的澎湖之旅。

第 1 天

澎湖機場 | 20 分鐘

因為朋友的演講是一整天，所以我們分開前往。比較了一下航班時間，後來在華信官網買了機票。在官網有早鳥優惠，來回可以省到近 $1500，但早鳥無法更換航班或退票喔！ 而省了機票錢，保險可不能省，不知是否年紀大，現在不管國內或國外旅遊，通常都會再加買旅平險。而這次澎湖旅行正值水逆期間，潛意識裡的不安，加上我們會租機車汽車、參加一日跳島行程，是蠻需要的。當然是希望不會發生什麼事，但有保有心安。 支身搭機前往澎湖，原本是想坐 [福朋喜來登] 的接駁車或公車，但時間都等上快一個小時，後來還是搭計程車前往。到 [福朋喜來登] 跳表的價格約是 $225。

澎湖福朋喜來登酒店 | 1 小時

跟司機大姐說要到福朋喜來登時，大姐還高聲驚呼：「要住喜來登喔？這麼好～」笑死。但其實這也是驅使我來澎湖的主因，小有名氣的朋友跟喜來登公關談到了一晚住宿合作... 五星級酒店啊，我豈能不來！ 酒店坐落馬公漁港，內裝也以海洋元素來設計，別緻又大器。房間風格沉穩典雅，設備齊全，住起來相當舒適，尤其那床，睡到不想起來。而我們住的是側港房，看出去的景色也是一整個讚。酒店裡還有無邊際泳池、健身房、兒童遊戲室等設施，非常完善，果然是五星規格。

宜客樂海港百匯自助餐廳 The Eatery | 2 小時

晚餐直接在 [福朋喜來登] 的 [宜客樂海港百匯自助餐廳]，網羅多元無國界料理，種類多到一個爆炸，而且有一半都是海鮮：甜蝦、淡菜、沙蟹、軟絲、鳳螺、小管... 還有啤酒清酒喝到飽，甜點配合萬盛節還做了特殊造型，真的是一個失控就會被痛風找上門欸！ 我覺得 [宜客樂] 是我近幾年吃過很有誠意的 buffet，吃一餐抵過澎湖其它大大小小的餐廳，即使沒有住宿也可以安排來吃一下。 也因為吃一個太飽，晚餐後逛了一下酒店內部，就早早休息了。

第 2 天

澎湖福朋喜來登酒店 | 3 小時

起床後我們到 [宜客樂] 享用飯店早餐。 台式的清粥小菜、肉燥飯、水煮蛋、起司火腿薯餅、烘蛋、穀片、一些港式燒賣、包子。麵包有超多款，還有少見的麵包布丁，另外有多種水果和飲品。項目是蠻齊全的，可以符合各種客群的需求，但味道就中規中矩啦。 不過現煮海鮮麵線一定要試！澎湖當地手工麵線，搭配新鮮海產狗蝦、鮮蚵、小管和絲瓜，整碗讓人很驚豔，湯頭越喝越甘甜，海鮮好吃，麵條口感也很好～我們後來到市區，吃一碗要 $100 風味還沒有比這好呢。

機場老牌牛肉麵 | 40 分鐘

在酒店稍做休息，退房後我們先到民宿放行李，取了租用的機車，就開始這天的旅行了。 下午時間都在湖西一帶，那邊吃的不多，所以先到市區吃中餐。市區裡就多是小吃或麵店，我們挑了 [機場老牌牛肉麵]，兩人點了一碗麵、切了一些小菜。紅燒湯頭但不是太濃郁，帶一點辣度，半筋半肉的牛肉還挺嫩口，麵條有 Q 勁。比較讓我們驚訝是小菜，老闆娘刀工之好，不管豆干或牛肚，都能切得又細又薄！滷得也很透了，單吃就相當不錯。

玉冠嫩仙草 | 15 分鐘

澎湖超人氣的 [玉冠嫩仙草] 就在隔壁，旺季時這裡可是動輒大排長龍。我們就買了一杯順道一嚐（結果後來澎湖的朋友來找我，買的伴手也是玉冠～哈哈哈 他們的仙草真的很嫩，口感滑順但又不到軟爛，芋圓地瓜圓也很 Q，但香氣就淡了點。

奎壁山地質公園（摩西分海） | 40 分鐘

吃飽後，我們一路騎到奎壁山地質公園，也就是大家口中的摩西分海。 今年的東北季風特別早，十月底的澎湖終日咻咻叫，吹得人有點招架不住，有時一陣強風來車子還會偏移。不過遇到的人都說我們算很幸運了，旅行幾天都有陽光露面，前些天可是陰風陣陣，船都開不出去呢！ 澎湖的海邊自然景觀，蠻多都是要看潮汐的。摩西分海特別是，如果漲潮來，就是一片海。我們到的時候剛好是正要退潮時，看著連著小島的路徑慢慢出現，真的挺有意思... 而想要拍到好看的照片也得把握時間，否則一旦紅旗落下開放步道，馬上就都是人了。

菓葉灰窯 | 30 分鐘

這裡最近人氣很高，加上順路我們就來看看。 它是建於民國 49 年石灰燒製窯場，目前沒有使用了，附近雖然一片荒涼，但窯場外觀還相當完整獨特；以玄武岩加灰漿砌築，像個城堡一般。旁邊就是海堤，景觀也非常好。

龍門沙灘 | 30 分鐘

有人說龍門沙灘是澎湖眾多沙灘中前幾名美的，我們深感認同。因為位置較遠且沒有玩水設施，人煙較少，但它是少見的貝殻砂，特別白亮，因為被沖蝕得很細碎，踩起來也很舒服。加上藍中帶綠的海水，真的美翻～

及林春咖啡館｜林投店 | 2 小時

走了好幾個點，朋友說想休息一下喝杯咖啡，我們便前往林投公園裡的 [及林春咖啡]。旁邊的林投沙灘也是夏日的玩水盛地。 身處樹林中的咖啡館，拉了一些小燈泡，氛圍好的。有室內室外座位，原本有點不想再吹風了，但也許防風林起了作用，室外風微微還挺舒服的。外帶杯很美，咖啡和乳酪蛋糕都好味。

澎湖仙人掌冰城 | 30 分鐘

來到澎湖必吃的就是仙人掌冰。雖然時間有點不對，其實也有點涼意了，但經過中正路上的 [仙人掌冰城]，覺得好像可以來一碗。 點了一碗原味仙人掌冰，冰沙＋果凍＋冰淇淋，都是仙人掌口味... 還不錯啦，但吃起來就有點像紅龍果但偏酸的味道。

馬路益燒肉飯 | 1 小時

市區裡最熱門的餐廳莫過「馬路益燒肉飯·滷肉飯」。從路邊攤開到一個大店面，淡季了還滿滿是人，還得抽號碼牌。 朋友吃燒肉飯，我吃炸雞腿，還加了一份臭豆腐。飯就是炸物加酸菜、一點滷肉和一顆荷包蛋，燒肉先炸再滷，口感比較紮實。雞腿酥脆多汁，我喜歡他們用傳統的地瓜粉漿去炸，特別香。臭豆腐酥脆，但我更愛開胃的泡菜。

第 3 天

南海遊客中心 | 30 分鐘

隔天我們是安排七美望安一日遊。雖然自行搭公船前往比較自由，一日遊早上八點到下午三點，其實蠻緊湊的，但只是走走拍拍沒要玩水，時間也是夠的。 但聽說冬天的海象真的不是開玩笑，暈船的可怕我也見識過，前一晚我們還在找暈船藥。不少人會去 [長春藥局] 買，但澎湖人開店都很任性，說不開就不開；後來在其它藥局買到。有一般也特效，我們當然買特效，是藥局配過的。 它真的很有效，途中浪大到不行簡直在坐海盜船，但真的一點都沒有想吐；但也真的有點猛，我懷疑是加了肌肉鬆馳劑，我雖然沒暈但也一整天都處在想睡的狀態...

桶盤嶼 | 15 分鐘

我們搭的是海安/海有的遊艇。在澎湖當領隊的友人說，他們的船算是澎湖最好的，聽到這點有些安心。 途中經過桶盤嶼，是個小離島。船長還貼心的停留一下讓我們拍照（有些行程是會單獨把桶盤虎井獨立出來）。全島是巨大的玄武岩柱狀節理，有「澎湖黃石公園」之稱。雖然沒法下船，但看到這麼美的景色也夠了。

七美鄉 | 4 小時

到了七美島，立刻騎上遊艇公司安排的機車。淡季了啊，人真的是少了很多很多。 七美不大，環島公路騎一圈大概半個多小時。我們逆時針走走拍拍，看到的景點大概是：金龍寶塔、雙心石滬、小台灣、牛姆坪、大獅龍埕、月鯉灣、望夫石。 原以為下午才去七美，結果一早就走，當時還在漲潮，所以滿心期待的雙心石滬還被海水淹著，若隱若現的；重點是觀賞平台地勢很高，風切也超強，想拍個美照都無法，只好在碼頭邊拍拍壁畫，哈哈哈。 小台灣就蠻清楚的，一個海蝕平台竟和台灣外形如此相似，大自然真是厲害的藝術家。

望安鄉 | 3 小時

到望安時已經中午，先在 [海之堡] 先吃了午餐炸蝦排盤。不知是否太餓，明明不怎樣的便當，覺得無比美味。蝦排好 Q 彈好喜歡。 望安雖然比較大，但它沒有一圈的環島公路，我們就只去了網垵口沙灘，和望安最值得一看的花宅聚落。 網垵口沙灘也是個漂亮的沙灘，旁邊特別的建築可以拍拍網美照，它旁邊就是綠蠵龜產卵棲地保護區，時間充足可以一起參觀。花宅聚落就是一整區的傳統民宅，蠻多還保存完整；紅瓦斜屋頂，外牆是玄武岩和硓石，加上受到和洋建築形式影響，有幾間特別繽紛漂亮，走進其中彷彿可見當年風華。很好拍也很有內容的一個地方，多花一點時間是值得的。 上船前買了包爆米花球，不知望安為何會紅這東西，它就是爆米花用焦糖黏成一個球狀... 但還是很涮嘴就是了 XD

吹吹風精品咖啡館-碼頭館 | 2 小時

三點左右回到馬公港，我們決定先去 [吹吹風] 好好休息一下，早起跳島真的太累人了。 這家店是領隊朋友推薦的，在澎湖有幾間分店，最美的莫過碼頭館了，店裡走網美風，店外可坐在棧板上享受陽光欣賞海景。 咖啡很好喝，我喜歡他們的豆子，但蛋糕可能要再加油，抹茶乳酪蛋糕的抹茶味太淡了... (這裡的咖啡店都只賣些生乳酪，感覺對甜點不太心思，有點傷心啊！)

風櫃聽濤 | 1 小時

天色還亮，加上有車，我們臨時決意去本島南邊的 [風櫃聽濤] 走走。 這也是玄武岩柱狀節理，因為海浪沖蝕而形成海蝕溝和海蝕洞，當強風吹起，海浪沖擊岩洞激起浪花，並傳出轟隆濤聲，因而得名。當時有個老哥來到這還問大家要看什麼景，整個要大翻白眼，不是什麼景點都要看到什麼才算；而就算當時的浪濤沒有大到引人注意，周圍的景觀也夠美了。 這還設了個造型前衛的亭子，可以登高望遠，但更多人是選擇在階梯上拍網美照，哈哈。

Mercato Pizza/ 漁市場 FishMarket Peng Hu | 1 小時

晚餐我們去吃海鮮披薩。[漁市場] 是間時尚小店，雖然是披薩專賣店，但裝潢還蠻韓系的。餐點以披薩為主，另有一些炸物和特色飲品，但因為我們不那麼餓，就只點了招牌的同名披薩；如果人多點分享餐我是覺得蠻不錯的。 "漁市場"披薩的料相當澎湃，章魚、小管、蝦、帕達諾起司和馬札瑞拉起司、小蕃茄，基底則是自製青醬，還加了一點辣椒，微辣不嗆。而他們的餅皮和一般吃到的都不同，只是膨得很大，但其實相當鬆軟，我非常喜歡。

劉 正港檸檬汁中華店 | 5 分鐘

吃完我們先回民宿，順路買了 [劉 正港檸檬汁]。這家的檸檬汁也是被很多人推薦，本店在中正路，我們是去中華路的分店。 但喝了之後... 就檸檬汁啊！哈哈哈哈哈！但酸度是蠻順口，也很解膩啦。

SWAVE BAR 微浮酒吧 | 3 小時

晚上我們有先預約了要去 [福朋喜來登] 的 [微浮酒吧]，但不知是真的太累還是暈般藥效未退，爆炸睏，洗完澡後兩個人還睡了一下才出門。但因為要喝酒，我們就是走路過去～（還好民宿離喜來登不是太遠。 [Swave bar 微浮酒吧] 位於酒店 B2，一走進去就覺得整個很迷幻，現場還有國際樂團來表演。當時是菲律濱的 "The Bee Band"，女主唱搭配四個男樂手，很會唱又很會帶氣氛，現場超嗨！ 而來到這一定要試一下在地特調，以澎湖景觀為名，利用在地食材和酒類結合；以伏特加為基底，加上莓果利口酒、檸檬汁和自製仙人果果醬的「菊島池辣」酸香明亮。結合紅人琴酒和風茹茶的 「外婆的澎湖灣」，微苦中有桃子甘甜。很有意思～～

第 4 天

鐘記燒餅 | 15 分鐘

最後一天早上，因為要跑西嶼，所以也起了個大早。早餐先去文康街買鐘記燒餅，它和對面的牛雜湯都是超多人推薦的早餐！明明都沒看到什麼遊客，但店裡還是滿滿是人～ 但因為文康街那邊很難停車（馬公市機車很容易停，但汽車就幾乎只能找停車場），所以我們就買了外帶車上吃。 我吃的是招牌。這的燒餅和平常吃那種酥酥的也不太一樣，比較厚也偏鬆軟，切開後裡面夾著蔥蛋、油條還有干貝醬，好香好好吃欸～ 份量不小也很飽足，難怪這麼受歡迎。飲料我喝咖啡牛奶，咖啡味夠濃，也好好喝。

澎湖跨海大橋 | 10 分鐘

前往西嶼一定會經過的跨海大橋，來拍張照留念就是了。

通樑古榕 | 15 分鐘

在跨海大橋有個也很有名的景點，就是位於通梁保安宮前的大榕樹，稱為「通樑古榕」。已有數百年歷史，廟前看似有九十餘棵榕樹，但它們都是源於同一棵，氣根入土加上風剪效應，成了一個華蓋榕園。樹頭也因此被立了碑，奉為樹神供民眾參拜。 旁邊有仙人掌冰和花枝丸，是很多人會順道吃的小點心。

永成古厝 | 1 小時

永成古厝是領隊朋友跟我們推薦的 "秘境"。知道的人還不多，一樣是古宅，但就完全是廢墟風格，還沒有被維護管理。但有些角落似乎又被設計過，比如有條小徑地面上鋪的全是珠螺的殻，超特別！ 這裡除了可以拍出荒涼感，在原有的舊房子中，也可以拍出 "迴廊" 感的照片。當時我們還遇到一隻小貓，活像那邊的主人，完全不怕人，我們走到哪跟到哪，好像要我們摸，但一下又愛理不理的啊～

鯨魚洞 | 30 分鐘

鯨魚洞在西嶼鄉的西北角，是柱狀玄武岩的海蝕洞，貎似一鯨魚的頭部而得名。 必須將車子停在外圍，再步行上去（巷中有幾間小吃店也蠻有名）；在這裡不知是否地勢因素或有風切，你才走進巷子就可以感受到被風吹來的水氣，以為下雨了，結果那是海水！扯爆！ 然後要上一段階梯，步步難行，整個風勢猛勁！其實有步道可以走到鯨魚洞下，但我覺得冒險下去可能會整個被噴濕，我們就只在上頭看了下便離開了。

小池角雙曲橋 | 30 分鐘

池西這幾年還蠻熱門的，被挖掘出很多漂亮的景點，小池角雙曲橋就是其中一個。 白色步道從岸邊延伸到海中間，並分了東西兩頭的蒂芬妮綠小涼亭，真的超美的～ 雖然有點中式，但加上碧海藍天，有一種浪漫的感覺。如果有空拍機會更讚啊！ 雙曲橋要退潮前來拍才好看，不然橋下露出礁岩就不美了；但附近的池西岩瀑＋九孔池，還有單心造型的池西虎目滬，都要接近乾潮才能前往，否則容易有危險，所以池西其實不好安排。我們後來有再回頭到虎目滬，但潮水未退，我們一度找不到！後來終於找到，發現它根本還很遠，沒有退到底完全走不過去，算了，索性連池瀑也放棄了。

古早味枕頭餅 | 10 分鐘

朋友知道我們要到澎湖，特別說了想吃「三角餅」，她之前買過很好吃。我不知道市區是否有賣，但她指名的店鋪就是在池西這間 [古早味枕頭餅/三角餅]... 它有點像個小枕頭，有中間有包餡料就是三角餅。 有油蔥、白糖、黑糖三種口味，但白糖黑糖裡其實也有加一些油蔥。我買了幾包黑糖，欸！真的好吃！吃起來鹹甜鹹甜，餅皮外酥帶一點嚼勁，內餡很濕潤，又不膩口，超喜歡！只恨當時沒多買幾包啊～～

漁翁島燈塔 西嶼燈塔 | 20 分鐘

接著直奔最南邊的西嶼燈塔，這裡因為地勢高又空曠，也是風吹不停。黑白色燈塔搭配藍天也很美，但真的風太大，拍個照我就想走了。

西台餌砲 | 20 分鐘

其實最南邊我最想看的是外垵漁港，而且要從高處望下去，有「澎湖小希臘」的超美景觀。而最好的拍攝地點就是三仙塔附近，但它不是個很好抵達的地方，一開始還迷路。後來我是從西台餌砲那邊穿過去，離三仙塔還一小段，懶得走了。不過已能看到月牙形的港灣，加上漁村裡一棟棟高低有致的小白房，真的有聖托里尼的感覺喔！

三石壁 | 30 分鐘

三石壁過去也是秘境，不太容易抵達，但近幾年一被介紹也是很多人都知道了。也是一整片的玄武岩，前方有水潭，而岩上種了一整排的銀合歡，比起最規模的池東大菓葉玄武岩，是完全不同的景致。不過當時天氣有點熱，我們已有些意興闌珊，所以只待了一下，其實旁邊還有一條小徑，可以繞到後面，那裡可以更貼近玄武岩，拍出更厲害的照片喔！

大菓葉玄武岩 | 30 分鐘

後來因為很近，所以還是去了池東大菓葉玄武岩。這裡就是很長一片，但腹地也廣，人要進去拍照是比較好拍些。

二崁聚落保存區 | 1 小時

池東再往上開一點，就是二崁聚落。這個算是被保存的比較完整的聚落，也越來越多的小店進駐。我們就整個逛了一圈，真的也是蠻美的，除了老房還有很多可愛的小設計。 後來覺得有點餓了，吃了 [二馬豆花]。豆花是很綿密的古早味，但黑糖水覺得不夠甜。配料裡有南瓜和花生粉很特別。但比較厲害的是他的房子，是自己蓋起來的，牆上一塊一塊都是珊瑚礁石塊𥑮硓石，而且都很圓很完整，和聚落裡其它間顯得很不一樣。 還有一間 [二崁杏仁茶] 也是必喝，它的房子古色古香，但一看就是有錢人家。我買了一杯，真的～很好喝！順口甘甜，又滿滿的杏仁香氣，而不是那種嗆鼻味，如果你敢喝杏仁茶，必須一試。說不定你原本不喝杏仁茶，喝了這杯也就愛上了！

後寮沙灘 | 20 分鐘

最後我們來到白沙鄉的後寮，這裡有個超經典的場景「天堂路」。它在後寮漁港旁，算是廢棄的海堤，一樣從岸上沿伸到海中間，站在上面可以拍出很美的照片。 但... 白沙鄉的風真是大到一個爆炸，我們停在遊客中心，一下車，完全不用動就可以被風吹著走。而遊客中心離天堂路還有一段路，要走過去真是百般艱難，我們想說就算走過去大概也站不上海堤，可能強風一陣就真的上天堂了，還是算了算了，有機會夏天再來吧！

原味小管麵線 | 30 分鐘

之後回到馬公市區。在還車前我們先去吃了 [原味小管麵線]，肚子真的有餓，上飛機前需要先填飽肚子。 朋友吃小管麵線，雖然很大碗，但感覺有點空虛，真的就只有小管和麵線，[福朋喜來登] 的早餐還是大勝。我吃的是鮮蚵滷肉飯，$110 真不便宜，不過蚵仔很多，也蠻新鮮的，吃起來甚是過癮。我有被滿足到。

春仁黑糖糕 總店 | 10 分鐘

離開市區前，我在春仁買了幾盒黑糖糕帶回家。出來玩總要帶點伴手給家人嘛～ 春仁算是最多人推薦的，確實也不錯吃，Q 彈濕潤大滿滿的黑糖香氣。不過黑糖糕保存期限大概只有三天，比較需要留意。

澎湖機場 | 1 小時

最後就去車行還車，檢查後沒問題，就搭著民宿的接駁車前往機場，準備回家！ 這四天三夜我有種把一輩子的東北季風都吹完的感覺，雖然澎湖風景很美，真的也是被吹得很厭世啊！以後我非挑夏天來不可（吶喊！）不過這也就是澎湖的日常，我們遇到的風勢其實也都算小 case 了！由衷佩服澎湖人，迎著東北風生活，個個都能練成漢子啊～～

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