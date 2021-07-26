在地老字號小吃！ 屏東東港美食「葉家東港肉粿」食尚玩家推薦，每日售完截止

屏東東港美食👉🏻葉家東港肉粿，東隆宮周邊在地老字號小吃——食尚玩家推薦老店，超便宜銅板價就能吃到 表情符號 每日售完為止喔！

葉家東港肉粿位在屏東縣東港鎮光復路三段與中正路交叉口，距離東隆宮才200公尺，步行三分鐘就到啦！

店的正前方剛剛好就有一條長長的大水溝，兩側有不少停車格，感覺不管是開車、騎車來都很方便喔～而我們當天是搭乘遊覽車來玩的跟團一日遊，車是停在東隆宮走過來，這邊要是沒地方停，感覺東隆宮那兒也很方便停車喔！

看好多人的網路分享照片都是在大排長龍，需要排隊的狀況，粉專老闆也說假日人潮很多，建議假日需要來電預留較為保險，不然可能來的時候就沒東西賣！不過今天來真的很幸運耶 明明是星期六來玩，到達的時候約是下午一點半左右，算是午餐尖峰用餐時段，居然沒有一大堆人 也沒有排隊。附近停車也很空曠～便利，只能說真是太幸運啦～直接入座吃大餐囉！

吃之前順便可以認識一下到底什麼是東港在地必吃小吃「肉粿」本人。內容物雖然看似簡單的幾種餡料而已，但老闆依然每天七早八早的就要爬起來備料，而且已傳承至第三代啦！是在地人的必吃早餐之一喔！

那白色一塊塊的粿，是選用純米磨成漿，再蒸煮八個小時製作而成，上桌前還會在淋上特製的濃郁高湯，由剁碎的虱目魚與米漿熬煮而成，再撒上一些香菜即可大快朵頤。如此迷人的古早味是在地人的共同記憶，現在連觀光客來旅遊，都必吃上一碗啊

內用、外帶都可以，服務更是熱情親切喔 價格也是超平價的！小碗只要30元就能吃到了！還有賣中碗40元，大碗50元，有夠便宜的啦！而想吃什麼直接和老闆說就可以囉！不用畫菜單之類的！其實本店也只有賣肉粿而已🤣只有分您要吃大、中、小碗HaHaHa～

簡易的用餐區環境，翻桌率也算快，小小一人一碗，就算需要排隊等待一會兒也不會很久喔！

內容物可以吃到香腸、東港猴蝦、三層肉，以及白色QQ又紮實的粿，可以決定要吃乾的或是湯的！桌上還有提供蒜泥、辣醬等醬料可以自行添加提香。

可能小編本身就不是很愛吃粿類的料理，所以覺得還好，不是很合胃口，就單純來這裡旅行，吃吃看在地專屬的特色小吃的概念。而男友和小編一樣，也都是第一次吃，覺得還行，沒有產生什麼驚豔的心得，可能也是一樣吃不慣吧～肉粿掰掰。

葉家東港肉粿

訂購專線：(08)8329218

訂購專線：0933-688-611

地址：屏東縣東港鎮光復路三段154、156號

營業時間：上午9點～下午3點▲售完為止

公休日：彈性休息！粉專皆會公告公休日

粉絲團：葉家肉粿

文章來源：瓦妮又在吃 FB：Wani，瓦妮又在吃

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